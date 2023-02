Koronapandemian ja Ukrainan sodan värittämä eduskuntakausi on lopuillaan. Miten kuvailisit kautta, sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen?

– Kulunut kausi on ollut poikkeuksellisen raskas. Kuitenkin kriisienkin keskellä on viety eteenpäin hallitusohjelmassa linjattuja isoja hankkeita. Politiikan suuntaa on käännetty, leikkausten sijaan hyvinvointivaltiota ja sen peruspalveluja on vahvistettu ja työllisyys on nyt historiallisen korkealla tasolla.

Mikä on ollut tärkein saavutuksesi politiikassa päättyvällä kaudella?

– Politiikassa ei ole yksilösaavutuksia.

Mikä harmittaa eniten?

– Eniten harmittaa se, että kriisitoimissa ennakointia ei ole aina onnistunut tarpeeksi hyvin. Esimerkiksi energiakriisissä kansalaisten auttamiseksi tehtävät tuet olisi pitänyt valmistella ennakoivemmin, jolloin niistä olisi voinut myös tulla osumatarkkuudeltaan parempia. Myös koronan hoidossa oli välillä heittoja toimien osumatarkkuudessa.

Mikä on ollut vasemmistoliiton tärkein saavutus?

– Peruspalveluiden ja koulutuksen rahoituksen vahvistaminen sekä isojen reformien läpivienti tyydyttävällä tavalla: oppivelvollisuusuudistus, sote-uudistus ja perhevapaauudistus.

– Olemme myös panostaneet perusturvaan ja olemme pystyneet estämään monien tahojen ajamia heikennyksiä etuuksiin.

Mihin aiot paneutua jatkossa?

– Aion jatkaa työtä eriarvoisuuden ja köyhyyden vähentämiseksi, reilun työelämän rakentamiseksi, laadukkaan koulutuksen ja toimivien palveluiden edistämiseksi sekä reilun ilmastosiirtymän toteuttamiseksi.

Mikä oli suurin asia henkilökohtaisessa elämässäsi tällä kaudella?

– Sain lapsen kuluneella vaalikaudella.

