Mikä asia on viime aikoina työllistänyt sinua eniten, vasemmistoliiton suomussalmelainen kansanedustaja Merja Kyllönen?

– Translain ja vammaispalvelulain käsittelyt eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa.

Minkä asian nostaisit eduskunnan tärkeimmäksi tältä viikolta?

Itsemääräämisoikeuteen perustuva translaki on voimassa jo yhdeksässä eurooppalaisessa maassa.

– Translain käsittelyn. Suomen vanhentunutta translakia ollaan vihdoin uudistamassa. Uudistuksen lähtökohtana on itsemääräämisoikeuden vahvistaminen erottamalla sukupuolen oikeudellinen vahvistaminen lääketieteellisistä sukupuolenkorjaushoidoista. Sukupuolen vahvistamisen edellytyksistä poistettaisiin vaatimus lisääntymiskyvyttömyydestä ja psykiatrisesta diagnoosista.

– Lain uudistaminen vahvistaisi itsemääräämisoikeutta, henkilökohtaista koskemattomuutta ja oikeutta yksityiselämään. Kyse ei mielestäni ole niinkään omantunnonkysymyksestä vaan perustavanlaatuisesta perus- ja ihmisoikeuskysymyksestä.

– Itsemääräämisoikeuteen perustuva translaki on voimassa jo yhdeksässä eurooppalaisessa maassa. Merkittävin vaikutus lailla näissä maissa on ollut, että transihmiset ovat voineet korjata tiedon sukupuolestaan omiin henkilötietoihinsa. Näistä maista ei ole raportoitu lain väärinkäyttöä esimerkiksi rikollisiin tarkoituksiin. Myös tapaukset, joissa henkilö on halunnut vahvistaa sukupuolensa toistamiseen, ovat kyseisissä maissa hyvin harvinaisia.

– Eduskunnan käsiteltävänä oleva hallituksen esitys ei ole täydellinen. Sen merkittävin puute on, että sukupuolen vahvistamisen edellytyksenä olisi jatkossakin täysi-ikäisyys. Täysi-ikäisyysvaatimuksesta on pidetty kiinni poliittisen konsensuksen takia, vaikka on selvää, ettei se huomioi lapsen itsemääräämisoikeutta tai oikeutta osallistua itseä koskevaan päätöksentekoon. Pidämme tärkeänä, että eduskunta hyväksyy sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausumaehdotuksen, että valtioneuvosto arvioi ja valmistelee tarvittavat säädösmuutokset transsukupuolisten lasten ja nuorten itsemääräämisoikeuden edistämiseksi sukupuolen vahvistamisessa.

Mikä oli vasemmistoliitolle viikon tärkein asia?

– Se on sama asia eli translain käsittely.

– Vasemmistoliitossa olemme tyytyväisiä siihen, että vihdoin kauan odotettu translain uudistus etenee! Nykyinen translaki on Suomen suurimpia ihmisoikeusloukkauksia. Se loukkaa räikeästi transihmisten itsemääräämisoikeutta, oikeutta henkilökohtaiseen koskemattomuuteen ja oikeutta yksityisyyden suojaan.

– On äärimmäisen tärkeää, että uusi laki saadaan vihdoin voimaan. Lasten, nuorten ja perheiden kannalta on lisäksi tärkeää, että valiokunta halusi lausumassaan korostaa lasten ja nuorten itsemääräämisoikeuden edistämistä sukupuolen vahvistamisessa.

– Uudella, transihmisten ihmisoikeudet tunnustavalla lailla vahvistamme transihmisten itsemääräämisoikeutta ja pelastamme ihmishenkiä.

– Nykyisen lain vaatimus lisääntymiskyvyttömyydestä on täysin epäinhimillinen ja on tärkeää, että se nyt poistetaan. Oikeudellisen sukupuolen vahvistamisen erottaminen lääketieteellisestä prosessista on myös tärkeää transihmisten itsemääräämisoikeuden kannalta. Uudistuksen jälkeen henkilö voidaan vahvistaa kuuluvaksi toiseen sukupuoleen vain omalla selvityksellään.

– Laki ei ole täydellinen. Se mahdollistaa juridisen sukupuolen korjaamisen vain täysi-ikäisille eikä huomioi muunsukupuolisia. Puutteista huolimatta laki on erittäin tärkeä ja iso askel transihmisten oikeuksien toteutumisessa.

Mikä asia jäi tiedotusvälineiltä huomaamatta?

– Huoltovarmuusselonteon käsittely valiokunnissa. Selonteossa käsitellään Suomen kokonaishuoltovarmuuteen liittyen erittäin merkittäviä asioita. Onkin mielenkiintoista, ettei sitä ole noteerattu oikein missään. Kriisiaikana uskoisi sen olevan merkityksellinen myös julkiselle keskustelulle.

Mikä on tämän viikon levysi/kirjasi?

– Emeran Mayerin kirja Viisas vatsa.

Kansan Uutiset julkaisee sarjaa, jossa vasemmistoliiton kansanedustajat vuorotellen kertovat politiikan viikosta.