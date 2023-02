Eduskunta käy tiistaina pitkän keskustelun Suomen Nato-jäsenyydestä. Eduskunnan osalta se sinetöidään viikon kuluttua tiistaina.

Keskustelussa toistuivat sana historiallinen ja Venäjän jyrkkä arvostelu. Särön alkukeskustelun yksimielisyyteen toi vasemmistoliiton Veronika Honkasalo arvostellessaan Suomen toimintaa itse prosessissa.

– Olemme nöyrtyneet autoritäärisen vallan edessä ja olemme päätyneet tinkimään ulkopolitiikkamme ihmisoikeusperustaisuudesta, hän sanoi viitaten Turkkiin.

Honkasalo painotti, että ihmisoikeuksista ei tingitä, eikä niistä neuvotella.

– Uussuomettumista on juuri se, että ulkopolitiikan ja oletuksien siitä, mitkä asiat saattaisivat miellyttää ulkovaltioita, kuten Turkkia, annetaan vaikuttaa sisäpoliittisiin asioihin.

Honkasalo piti käsittämättömänä, että Suomessa edes pohditaan vakavissaan, että mielenosoittamisen vapautta tulisi rajoittaa, jottei Turkkia suututettaisi. Tai että eduskunnassa ei uskalleta ottaa kantaa rituaaliteurastukseen, jotta ei provosoitaisi Turkkia, tai pohditaan, miten kanta vaikuttaisi Nato-prosessiin.

– On hyvä huomioida, että tätä juuri autoritääriset valtiot meiltä haluavat. Ne haluavat, että me nujerramme niitä keskeisiä ihmisoikeuksia, joita he itse polkevat. Meidän ei tule tästä tinkiä lainkaan, Honkasalo vaati.

Hänen mukaansa oikeusvaltioperiaatteen vahvistamiselle ja ihmisoikeustuntemukselle on suurempi tilaus kuin pitkiin aikoihin.

– Ihmisoikeudet, demokratia ja oikeusvaltioperiaate eivät ole mitään pehmeitä arvoja, vaan turvallisuuspolitiikkamme kovinta ydintä. Miten voimme ajatella, että olemme kelpoisia julistamaan ihmisoikeuksista muulle maailmalle, jos olemme heti ensimmäisen kiperän tilanteen edessä valmiita luovuttamaan näistä periaatteista?

Ei tukikohtia eikä ydinaseita



Honkasalo arvosteli myös aikatauluja siitä, että Nato-päätös tehdään jo nyt ja Suomi on mahdollisesti liittymässä Natoon ennen Ruotsia.

– Ruotsin jättäminen yksin tässä tilanteessa ei olisi kestävää, eikä se ole myöskään oman turvallisuutemme kannalta järkevää. Se antaisi myös signaalin, että Turkin asettamissa kohtuuttomissa vaatimuksissa olisi jotain perää eikä Ruotsi niitä täyttäisi.

Demokratian kannalta Honkasalo piti ongelmallisena, että eduskunta hyväksyy etukäteen hallituksen Nato-esityksen. Hän olisi pitänyt kiinni aikataulusta, jossa Suomi hyväksyisi oman Nato-lainsäädäntönsä vasta Turkin ja Unkarin ratifiointien jälkeen.

Naton jäsenenäkin Suomen on pyrittävä pitämään kiinni ulkopoliittisesta liikkumatilastaan, Honkasalo edellytti.

– Suomen tulee korostaa jäsenyydessään, että jäsenyys Natossa on puolustuksellinen, eikä maahan oteta ydinaseita, pysyviä sotilastukikohtia tai pysyviä Naton joukkoja.

Venäjä toi sodan Eurooppaan



Venäjän hyökkäystä Ukrainaan Honkasalo kutsui raakalaismaiseksi ja kansainvälistä oikeutta rikkovaksi. Hyökkäyssodan alkamisesta tulee kuluneeksi vuosi ensi perjantaina.

– Venäjä toi sodan Eurooppaan. Se on sanoinkuvaamattoman lohdutonta. Ukrainan kansan kärsimys Venäjän hallinnon harjoittaman julmuuden keskellä ei ole mitään muuta kuin väärin ja täysin kohtuutonta. Venäjän toimintaa on mahdotonta rationaalisesti ymmärtää.

Honkasalon mukaan Ukraina tarvitsee kaiken tuen, mitä vain voimme antaa.

– Yksin Ukraina päättää, milloin se haluaa rauhasta neuvotella ja millä ehdoilla. Pidän arvokkaana presidentti Niinistön lausuntoja rauhasta, sillä tätäkin keskustelua on tärkeä ylläpitää.