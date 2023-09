Hallituksen rasismikohu saa tällä viikolla jonkinlaisen pisteen. Eduskunta käy keskiviikkona keskustelun hallituksen tiedonannosta, ja perjantaina edessä on luottamusäänestys tai -äänestyksiä. Todennäköistä on, että koko hallituksen lisäksi epäluottamusta esitetään yksittäisille ministereille etunenässä valtiovarainministeri Riikka Purralle ja elinkeinoministeri Wille Rydmanille.

1. Kepu tukee oikeistohallitusta

Todennäköisintä on, että hallitus selviää luottamusäänestyksistä. Esimerkiksi suuntaansa etsivä keskusta on puheenjohtaja Annika Saarikon suulla sanonut antavansa hallitukselle tukensa. Tekoa voi pitää yrityksenä tehdä pesäeroa punavihreisiin oppositiopuolueisiin.

Kesäkuussa hallituspuolue RKP:n kansanedustajat eivät äänestäneet silloisen elinkeinoministeri Vilhelm Junnilan (ps.) luottamuksen puolesta. Toista kertaa muut hallituspuolueet tuskin temppua katsovat eli RKP:n kansanedustajien odotetaan äänestävän hallituksen puolesta.

MTV Uutiset kertoi eilen, että kokoomuksen kansanedustajien riveissä on levinnyt protestimielialaa. MTV:n mukaan ainakin ainakin kansanedustaja Saara-Sofia Sirén ja Aura Salla harkitsevat vielä kantaansa.

Tämän vuoksi oppositiossa on jossain määrin alettu suosia epäluottamuksen esittämistä yksittäisille ministereille. Yksittäisen ministerin puolustaminen on hallituskumppaneille aina vaikeampaa kuin koko hallituksen.

2. Orpo puhuu vähän hassuja

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) on puhunut paljon, kuinka perussuomalaisten kirjoitukset ovat tulleet hänelle yllätyksenä. Todennäköisintä on, että Orpo ei puhu totta.

Viime vaalikaudella Orpo esimerkiksi äänesti perussuomalaisten kansanedustaja Juha Mäenpään syytesuojan poistamisen puolesta. Mäenpää puhui eduskunnan täysistunnossa vieraslajien torjunnasta ja viittasi maahanmuuttajiin. Perussuomalaisten vastustuksen vuoksi syytettä ei nostettu.

Orpo tietää hyvin, minkälaisesta porukasta nykyiset perussuomalaiset koostuu. Yhtä hyvin Orpo tietää, että vain perussuomalaiset mahdollistaa kokoomukselle nykyisenkaltaisen hallitusohjelman, jossa on mukana melko radikaaleja esityksiä työmarkkinoiden muuttamiseksi.

3. Pian voi helpottaa

Hallituksen koettelemukset eivät lopu tähän viikkoon, mutta aiheet muuttuvat. Syksyllä odottaa vääntö työmarkkinoista ja leikkauspolitiikasta. Siinä hallitus on kuitenkin huomattavasti yhtenäisempi – RKP:n on helppo kannattaa hallituksen talouspolitiikkaa.

Moni on pohtinut, että perussuomalaisten tilanne voi muuttua vaikeaksi. Samalla on hyvä muistaa, että puolue on muuttunut todella paljon.

Selvää toki on, että perussuomalaisten puheenjohtaja, valtiovarainministeri Riikka Purra tulee löytämään aiemmat puheensa vielä monta kertaa edestään. Ennen eduskuntavaaleja Purra ei sanonut olevansa fiskaalikonservatiivi ja kannattavansa Björn Wahlroosin talousajattelua.

Mutta kiinnostaako se perussuomalaisten kannattajia, on toinen kysymys.