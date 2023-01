ILMOITUS ILMOITUS

Translain sisältö hyväksyttiin mietinnön mukaisena eduskunnan ensimmäisessä käsittelyssä tiistai-iltana. Lain hyväksyminen tai hylkääminen ratkeaa vasta toisen käsittelyn äänestyksessä todennäköisesti ensi viikolla. Lain läpimeno vaatii tukea kokoomukselta, koska osa keskustan kansanedustajista äänestää sitä vastaan.

Tiistain yli kolmetuntisessa keskustelussa uhkakuvia maalailivat odotetusti perussuomalaiset ja kristilliset. Niihin vastasivat vihreiden kansanedustajat sekä Merja Kyllönen vasemmistoliitosta.

Kyllönen sanoi, että uudella transihmisten ihmisoikeudet tunnustavalla lailla vahvistetaan transihmisten itsemääräämisoikeutta ja samalla pelastetaan ihmishenkiä.

– Jos on omassa elämässään kohdannut tilanteen, jossa joutuu sen vuoksi hautaamaan oman lapsensa, että lapsi ei ole saanut elämässään olla se, kuka on kokenut olevansa ja keneksi on kokenut syntyneensä.

Konservatiiviedustajat olivat kerrankin naisten ja tyttöjen oikeuksien, yleensä sukupuolten tasa-arvon kannalla.

– On ironista, että juuri tästä esityksestä puuttuu sukupuolivaikutusten arviointi, nimenomaan naisten ja tyttöjen tasa-arvon kannalta, sanoi Päivi Räsänen (kd.).

– Työ naisten ja miesten tasa-arvon edistämiseksi muuttuu turhaksi, jos sukupuolen käsitteeltä on pohja pois. Biologinen sukupuoli on muodostanut perustan tasa-arvolaille, jonka tarkoitus on edistää ennen muuta naisten asemaa, ja tällä on vaikutuksensa esimerkiksi naisten mahdollisuuteen pärjätä kilpaurheilussa tai naisten turvallisuuden takaamiseen.

Jukka Mäkynen (ps.) taas oli huolissaan miesten oikeuksista.

– Jos avioparin vaimo omalla ilmoituksellaan kokee olevansa mies, niin mitkä ovat hänen heteromiehensä oikeudet sen jälkeen? Hehän eivät voi enää olla mies ja vaimo, vaan he ovat silloin miespari.

Mäkysen mukaan ongelmat ulottuvat myös ammattilaisurheiluun.

– Jos hallituksen esitys astuu voimaan, niin voivatko suomalaiset NHL:ssä pelaavat nuoret miehet laistaa kutsunnat ainoastaan ilmoitusluontoisella asialla, kertomalla olevansa nainen, ja siten peliura ei katkea armeijan vuoksi?

Minna Canth pyörii haudassaan



Jos todella huolena ovat tyttöjen ja naisten oikeudet, niin silloin pitää tietysti tehdä toimia tasa-arvon edistämiseksi, Iiris Suomela (vihr.) vastasi konservatiiveille.

– Monilta edustajilta en ole kyllä missään aiemmassa keskustelussa kuullut sanaakaan feminismin tueksi, päinvastoin. Loistava askel on vaikkapa seksuaalirikoslain kokonaisuudistus, jonka tämä hallitus on tehnyt sen jälkeen, kun edellisessä hallituksessa niin kokoomus kuin perussuomalaiset epäonnistuivat tämän uudistuksen toteuttamisessa.

– Todella jos halutaan parantaa tasa-arvoa, tarvitaan panostuksia tasa-arvoon. Sen sijaan se, että käytetään tasa-arvoa lyömäaseena vähemmistöjä vastaan, on läpinäkyvää eikä edistä kenenkään oikeuksien toteutumista. Väärät sukupuolimerkinnät nimittäin altistavat transihmisiä syrjinnälle ja väkivallalle, todella vakaville uhille.

Merja Kyllönen arveli Minna Canthinkin pyörivän haudassaan, ”kun kuuntelee tätä tasa-arvon julistusta, mitä täällä on tänä päivänä annettu ilmi – kuinka kaikki ovat naisten oikeuksien puolella”.

