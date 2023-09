Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson pitää ministereiden rasistisen kirjoitusten sijaan vielä huolestuttavampana hallituksen sokeutta hallitusohjelman ongelmille. Andersson viittaa keskiviikkona eduskunnassa käytyyn keskusteluun hallituksen antamasta yhdenvertaisuustiedonannosta.

Andersson huomauttaa Facebookissa julkaisemassaan kirjoituksessa, että pääministeri Petteri Orpo (kok.) julisti eduskunnassa hallituksen haluavan puuttua rakenteelliseen syrjintään. Hallitusohjelmasta löytyy Anderssonin mukaan valitettavasti lukuisia esimerkkejä rakenteellisesta syrjinnästä.

Orpo puhui rakenteellisesta syrjinnästä eduskunnassa ja sanoi, että hallitus haluaa puuttua siihen. Andersson nostaa esiin, että rakenteelliseen syrjintään puuttuminen edellyttää ymmärrystä, millaiset toimenpiteet sitä vahvistavat.

– Hallitus on vaikeuttamassa kansalaisuuden saantia niille, jotka ovat asettuneet tänne ja asuneet täällä pitkään. Hallitus on eri tavoin tiukentamassa oleskelulupien ehtoja. Se on velvoittamassa työnantajia ilmoittamaan maahanmuuttoviranomaisille henkilön työsuhteen päättymisestä, jotta tämä voidaan poistaa maasta, jos uutta työpaikkaa ei ole löytynyt kolmessa kuukaudessa. Hallitus on nostamassa lukukausimaksuja EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta tuleville opiskelijoille, Andersson kirjoittaa.

– Hallitus aikoo pienentää vastaanottorahaa entisestään, vaikka meillä jo nyt seisoo ukrainalaisia pakolaisia ruokajonoissa. Jos perustuslaki antaa periksi, hallitus aikoo eriyttää maahanmuuttajien sosiaaliturvan muista. Sen lisäksi he haluavat jatkossa maksaa matalampaa työttömyysturvaa puutteellisen kielitaidon omaaville, hän jatkaa.

Nämä toimet lisäävät syrjintää, eivät vähennä sitä, Andersson tiivistää. Hallituksen tiedonannossa mikään toimenpide ei tasapainota hallitusohjelmassa olevia heikennyksiä.

– Siksi selkein tapa, jolla hallitus olisi voinut osoittaa olevansa tosissaan syrjimättömyyden ja yhdenvertaisuuden edistämisessä, olisi ollut osoittaa valmiutta hallitusohjelman muuttamiseen. Niin paljon tahtotilaa ei hallitukselta kuitenkaan löytynyt.

Raskasta sitoutua tasa-arvoon

Kirjoituksessaan Andersson myös huomauttaa, että hallitus antoi tiedonannon perussuomalaisten ministereiden rasististen kirjoitusten takia. Se on surullinen tosiasia, hän toteaa.

– Yhtä surullista on se, että hallituspuolueiden puheenjohtajat toinen toisensa perään ovat painottaneet, kuinka vaikeaa ja raskasta tämän tiedonannon laatiminen on ollut. Siis sitoutuminen yhdenvertaisuuteen, tasa-arvoon ja syrjimättömyyteen.

Elinkeinoministeri Wille Rydmanin ja valtiovarainministeri Riikka Purran kirjoitukset ovat Anderssonin mukaan räikeän rasistisia.

– Vähintä mitä voi odottaa sellaisten kohdalla olisi täysin yksiselitteinen irtisanoutuminen ja anteeksipyyntö. Edes sitä emme ole saaneet. Monet perussuomalaiset vielä tänäänkin vähättelivät tiedonannon merkitystä, sanomalla, että se ei muuta mitään, Andersson tiivistää keskiviikkoiltana julkaistussa kirjoituksessaan.

Eduskunta äänestää hallituksen sekä Riikka Purran ja Wille Rydmanin luottamuksesta perjantaina.

