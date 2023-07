Opposition aktivisteja edustavat juristit ovat joutuneet poliisien ja valtapuolue Zimbabwe African National Union Patriotic Frontin (ZANU PF) kannattajien väkivallan kohteeksi.

Tammikuussa poliisi pahoinpiteli ihmisoikeusjuristi Kudzayi Kadzeren ja hänen kätensä murtui. Kadzeren oli mennyt hararelaiselle poliisiasemalle puolustamaan pidätettyjä opposition edustajia. Poliisi syytti häntä rikollisesta haitanteosta.

Heinäkuussa tuntemattomat hyökkääjät kävivät ihmisoikeusjuristi Obey Shavan kimppuun ja katkaisivat hänen jalkansa. Shava on edustanut useita oppositiopuolue Citizens for Coalition for Change (CCC) virkailijoita ja muita ihmisoikeusloukkausten uhreja

ILMOITUS ILMOITUS

Poliittinen oppositio CCC:n Nelson Chamisan johdolla syytti pahoinpitelystä välittömästi ZANU PF:n aktivisteja ja salaista poliisia. CCC:lle on usein ennustettu vaalivoittoa, mutta se on jäänyt toteutumatta.

– Vaalikaudella olemme nähneet, miten oikeusjärjestelmää on käytetty opposition vahingoittamiseen, ja lait ovat toimineet aseina, toteaa Ringisai Chikohomero, eteläafrikkalaisen turvallisuustutkimuslaitos ISS:n analyytikko.

– Se on johtanut syytteisiin ja vainoihin ja luonut ilmapiirin, joka saa ihmiset pelkäämään pitkään kestävää pidätystä ilman oikeudenkäyntiä.

Vaalitarkkaajien vaikea tehtävä

Ihmisoikeusjärjestöjen mukaan ihmisiä on vangittu poliittisin perustein. Aiempi oppositioparlamentaarikko Job Sikhala on ollut telkien takana jo vuoden syytettynä oikeuden estämisestä.

Amnesty International on tuominnut Sikhalan vangitsemisen ja järjestön Itä- ja Etelä-Afrikan apulaisjohtaja Flavia Mwangovya on varoittanut huolestuttavasta kansalaisoikeuksien rajoittamisesta.

Zimbabwen taloudellinen tilanne on vaikea. Presidentti Emmerson Mnangagwa väittää liike-elämän tahallisesti haittaavan taloutta lietsomalla hallituksen vastaisia ajatuksia.

Mnangagwa on kampanjassaan ja radiomainoksissaan tuominnut väkivallan ja vedonnut rauhallisten vaalien puolesta. Ihmisoikeuksien puolustajat raportoivat ihmisoikeusloukkausten jatkuvan korkeimmalta taholta tulleesta vetoomuksesta huolimatta.

International Crisis Groupin analyytikko Piers Pogue on todennut, että vaaleja edeltävien tapahtumien järjestelmällisyyttä voi olla vaikea todistaa.

– EU:sta on tulossa vaalitarkkailijoita, mutta on selvää, ettei kuusi viikkoa ennen vaaleja alkava työ tarkoita pitkän aikavälin tarkkailua.

Yksitoista presidenttikandidaattia

Jo nyt poliisi on kieltänyt tai määrännyt tiukempia ehtoja opposition vaalitilaisuuksille. Esimerkiksi iskulauseiden huutaminen on kielletty, mikä voi aiheuttaa ristiriitoja kuten aiemmissa vaaleissa on käynyt.

Asiantuntijat suosittelevat Zimbabwelle pitkäaikaisten tarkkailijaryhmien kutsumista maahan esimerkiksi Afrikan Unionista ja Eteläisen Afrikan kehitysyhteisöstä, SADC:sta. Pigoun mukaan ainoastaan pitkäaikaiset tarkkailuvaltuuskunnat voisivat selviytyä tehtävästä.

Zimbabwen vaalit ovat vuosia nousseet sekä alueellisen että kansainvälisen median otsikoihin, kun Zanu-puolue on saanut kiistanalaisen voiton useissa peräkkäisissä vaaleissa ja samaan aikaan maan talous on heikentynyt kymmeniä vuosia. Elokuun vaaleissa on yksitoista presidenttikandidaattia ja edessä voi olla jälleen uusi kiistanalainen vaalitulos.

Vaalipäivän lähestyessä Zimbabwen katoliset piispat kehottavat ihmisiä äänestämään.

– Älä äänestä vastoin tahtoasi uhkailujen, pakottamisen tai manipuloinnin vuoksi. Älä osallistu väkivaltaisiin hyökkäyksiin, katoliset piispat kehottivat heinäkuun 9. päivänä.

Myös papit ovat vedonneet turvallisuuspalveluun, ja kehottaneet sitä puolueettomaan lain ja järjestyksen ylläpitoon. Palvelua on syytetty hallitsevan puolueen käsikassaraksi.