– Toivottavasti niin on huomenna ja ylihuomenna ja seuraavalla viikollakin. Ihmisoikeusnormien mukaan itse asiassa transnaiset ovat erityisen haavoittuva naisryhmä. Uudistettu seksuaalirikoslaki suojaa ahdistelulta sukupuolesta riippumatta ja tasa-arvolaki sukupuoli-identiteettiin perustuvalta syrjinnältä, ja tämä tilanne ei muutu translain uudistamisen jälkeen.

Väkivaltaa, ajatuksia itsemurhasta



Iiris Suomela siteerasi THL:n tutkimuksia siitä, että transnuoret kohtaavat kouluväkivaltaa ja muuta fyysistä uhkaa paljon useammin kuin muut. Transnuorista psyykkistä väkivaltaa ovat kokeneet lähes kaikki ja fyysistä väkivaltaa noin puolet. Noin puolet suomalaisista transnuorista on ajatellut itsemurhaa.

– Syynä tähän ei ole se, että nuori on transnuori. Syy ei ole se, että he ovat, mitä he ovat. Syy on se, että heitä syrjitään, he kohtaavat väkivaltaa ja häirintää, pahimmillaan henkilökunnan taholta, pahimmillaan tahattomasti, eli kun sukupuolimerkintä on väärä ja se luetaan ääneen luokassa, niin tämä altistaa syrjinnälle ja häirinnälle.

Merja Kyllösen mukaan on väistämätön tosiasia, että myöskin translapset ja -nuoret voivat paremmin, jos he saavat elää omana itsenänsä kannustavassa ja hyväksyvässä ympäristössä.

– Ja sen mielikuvan, mikä myöskin on tänä iltana täällä hyvin vahvasti synnytetty, että transihmisillä olisi väistämättä jokin mielenterveydellinen ongelma, mikä olisi johtanut kuvaan omasta sukupuolesta, koen myös varsin halventavana. Useimmiten ne mielenterveyden ongelmat syntyvät siitä, että ihminen ei saa olla se, mikä kokee olevansa, kuka kokee olevansa.

Monelle elämän ja kuoleman kysymys



Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson vertasi illalla nyt käytyä keskustelua taannoiseen keskusteluun tasa-arvoisesta avioliittolaista.

”Silloin puheissa maalattiin kuvia siitä, miten avioparien tasa-arvoinen kohtelu johtaa lasten kiusaamiseen, yhteiskunnan moraaliseen rappeutumiseen ja milloin mihinkin muihin kauheuksiin. Tismalleen samanlaisia puheenvuoroja on pidetty nyt translain yhteydessä”, Andersson kommentoi Facebookissa.

”Tosiasiassa nämä lakihankkeet eivät tule vaikuttamaan heterosuhteissa elävien cis-kansanedustajien elämään tai arkeen mitenkään”, hän jatkoi.

Andersson kertoi lukeneensa illalla useiden ihmisten kirjoituksia siitä, kuinka pahalta on tuntunut seurata eduskunnan keskustelua translaista.

”Monet kertovat, kuinka pahalta tuntuu, kun oikeus olla oma itsensä ja koko olemassaolo kyseenalaistetaan. Moni on kysynyt, onko eduskunnassa oikeasti tuollaista. Ja surullinen tosiasia on, että onhan se oikeasti tuollaista. Joskus se on juuri noin hirveää.”

Kuten tasa-arvoisesta avioliittolaista ei syntynyt yhteiskunnan rappeutumista, ei translaki tule vaikuttamaan Päivi Räsäsen arkeen mitenkään, Andersson kirjoitti.

”Mutta monelle se on elämän tai kuoleman kysymys. Kyse on siitä, kumotaanko ihmisarvoa ja ihmisten koskemattomuutta syvästi loukkaava laki sekä siitä, tunnustetaanko ihmiset sinä minä he ovat.”

Andersson oli pettynyt, mutta ei yllättynyt, että usea puheenvuoro keskittyi asiattomaan vihan lietsontaan.