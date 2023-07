Floridan kuvernööri Ron DeSantis ilmoitti 24. toukokuuta tavoittelevansa republikaanien presidenttiehdokkuutta. Häntä pidetään Donald Trumpin ainoana varteenotettavana haastajana.

DeSantis on henkilönä toisenlainen kuin Trump, mutta poliittisesti hän ratsastaa samoilla kulttuurisotien linjoilla.

DeSantisin valttina on menestys Floridassa. Hän uusi paikkansa viime marraskuun vaaleissa ylivoimaisella voitolla, ja samalla republikaanien enemmistö osavaltion kongressissa vahvistui entisestään.

Floridan kouluissa ei saa puhua rotusorrosta.

DeSantis mainostaa läpi ajamiaan, konservatiiveja miellyttäviä lakeja. Arvostelijoille ne ovat varoitusmerkki siitä, mitä valtakunnallisesti olisi tarjolla.

Arvostettu tiedelehti Scientific American tiivisti pääkirjoituksessaan toukokuussa näin: DeSantis ”on käyttänyt kuvernöörin valtaa rajoittaakseen oikeutta terveydenhoitoon ja koulutukseen, edistäen suvaitsematonta ja haitallista ohjelmaa”.

Sananvapauden rajoittaja

DeSantis käy sotaa ”tiedostamista” (woke) vastaan. Hän allekirjoitti viime vuonna lain, joka rajoittaa kouluissa sallittuja kirjoja. Kuka tahansa osavaltion asukas voi vaatia poistoja.

Oikeutta käytti hyväkseen nainen, joka Miami-Daden piirikunnassa vaatii poistettavaksi Joe Bidenin virkaanastujaisissa esitetyn Amanda Gormanin runon. Hän tosin luuli sitä Oprah Winfreyn kirjoittamaksi.

Lain kainosti verhottu pyrkimys on kieltää rotusorrosta puhuminen, jotta valkoisille ei tulisi paha mieli. Jo pari vuotta sitten DeSantis sai kiellettyä kriittisen rotuteorian opettamisen (joka tosin ei Floridan opetusohjelmaan kuulunutkaan).

Floridan korkeakouluissa ei saa enää opettaa ”eripuraa aiheuttavia” käsitteitä kuten moninaisuus, tasa-arvo ja inkluusio.

Yksittäisissä koulupiireissä on poistettu Toni Morrisonin ja Margaret Atwoodin kirjoja.

Viime vuonna hyväksyttiin ”Don’t Say Gay” -laki, joka kieltää puhumasta seksuaalisesta identiteetistä kouluissa.

Tämä johti kiistaan, jonka vuoksi DeSantisia on kutsuttu Mikki Hiiren vihamieheksi. Disney-yhtiö vastusti lakia, ja DeSantis kosti poistamalla Floridassa sijaitsevan Disney Worldin hallinnollisen erityisaseman. Disney on osavaltion toiseksi suurin työllistäjä, joten tällä kulttuurisodalla on riskinsä.

DeSantisin mukaan puheet kirjojen kieltämisestä ovat uutisankka, ja ”sukupuoli-ideologian” kaltaiset ”raskaasti politisoidut asiat” koskevat vain pienryhmiä. Jos opiskelijat ovat kiinnostuneita tällaisesta, he saavat luvan mennä muualle.

Homoseksuaalit tähtäimessä

DeSantisin tyylin konservatiivisuus puhuu sananvapaudesta, mutta on jyrkästi rajoittamassa sitä. Ja yhtä lailla se puhuu vapaudesta, mutta samalla on tunkeutumassa yhä pikkutarkemmin ihmisten perusoikeuksiin.

Heinäkuussa Floridassa astuu voimaan laki, jonka mukaan lääkäri voi ”uskonnollisilla, eettisillä tai moraalisilla” perusteilla kieltäytyä hoitamasta potilasta, jota arvelee homoseksuaaliksi. Sairaaloiden on kuitenkin otettava hätätapauksissa vastaan homojakin, koska liittovaltion laki vaatii niin.

