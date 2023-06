Bensan hinta ei saa nousta ja vihreä siirtymä nimetään uudelleen. Iltalehden uutinen kertoo hyvin, millainen puolue perussuomalaiset on – samanlainen kuin muutkin äärioikeistolaiset puolueet.

Perussuomalaiset ammentavat voimansa kulttuurisotien lähteestä. Sameudessa liikkuvat asiat kuten kulttuurimarxismi ja woke, ja ne yhdistävät perussuomalaisten kaltaisia puolueita ympäri läntisen maailman.

Helsingin yliopiston Euroopan historian dosentti Oula Silvennoinen huomautti muutama päivä sitten Twitterissä, että Yhdysvalloissa republikaanit toimivat hyvin samalla tavalla kuin perussuomalaiset. Texasissa republikaanit ovat alkaneet estää sijoituksia aurinko- ja tuulivoimaan, vaikka puolue kannattaa markkinoiden vapautta.

Säätytalolta tihkuneiden tietojen mukaan meillä on meneillään sama prosessi kuin Texasissa.#äärioikeisto pic.twitter.com/Av4AJACufj — Oula Silvennoinen (@oula_silver) May 31, 2023

Ongelmaksi on kuitenkin tullut se, että tuuli- ja aurinkovoima ovat ympäristönsuojelijoiden ja ennen kaikkea presidentti Joe Bidenin hallinnon kannattamia. Siispä ne ovat wokea, jota tulee jyrkästi vastustaa.

Perussuomalaisten asenne on monella tapaa sama. Puolue on hirttäytynyt kiinni fossiilisiin polttoaineiseen ja tehnyt bensan hinnasta itselleen yhden merkittävimmistä asioista. Iltalehden mukaan Säätytalolla on kirjattu hallitusohjelman luonnokseen, että ”polttoaineiden kuluttajahinnat eivät saisi nousta”.

Tapahtukoon vaikka mitä, kunhan bensan hinta ei nouse.

Hallitusohjelmassa vihreä siirtymä tullaan Iltalehden mukaan nimeämään puhtaaksi siirtymäksi. Joku ilkeämielinen voisi huomauttaa, että itselleen epämiellyttävien asioiden nimeäminen uudelleen on hyvesignalointia. Se on termi, jota perussuomalaiset mielellään käyttävät muita puolueita solvatessaan.

Vihreän siirtymän nimeäminen uudelleen kertoo hyvin, mitä käy kun kaikesta tulee identiteettipolitiikkaa. Omat varmasti tykkäävät – samalla on myös helpompi tehdä isoja leikkauksia, kun voi keskittää huomion kannattajia kiihottaviin ”woke”-teemoihin.