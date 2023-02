Ukraina tarvitsee enemmän kuin aseita, kirjoittaa Ison-Britannian työväenpuolue Labourin pitkäaikainen parlamentaarikko John McDonnell Labour Hub -sivustolla. McDonnellin mukaan sota on tuhonnut Ukrainan talouden, ja monien mielestä tarvittaisiin mittakaavaltaan Marshall-avun kaltainen suunnitelma Ukrainan talouden ja infrastruktuurin nostamiseksi jaloilleen.

Pitkän linjan vasemmistoveteraani

Vuodesta 1997 parlamentin alahuoneessa istunut McDonnell on Labourin entisen puoluejohtajan Jeremy Corbynin pitkäaikainen yhteistyökumppani. McDonnell istui Corbynin varjohallituksen varjovaltiovarainministerinä vuosina 2015-20.

”On totta, että lähetettyjä aseita varmasti käytetään”.

McDonnell tunnetaan yhtenä puolueensa vasemmistosiiven suurimmista tähdistä. Vaikka hänet valittiin parlamentin alhuoneeseen jo vuonna 1997, ei hänellä ollut vasemmistolaisten näkemystensä vuoksi mitään asiaa Tony Blairin ja Gordon Brownin keskustalaisiin New Labour -hallituksiin.

Parlamenttiurallaan McDonnell on vastustanut muun muassa maansa sotia Afganistanissa ja Irakissa sekä äänestänyt Libyan ja Syyrian pommittamista vastaan.

”Koska olen johdonmukaisesti vastustanut imperialististen valtojen aloittamia laittomia sotia, on mielestäni täysin ymmärrettävää, miksi olen vastustanut ja tuominnut Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan ja miksi kannatan maataan puolustavien ukrainalaisten aseistamista”, McDonnell kirjoittaa tiistaina 21. helmikuuta julkaistussa tekstissään.

Taustalla keskustelut ukrainalaisten aktivistien kanssa

Kirjoituksessaan John McDonnell kuvailee käymiään keskusteluja ukrainalaisten ammattiyhdistystoimijoiden, sosialistien ja antifasistien kanssa.

”He haluavat rauhaa, mutta he eivät usko että rauha voidaan saavuttaa, ennen kuin hyökkäys heidän maahansa on estetty. He kaikki haluavat yhtenäisen Ukrainan valtion, joka perustuu kaikkien sen kansalaisten kielten ja kulttuurien kunnioitukselle. Heidän tarkoituksenaan on laittaa sosialismi agendalle Ukrainassa. En voinut olla eri mieltä mistään heidän sanomastaan”, McDonnell kirjoittaa.

McDonnell kuitenkin painottaa, että tavoitteidensa saavuttamiseksi ukrainalaisilla vasemmistolaisilla oli yksinkertainen toivomus: saada aseita Venäjän seuraavan hyökkäysaallon torjumiseksi.

”Heille tämä on puolustuksellinen sota, joka onnistuessaan voisi saada aikaan neuvotellun rauhan”, McDonnell kuvailee.

”Siksi kannatan aseiden toimittamista ukrainalaisille heidän maansa puolustamiseksi”.

”On olemassa suoran pasifistinen näkökulma, joka perustuu sille, että ihmiset kaikilla osapuolilla kieltäytyvät taistelemasta”, McDonnell kirjoittaa. Hän sanoo kunnioittavansa sitä, mutta lisää, ettei siihen ole tässä tilanteessa mitään realistista mahdollisuutta. Sen estivät Venäjän hyökkäyssodan nopeus ja väkivaltaisuus sekä Venäjällä versovan rauhanliikkeen raju ja brutaali nujertaminen.

Ukrainalaiset käyvät puolustussotaa

”Jotkut ovat sanoneet, että kyseessä on etäsota kahden imperialistisen vallan, Naton ja Venäjän välillä, ja ettei sosialistien pitäisi ottaa siihen osaa”, McDonnell toteaa. Hän sanoo ymmärtävänsä tämän, mutta kuten ukrainalainen aktivisti Taras Bilous on huomauttanut, samaa voisi sanoa käytännössä kaikista sodista kylmän sodan alkamisen jälkeen. Se ei kuitenkaan ole estänyt vasemmistolaisia ottamasta puolia ja tukemaan vapautuskamppailuita.

Vasemmisto esimerkiksi kannatti Vietkongin vastarintaa Yhdysvaltojen dominoimaa Vietnamia vastaan, vaikka Vietkongia aseistivat Kiina ja Venäjä.

”Toiset taas ovat sanoneet, että asetoimitusten lisäämiseen liittyy riski sodan eskaloimisesta. On totta, että lähetettyjä aseita varmasti käytetään”, McDonnell myöntää. Hän kuitenkin lisää, että Ukrainalle tämä on puolustussota, ja nyt pyydetyt aseet ovat puolustusta varten.

McDonnellin mukaan on varmaa, että kieltäytyminen toimittamasta ukrainalaisten puolustukseensa tarvitsemia aseita tarkoittaa sitä, että todennäköisyys Venäjän hyökkäyssodan onnistumiselle kasvaa merkittävästi. Se taas johtaisi McDonnellin mukaan rauhaan, joka olisi epävarma rauha, ja sen ehdot määrittelisivät venäläiset miehitysjoukot.

Rauha, ay-oikeudet, työväen valta ja yhteisomistus



John McDonnell kirjoittaa, että ukrainalaisten ammattiyhdistysten ja vasemmistolaisen Sotsialnyi Rukh -liikkeen tavoitteena on, että aikaan saadaan rauha, joka perustuu ammattiyhdistysten oikeuksille, työväen vallalle ja julkishyödykkeiden yhteisomistukselle.

”Nyt avautuu hieno tilaisuus sosialisteille ja ammattiyhdistysväelle Britanniassa toimia solidaarisesti ukrainalaisten tovereidemme kampanjassa uuden Ukrainan luomiseksi”, McDonnell toteaa.

Ennen kaikkea John McDonnellin mukaan on velvollisuus toimittaa ukrainalaisille keinot, joilla he voivat säilyttää tuon mahdollisuuden.