Elsalvadorilainen toimittaja Carlos Dada on sitä mieltä, että 40 minuuttia on aivan liian pitkä aika hänen alustukselleen Keski-Amerikan maiden poliittisesta tilanteesta ja sananvapausongelmista. Mutta kun hän pääsee käyntiin, aika loppuu tietysti kesken.

Se ei ole mikään ihme, sillä El Salvadorissa, Nicaraguassa, Hondurasissa, Guatemalassa ja Costa Ricassa on kaikissa hiukan erilaiset olot, vaikka paljon yhteistä löytyy maiden historiasta, elinkeinorakenteesta sekä viime vuosina huolestuttavalla tavalla lisääntyneestä autoritaarisuudesta.

Carlos Dada on arvostetun verkkolehti El Faron perustaja ja kustantaja. El Faro keskittyy tutkivaan journalismiin ja käsittelee jutuissaan El Salvadorin lisäksi myös naapurimaiden tilannetta. Lehden nimi tarkoittaa majakkaa.

Dada vieraili Suomessa toukokuussa kansainvälisen lehdistönvapauden päivän tilaisuuden pääpuhujana.

Dadan kotimaassa El Salvadorissa vallassa on 41-vuotias sometrollaaja ja entinen mainosmies Nayib Bukele tukenaan maan asevoimat ja kymmenet presidentin mielistelyyn keskittyvät suositut YouTube-kanavat.

Bukele on ottanut haltuunsa maan tuomioistuimet ja parlamentin, jonne hän marssitti sotilaat pitämään huolen siitä, että kansanedustajat äänestivät oikein, kun parlamentissa käsiteltiin uutta tukipakettia poliisille ja asevoimille.

Viime vuonna julistetun poikkeustilan jälkeen maassa on vangittu 68 000 ihmistä syytettynä yhteyksistä maan rikollisjengeihin, jotka aiemmin taistelivat keskenään reviireistään ja vaativat bussinkuljettajilta ja kauppiailta suojelurahaa.

Pidätysaallon ansiosta henkirikosten määrä El Salvadorissa puolittui – sitä ennen maa oli vuosien ajan maailman murhatilastojen kärjessä.

Viranomaisten pidätysvimmassa myös tuhansia viattomia ihmisiä on pidätetty ja kidutettu, usein sen vuoksi että he sattuivat asumaan rikollisjengien valvomilla alueilla ja olivat joutuneet maksamaan jengeille suojelurahaa.

El Faro joutui presidentti Bukelen silmätikuksi lehden paljastettua, että presidentin edustajat olivat käyneet neuvotteluja rikollisjengien vankilassa olevien johtajien kanssa. Sopimuksen mukaan jengipomot saivat hankkia vankilaan kanansiipiä, pitsaa ja prostituoituja, mikäli murhat vähenevät ja jengien valvomilla alueilla äänestetään parlamenttivaaleissa presidentin puoluetta.

Kostoksi paljastuksesta viranomaiset alkoivat vakoilla El Faron toimittajien puhelimia, ja lehti sai syytteet verovälttelystä ja rahanpesusta. Mainostajia kehotettiin luopumaan lehden tukemisesta. Bukelen kumileimasimena toimiva parlamentti hyväksyi lain, jonka mukaan jengirikollisia koskevasta uutisraportoinnista voi saada kymmenen vuoden vankeustuomion.

Tämän vuoden huhtikuussa El Faro sai kiusanteosta tarpeekseen ja siirsi omistuksensa ja taloushallintonsa Costa Ricaan. Toimitus jatkaa vielä toistaiseksi työskentelyä El Salvadorissa.

Nicaraguassa sortovalta on vieläkin julmempaa kuin El Salvadorissa. Ainakin 200 000 nicaragualaista on paennut naapurimaahan Costa Ricaan. Sanomalehdet ja riippumattomat tv-kanavat on kielletty, samoin järjestöt, jotka työskentelevät ihmisoikeuksien tai demokratian edistämiseksi.

Nicaraguaa johtaa kovalla otteella entinen vallankumousjohtaja Daniel Ortega puolisoineen. Vuonna 2018 poliisit ja sandinistipuolueen iskujoukot surmasivat yli 500 ihmistä, jotka osoittivat mieltä hallitusta vastaan. 1 600 ihmistä vangittiin ja vietiin salaisiin pidätyskeskuksiin, joissa heitä kidutettiin sähkösokeilla tai vesikidutuksella tunnustuksien tai ilmiantojen saamiseksi.

Ortega ja hänen varapresidenttinään toimiva puolisonsa Rosario Murillo kutsuivat mielenosoittajia vallankaappaajiksi ja Yhdysvaltojen rahoittamiksi satanisteiksi.

Tämän vuoden alussa Ortegan hallitus karkotti yli 200 poliittista vankia Yhdysvaltoihin ja poisti kansalaisuuden 94 tunnetulta nicaragualaiselta. Kansalaisuuden menettäneiden joukossa oli maan merkittävimpiä kulttuurivaikuttajia ja Ortegan lähitovereita viime vuosituhannen sandinistivallankumouksen ajoilta.

El Salvadorin naapurissa Hondurasissa odotukset olivat korkealla vuosi sitten, kun maan johtoon valittiin vasemmistolainen Xiomara Castro, maan ensimmäinen naispuolinen presidentti. Castro sai johtaakseen yhden maailman pahimmista huumevaltioista. Hänen edeltäjänsä luovutettiin Yhdysvaltoihin vastaamaan kokaiinikauppaa koskeviin syytteisiin.

Muutoin maassa ei ole Carlos Dadan mukaan koettu vielä suuria parannuksia. Korruptio rehottaa vanhaan malliin, ja ihmisten perusoikeuksia on kavennettu samalla kun viranomaiset ovat hyökänneet rikollisjengejä vastaan.

Guatemalaa puolestaan johtavat yhteistuumin maan oikeistoeliitti, asevoimat ja huumekartellit. Korruptiota tutkineet syyttäjät ja asianajajat ovat saaneet tuomioita valta-aseman väärinkäytöstä. Maan suurin riippumaton päivälehti joutui vastikään lopettamaan toimintansa, kun sitä vastaan nostettiin syyte rahanpesusta kostoksi lehden aiemmin tekemistä korruptiopaljastuksista.

Costa Ricaa on tavattu pitää jonkinlaisena demokratian ja sananvapauden keitaana muutoin hankalassa Keski-Amerikassa. Nyt tilanne on mennyt huonommaksi myös Costa Ricassa. Vuosi sitten presidentiksi valittu Rodrigo Chaves on luvannut tuhota maan suurimmat mediat näiden uutisoitua hänen harjoittamastaan jatkuvasta seksuaalisesta häirinnästä aiemmassa työpaikassaan Maailmanpankissa.