Suomen suurimman ammattiliiton Teollisuusliiton liittokokousvaalit käydään 10.-31. maaliskuuta. Vaaleissa valitaan edustajat Teollisuusliiton liittokokoukseen, joka on liiton ylin päättävä elin.

Vaalijärjestelyt ovat lähteneet hyvin käyntiin, kertoo Teollisuusliiton varapuheenjohtaja Turja Lehtonen KU:lle.

Viime viikolla liitto vahvisti ehdokkaat, joita on kaiken kaikkiaan yli 1 500. Ehdokkaista 900 edustaa sosiaalidemokraattien Yhteistyön tekijät -vaaliliittoa, kun taas vasemmiston ja sitoutumattomien Teollisuuden Vaikuttajat -vaaliliitolla on 620 ehdokasta.

”Kyllä tässä luodaan pohjaa tulevaisuudelle ja ollaan kokonaan uudessa tilanteessa.”

– Se on joukkue, jolla lähdetään tekemään hienoa liittokokousvaalitulosta, Lehtonen kehuu.

– Joka puolella maata on mahdollisuus antaa ääni vaikuttajalle. Ääni vaikuttajalle on ääni kentän äänen nostolle liiton hallinnossa, Lehtonen lisää.

Jokainen ääni ratkaisee

Turja Lehtonen korostaa, että liittokokousvaaleissa jokainen ääni ratkaisee.

– Tiedän, että on ihmisiä jotka pohtivat, onko heidän äänellään mitään merkitystä. Heille haluan sanoa, että jokainen annettu ääni vaikuttaa, ja vain annetut äänet lasketaan, Lehtonen sanoo.

Lehtonen itse toteaa olevansa iloinen, kiitollinen ja todella ylpeä siitä joukkueesta, jonka kanssa Teollisuuden Vaikuttajat lähdössä vaaleihin.

– Meillä on kaikki mahdollisuudet tehdä hyvä vaalitulos ja uskon, että useissa vaalipiireissä voimme saada vaalivoiton.

Äänestäjät ovat Turja Lehtosen mukaan nyt avainasemassa. Varapuheenjohtajan mukaan on tärkeää, että työpaikoilla saadaan väki liikkeelle.

– Toinen tärkeä asia on, että saadaan tämä meidän 600 ehdokkaan revohka myös tekemään vaalityötä ja pitämään ääntä. Vaaleista pitää puhua ja ne pitää saada näkymään työpaikoilla.

Uusi liitto uuden edessä

Keväällä käytävät liittokokousvaalit ovat nykymuotoiselle Teollisuusliitolle ensimmäiset laatuaan. Metalliliitto, TEAM ja Puuliitto yhdistyivät Teollisuusliitoksi vuonna 2017.

– Kyllä tässä luodaan pohjaa tulevaisuudelle ja ollaan kokonaan uudessa tilanteessa, Turja Lehtonen pohtii.

Lehtonen muistuttaa, että näissä vaaleissa äänioikeus on ainoastaan työelämässä tai työmarkkinoiden käytössä olevilla henkilöillä.

– Jos vertaillaan vanhaan Metalliliittoon, jossa kaikilla jäsenillä oli äänioikeus, ollaan nyt kokonaan uuden tilanteen edessä. Sitä varten tässä työssä tulee erityisesti korostumaan työpaikoilla ja ammattiosastoissa käytävät keskustelut.

Työnantajapuoli on poteroitunut

Turja Lehtonen arvioi, että vaikea työmarkkinatilanne saa ihmiset liikkeelle ja kiinnostumaan ammattiliiton asioista.

– Yhteiskunnallisesti käydään koko ajan keskustelua työtaisteluoikeudesta, palkoista ja lomarahoista. Ylipäänsä käydään keskustelua ihmisten ansioiden muodostumisesta. Sen luulisi herättämään ihmisiä tekemään ratkaisuja.

AKT:n käynnissä olevaan työtaisteluun Lehtonen toivoo pikaista ratkaisua ja reilua sopimusta.

– Tilanne on tietysti se, että lakon pitkittymisen johdosta se alkaa vaikuttamaan myös meidän työpaikoillamme. Ei ole koskaan kiva tilanne, jos meillä väki joutuu lomautetuiksi, kun tuotteita tai raaka-aineita ei saada toimitettua.

Yksittäisten työtaisteluiden ratkaisemisen lisäksi koko työmarkkinakentän pitäisi Turja Lehtosen mielestä päästä eteenpäin.

– Nyt luotu malli ei ole kestävä eikä toimiva. Jos joku, niin tämä kevät sen on osoittanut, että jotain on kehitettävä ja vietävä eteenpäin.

Lehtonen sanoo, että hänellä on pientä houkutusta sanoa, että “Käsi ylös ne, ketkä ovat tästä tilanteesta hämmästyneitä”.

– Olen sanonut jo vuosi sitten, että näin tässä tulee käymään. Silloin ei hirveästi halukkuutta löytynyt tilanteen korjaamiseen.

Erityisesti Turja Lehtonen osoittaa syyttävällä sormella Elinkeinoelämän keskusliittoa, joka on Lehtosen mukaan “pysynyt poterossaan kypärä päässä”.

– Sieltä noustaan korkeintaan silloin, kun päästään kommentoimaan että “lakot ovat huonoja”. Sitten laitetaan takaisin pää takaisin poteroon, mutta mitään ei olla valmiita kehittämään tai viemään eteenpäin, että tästä järjestelmästä päästäisiin eteenpäin. Pohjasyy tähän tilanteeseen on kuitenkin se, että EK hajotti järjestelmän sääntömuutoksellaan, Lehtonen sanoo.

Äänestysaktiivisuus on viesti herroille

Turja Lehtosen mukaan korkea äänestysvilkkaus Teollisuusliitossa olisi myös todella tärkeä viesti työnantajapuolelle.

– Varsinkin Etelärannan herroille se olisi viesti siitä, että Teollisuusliiton porukka on kiinnostunut siitä, miten heitä työmailla kohdellaan. Se kertoisi, että meillä on porukka, jolle tällä kaikella on merkitystä.

Lehtonen arvioi, että mitä suurempi äänestysaktiivisuus liiton vaaleissa on, sitä suurempi mandaatti koko liitolla on puolustaa niitä asioita, jotka liittyvät esimerkiksi lomarahaan tai sairausajan palkkaan.

– Tärkeää on paitsi äänestäminen, myös se, että äänestää Teollisuuden Vaikuttajien ehdokasta liittokokoukseen. Ääni Vaikuttajalle on ääni tehokkaammalle ja demokraattisemmalle Teollisuusliitolle, Lehtonen jyrähtää.