Suomi neuvottelee paraikaa uudesta Defence Cooperation Agreement- eli DCA-puolustusyhteistyösopimuksesta Yhdysvaltojen kanssa. Sopimus on Suomen näkökulmasta poikkeuksellinen, sillä sen myötä Suomi sallisi toisen valtion joukkojen läsnäolon maassamme tavanomaisia sotaharjoituksia pitkäkestoisemmin.

Virallisesti kyse on lähinnä teknisestä sopimuksesta, jolla mahdollistetaan nopeampi apu kriisitilanteessa ja esimerkiksi sujuvampi harjoitustoiminta. Sopimus sujuvoittaa Natossa toimimista ja yli 20 Nato-maalla on sopimus. Pohjoismaista Norjan sopimus on hyväksytty, Tanska ja Suomi neuvottelevat parhaillaan, kuten myös Naton ulkopuolella oleva Ruotsi.

–Tällaisilla sopimuksilla on kuitenkin tietysti aina poliittinenkin ulottuvuutensa, sanoo vasemmistoliiton kansanedustaja Jussi Saramo KU:lle. Saramo on eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan jäsen, ja toimii myös vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtajana.

– Yhdysvallat on kiistatta Natoa johtava valtio ja kahdenvälisillä sopimuksilla sen rooli korostuu. Jo hyväksytyt sopimukset ovat internetissä kaikkien luettavissa ja niistä voi nähdä, että eri maat ovat erilaisessa asemassa keskenään, Saramo arvioi.

Hänen mukaansa olennaista on, että Suomen suvereniteetti turvataan kaikissa tilanteissa. Saramo sanoo, että vielä on liian aikaista arvioida, millaista asemaa eduskunnan enemmistö haluaa tavoitella, eikä ulkoasiainvaliokunnassakaan vielä ole ollut sopimuspohjia käsittelyssä.

– Olennaista on, että sopimus kestää tarkastelun kaikissa tilanteissa, hän lisää.

Esimerkiksi yhdysvaltalaisten sotilaiden asema Suomessa voi tuoda perustuslaillisia ongelmia. Myös asian käsittely on tehtävä niin, että suomalaisten suuri enemmistö voi jatkossakin tukea ulko- ja turvallisuuspolitiikkaamme.

– Ihmisiä ympäri maata tavattuani kävi selväksi, että Natoon liittymisellä oli enemmistön tuki, mutta se ei voi tarkoittaa jatkossa avointa valtakirjaa, jossa suurista linjaratkaisuista ei käydä demokraattista keskustelua, Saramo huomauttaa.

Nyt määritetään Nato-Suomen linjaa

Jussi Saramo ei pidä DCA-sopimusta Suomelle välttämättömänä, mutta hän arvioi, että Naton jäsenmaana Suomen on järjestettävä jäsenyyden vaatimat tekniset edellytykset joillain tavoilla.

– Siksi nyt on tärkeää keskustella eduskunnassa ja presidentinvaaleissa siitä, millainen Suomen rooli Natossa on. Vasemmisto on koko ajan vaatinut meille yhteispohjoismaista linjaa, jossa pyrimme Norjan pitkäaikaisen linjan tavoin rauhoittamaan omaa lähialuettamme, ilman, että tuomme muualta konflikteja omille rajoillemme tai osallistumme kaukomaiden öljysotiin, Saramo sanoo.

Eduskuntaryhmän puheenjohtajan mukaan vasemmistolle on tärkeää, että muiden Pohjoismaiden tavoin emme hyväksy liikuteltaviakaan ydinaseita tai eteentyönnettyjä tukikohtia maaperällemme.

– Suomella on iso armeija, joka lisää Naton painoarvoa – kuten kaikki toistavat, olemme turvallisuuden tuottaja, emme kuluttaja. Siksi nyt on aika myös pitää huolta omista eduistamme. Nato-prosessin ajan muut puolueet toistelivat, että liitymme ilman ennakkoehtoja ja profiili katsotaan vasta kun olemme jäseniä. Sen aika on nyt!, Saramo linjaa.

Eduskuntaryhmän puheenjohtajan mielestä DCA-sopimus voi lisätä Suomen turvallisuutta, mikäli lopullinen sopimus on tekninen, joka mahdollistaa lisäturvaa niin yhdessä sovittaessa.

Hän kuitenkin varoittaa uuden sopimuksen pahimmassa tapauksessa jopa heikentävän Suomen turvallisuutta, jos se johtaa Suomen eroon Pohjoismaisesta linjasta. Tuolloin on riskinä, että maan turvallisuus ripustetaan Yhdysvaltojen ja mahdollisen presidentti Donald Trumpin varaan, eikä turvallisuutta rakenneta erityisesti yhteiset intressit omaavien Pohjoismaiden varaan.