Vasemmistoliiton puoluehallitus on puoltanut esitystä siitä, että puolue laatisi miespoliittisen ohjelman. Ohjelmalla tähdättäisiin poikien ja miesten aseman myönteiseen kehittämiseen yhteiskunnassa.

Ohjelmassa tulisi käsitellä esimerkiksi toimeentuloon, työllisyyteen, koulutukseen ja isänä olemiseen liittyviä kysymyksiä vasemmistolaisesta poika- ja miespoliittisesta näkökulmasta.

– Osaltaan tämän ajatuksen innoittajana oli vasemmistoliittolaisten miesehdokkaiden kehno menestys kevään eduskuntavaaleissa, sanoo oululainen vasemmistovaikuttaja Olli Kohonen. Kohonen on eräs keskeisistä puuhamiehistä miespoliittisen ohjelman takana.

Positiivista maskuliinisuutta

– Yleisesti ottaen tavoitteena on myös positiivisen, vasemmistolaisen mieskuvan vahvistaminen ja laajentaminen. Mies voi olla samaan aikaan rintaa röyhistävä ja fiksu sekä itsestään ja muista huolehtiva, Kohonen jatkaa.

Kyse on Olli Kohosen mukaan positiivisesta maskuliinisuudesta, joka ei ole toksista. Hän kuvailee vasemmistolaista miesihannetta henkilöksi, joka pitää itsestään ja perheestään huolta, mutta tarvittaessa myös iskee työpaikallaan nyrkkiä pöytään eikä pelkää sanoa pomoille, että “perkele, tämä ei käy”.

– Työmiehet petettiin hallituspuolueiden toimesta erityisen rankasti, Kohonen lataa.

– Sairastamisesta aletaan sakottamaan, lakko-oikeutta rajataan ja sopimisesta siirrytään saneluun.

Olli Kohonen arvioi myös, että suomalainen yhteiskunta on monella tapaa armoton miehiä ja poikia kohtaan. Enemmistö syrjäytyneistä Suomessa on nuoria miehiä, ja 70 prosenttia Suomessa tehdyistä itsemurhista on miesten tekemiä. Miehet ovat myös suuremmassa riskissä sairastua alkoholismiin: tutkimusten mukaan miehet kuluttavat noin kolme neljäsosaa kaikesta Suomessa juodusta alkoholista.

Vasemmistoliiton veteraanikansanedustaja Kari Uotila kunnostautui aikanaan miesten ja poikien aseman parantamisessa. Uotila toisteli monesti sanontaa, jonka mukaan naisen euro on 85 senttiä, mutta miehen vuosi on 10 kuukautta. Tällä hän viittasi siihen tosiasiaan, että Suomessa miehet kuolevat keskimäärin nuorempina kuin samana vuonna syntyneet naiset.

Olli Kohonen tunnistaa ilmiön ja lisää, että kyse on perustavanlaatuisella tavalla paitsi sukupuoli- myös luokkakysymyksestä. Syrjäseutujen työväenluokkaiset ja pienituloiset miehet voivat pahoin, kun taas suurten kaupunkien hyvätuloisten miesten hyvinvointi on huippulukemissa.

Armollisempaa yhteiskuntaa

Olli Kohosen mielestä suomalaista yhteiskuntaa pitäisi muuttaa armollisemmaksi miehille ja pojille.

– Meillä pitäisi olla yhteiskunta, jossa jokainen voi oppia vastoinkäymisistään. Epäonnistumisten ei pitäisi tarkoittaa sitä, että ihminen olisi yksilönä huonompi, Kohonen pohtii.

Hän kuitenkin sanoo, että tarkoituksena ei ole ulkoistaa kenenkään ihmisen vastuuta itsestään ja läheisistään yhteiskunnalle.

– Monesti oikeisto tarjoaa keinoiksi vain ja ainoastaan ankarampia rangaistuksia rosvoille. Jos ihmisiä kohdellaan näin, he katkeroituvat ja muuttuvat entistä vihamielisemmiksi yhteiskuntaa kohtaan. Sen sijaan jos suhtaudutaan asiaan rakentavammin ja selvitetään yksilöllisiä syitä ihmisten vastoinkäymisille, voisi sillä olla parempia vaikutuksia, Kohonen tuumii.

Politiikalla voidaan Kohosen mukaan luoda rakenteita, joiden avulla jokainen mies voi saada mahdollisuuden toteuttaa positiivista maskuliinisuutta – siis olla hyvä ja luotettava tyyppi.

Parannuksia poikien koulumenestykseen

Varsinkin poikien heikkoon koulumenestykseen ja erityisesti lukutaitoon liittyvät kysymykset ovat sellaisia, jotka vaativat Kohosen mukaan erityisesti miehille suunnattua politiikkaa.

– Jos peruskouluaikana pojille ei pääse syntymään kunnollista lukutaitoa, se monesti katkaisee opintien ja työelämän kehityksen. Se taas voi johtaa syrjäytymiseen ja päihteiden ongelmakäyttöön, Kohonen avaa.

Mikään taikakeino ei miespoliittinen ohjelma ole vaalimenestyksen saamiseen. Åbo Akademin kesäkuussa julkaiseman tutkimuksen mukaan noin kolmannes työikäisistä suomalaisista miehistä äänesti perussuomalaisia, joilla ei ollut tarjota mitään erityistä miehille suunnattua politiikkaa.

– En usko enkä väitäkään, että tämä pamauttaisi vasemmistoliiton mieskannatuksen uuteen huippuunsa, sanoo Olli Kohonen.

Hän sanoo, että oikeisto tarjoaa tavallisille miehille maailmaa, jossa he saavat tehdä vapaasti mitä haluavat ilman seurauksia.

– Me vasemmistossa taas ajattelemme, että kyllä mies saa syödä makkaraa ja ajella autolla. Sanomme, että elämä on mukavampaa, kun ei ole kusipää. On parempaa, kun voi olla hyvä jätkä, joka pitää huolta itsestään ja yhteisöstään, Kohonen sanoo.

Olli Kohosen mukaan uusi miespoliittinen ohjelma toimii keskustelun avaajana ja herättelijänä siitä, mitä miehisyys ylipäätään voi olla ja mitä se tarkoittaa.

– Meillä puhutaan paljon naisiin liittyvistä asioista politiikassa – ja hyvä niin, mutta myös mieserityisistä kysymyksistä on puhuttava, Kohonen toteaa.