Toukokuun puolivälissä DeSantis järjesti evankelikaalisessa koulussa Tampassa seremonian, jossa hän riemuitsevan väkijoukon edessä allekirjoitti joukon lakeja. Yksi laeista antaa osavaltiolle oikeuden ottaa huostaan translapsi, jos tälle aiotaan antaa sukupuolta korjaavaa tai puberteettia viivästyttävää hoitoa.

Jos transaikuinen haluaa korjata sukupuolensa, hänen on saatava kirjallinen lupa kuvernöörin nimittämältä lautakunnalta.

Samassa lakinipussa määrättiin rajoitukset, jotka käytännössä lopettavat Pride-kulkueet Floridassa. Opiskelijat julkisissa kouluissa eivät enää saa valita, käytetäänkö heistä maskuliinista vai feminiinistä persoonapronominia. Ja jos transihminen menee ”väärään” pukuhuoneeseen eikä suostu poistumaan, seurauksena voi olla jopa vuosi vankeutta.

”Säätä ei politisoida” Floridassa

Republikaanit ovat viime vuosina useissa osavaltioissa jyränneet läpi ideologisia lakeja, jotka on tarkoituksella kirjoitettu niin epämääräisesti, että ne mahdollistavat mielivallan.

Florida kuuluu joka saralla jyrkimpään joukkoon. Abortti on nyt kielletty kuudennen raskausviikon jälkeen. Äitiyskuolleisuus onkin Floridassa jo kasvussa.

Koronapandemian aikana DeSantis nimitti rokotuksia vastustavan ja uskomushoitoja kannattavan miehen Floridan korkeimmaksi lääkintöviranomaiseksi. DeSantis kielsi yrityksiä tai kouluja vaatimasta rokotuksia ja rankaisi paikallishallintoja, jotka määräsivät rokotuksia.

Heinäkuussa astuu Floridassa voimaan laki, jolla käsiaseen kantaminen piilossa sallitaan eikä kantajalta vaadita lupia tai ampumaharjoittelua. DeSantis on helpottanut kuolemantuomioiden langettamista.

Kampanja-avauksessaan toukokuussa DeSantis ilmoitti vastustavansa ”sään politisoimista”. Hän on aiemminkin väittänyt puhetta ilmaston lämpenemisestä ”vasemmistoroskaksi”.

Kaksi vuotta sitten DeSantis allekirjoitti lain, joka kieltää Floridan kaupunkeja kieltämästä fossiilisten polttoaineiden käytön tai tavoittelemasta sataprosenttisesti uusiutuvaa energiaa.

Viime vuonna DeSantis määräsi, että osavaltion eläkerahastojen on tavoiteltava vain korkeinta tuottoa, eivätkä ne saa ottaa huomioon ympäristöä, sosiaalipolitiikkaa tai hyvää hallintoa.

Populistista eliitin arvostelua

DeSantisille ilmastokriisissä on kyse siitä, että yhtiöt pyrkivät ”pakkosyöttämään amerikkalaisille ideologista agendaansa”.

Trumpin tavoin DeSantis – miljoonatukia yhtiöiltä saava, Yalessa ja Harvardissa koulutettu juristi – esittää populistisesti edustavansa kansaa eliittiä vastaan. Hän puhuu paljon enemmän identiteettipolitiikasta kuin taloudesta, mutta on esimerkiksi laskenut Floridan yhtiöveron 5,5 prosenttiin.

Tällä hetkellä DeSantis on gallupeissa selvästi Trumpia jäljessä. Mutta jos Trump jostain syystä joutuu syrjään, on DeSantis republikaanien todennäköinen ehdokas. Molemmat ovat Joe Bidenin kanssa suunnilleen tasoissa.

Paljon toki ehtii vielä tapahtua. Harva uskoi kahdeksan vuotta sitten, että puolitoista vuotta myöhemmin Donald Trumpista tulee Yhdysvaltain presidentti.