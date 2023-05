Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan voitti odotetusti uuden viisivuotiskauden maan presidentinvaaleissa. Erdoğan voitti toisella kierroksella oppositioehdokas Kemal Kılıçdaroğlun 52–48.

Erdoğan on johtanut Turkkia yli 20 vuotta. Hän toimi ensin maan pääministerinä, ja viimeiset kymmenen vuotta hän on ollut presidenttinä. Nykyään Turkki on presidenttijohtoinen maa, jossa ei enää ole pääministerin virkaa, kun Erdoğanin hallinto lakkautti viran.

– Vaalit eivät olleet oikeudenmukaiset ja reilut. Yksinvaltaiselle Erdoğanilla on kaikki julkisuus ja koneisto takanaan. Silti tulos oli paljon tiukempi kuin esimerkiksi Suomen presidentinvaaleissa viimeksi, tiivistää vasemmistoliiton ex-puheenjohtaja Paavo Arhinmäki.

– Vaikka Turkissa on tuhansia poliitikkoja ja journalisteja vankilassa, vaikka maassa ei ole sananvapautta ja oikeusvaltioperiaatteet eivät toteudu, oppositio pystyy vielä haastamaan valtaapitävät. Tästä oli osoitus presidentinvaalit ja aikaisemmin Istanbulin pormestarinvaalit, Arhinmäki kirjoittaa Facebook-sivuillaan.

Istanbulin pormestarinvaaleissa Erdoğanin AKP-puolueen edustaja hävisi opposition edustajalle.

Loppu uussuomettuneisuudelle

Arhinmäki huomauttaa, että ensimmäisten joukossa Erdoğania onnittelivat Venäjän presidentti Vladimir Putin ja Unkarin pääministeri Viktor Orbán.

– Suomi on ollut hiljaa Turkin ihmisoikeusloukkauksista, kurdien sorrosta ja Turkin sotatoimista naapurimaissa Nato-prosessin ajan. [Antti] Rinteen hallituksen päättämä asevientikielto Turkkiin kumottiin, Arhinmäki kirjoittaa.

– Nyt kun Suomi on Nato-jäsen ja Turkin presidentin vaalit valitettavasti eivät tuoneet muutosta, on Suomen rohkeasti palattava linjalle, jossa se nostaa esiin kurdien sorron ja vaatii Turkilta sananvapauden ja oikeusvaltioperiaatteiden noudattamista.

Omia kansalaisiaan pommittavaan ja naapurimaissa sotivaan maahan ei pidä viedä aseita, Arhinmäki toteaa.

– Suomen ei pidä olla hiljaa Turkin tai Unkarin yksinvaltaisesta tilanteesta, vaan vuoden uussuomettumisjakson jälkeen uskaltaa taas nostaa esille demokratiaa ja ihmisoikeuksia kaikkialla maailmassa, myös Nato-maissa.

