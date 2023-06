– Tämä on lähtenyt häpeästä, mutta on yritetty tulla sieltä kohti ylpeyttä, kuvailee Laura Lehtinen, toinen Työväenluokkainen tausta ja ruumiillisuus -hankkeen (2019–2023) vetäjistä, fasilitoijista, ja taiteellisista vastaavista.

Työpari Elsa Heikkilä kertoo heidän keskustelleen jo aiemmin häpeästä ja sen käsittelemisestä tanssitaiteen keinoin. Idea hankkeeseen syntyi, kun Heikkilä tuli kysyneeksi Lehtiseltä tämän luokkataustasta.

Hankkeeseen on kuulunut työpajoja, Luokkakuvia-nimisiä esityksiä sekä Heikkilän, Lehtisen ja Soile Lahdenperän toimittama tuore Tanssitaide, luokka ja ruumiillisuus – kirjoituksia yhteiskuntaluokasta ja taidetyöstä –verkkokirja.

Taidealan luokka

Hankkeen 19-henkisessä ryhmässä on ollut lähes alusta asti mukana myös tanssitaiteilija Aliina Lindroos. Hän korostaa, että työväenluokkaisesta taustasta voi olla myös ylpeä.

Taidealalle ei tyypillisesti tulla työväenluokkaisista taustoista. Luokka näkyy jo siinä, kenellä on varaa harrastaa tanssia. Entä vaaditaanko korkeakouluopintoihin, että harrastus on aloitettu jo lapsena, tai apurahojen saamiseen, että ulkomailla on kurssittauduttu. Kuinka ulossulkevaa on opinnoissa käytetty kieli.

Tämän viidakon läpi rämmittyäänkin työväenluokasta lähtöisin olevat taiteilijat kokevat kitkaa eri tilanteissa. Akateemiset juhlallisuudet oudoksuttavat, eikä tietynlaisissa sosiaalisissa tilanteissa aina tiedä, miten päin olisi.

Liiallinen ja hillitön

Sosiologi Beverley Skeggsin mukaan varsinkin työväenluokkainen naiseus nähdään ja määritellään liiallisuuden ja hillittömyyden kautta. Moni työryhmästä kertookin tunnistavansa liiallisuuden ja sen aiheuttaman häpeän tunteen.

Myös nyky- ja taidetanssin ruumiillisuuden hovitansseista lähtenyt historia aiheuttaa hankausta suhteessa omaan työväenluokkaiseen ruumiillisuuteen. Näiden yhteensovittaminen ei ole aina mutkatonta.

Julkaisun toimittajat korostavat sitä, ettei heillä ole vastausta kysymykseen, millainen työväenluokkainen ruumis yleisesti ottaen on. Sen voi kuitenkin kukin tuntea ja tunnistaa ruumiissaan. He pitävät oman taustan tuntemista ja jakamista tärkeänä sen hyväksymiselle.