Videolla joukko miehiä pitkissä tunikoissa huitoo kepeillä keskellä vaaleanpunaisena kukkivaa peltoa. Kasvien varret katkeavat iskujen voimasta, ja unikonkukat ja siemenkodat putoavat maahan. Naispuolinen toimittaja kertoo kameralle, että tämä on jo viides tai kuudes viljelmä, jonka miehet ovat tuhonneet, ja ilmassa leijuu pistävä oopiumin haju.

Video on Britannian yleisradioyhtiön BBC:n tuottama ja kuvattu Nangarharin maakunnassa Afganistanissa kesäkuussa. Kuvausryhmä oli päässyt maata hallitsevien talebanien huumeidenvastaisen yksikön mukaan tutustumaan oopiumipeltojen tuhoamiseen paikan päällä.

Taleban-liikkeen ylin johtaja Haibatullah Akhundzada ilmoitti jo vuosi sitten, että Afganistanissa aiemmin niin suositun oopiumiunikon viljely, myynti ja käyttö oli vastedes jyrkästi kielletty, sillä huumeet ovat uskonnon vastaisia ja niiden käyttö on erittäin vahingollista.

Oopiumiunikon siemenkodasta saatavaa maitiaisnestettä, oopiumilateksia, käytetään heroiinin raaka-aineena.

Afganistanissa oli vielä viime vuosina yli kaksi miljoonaa oopiumin ja heroiinin väärinkäyttäjää, joista huomattava osa käytti huumeita päivittäin.

Talebanien oopiuminviljelyn vastainen kampanja on ollut sanalla sanoen tehokas. Brittiläistutkijoiden satelliittikuvien pohjalta tekemän arvion mukaan oopiuminviljely on vähentynyt Afganistanissa alle viidesosaan aiemmista vuosista. Helmandin maakunnassa Afganistanin oopiumintuotannon vanhoilla sydänmailla oopiumin viljely on loppunut lähes kokonaan.

Vielä viime vuonna Afganistanissa viljeltiin oopiumia enemmän kuin missään muualla maailmassa. YK:n huumeiden ja rikollisuuden vastaisen järjestön UNODC:n mukaan yli 80 prosenttia maailman oopiumista oli peräisin Afganistanista. 95 prosenttia Eurooppaan salakuljetetusta heroiinista tuotettiin Afganistanissa kasvatetusta oopiumista.

Tämän vuoden keväänä suurin osa Afganistanin oopiuminviljelijöistä päätti kuitenkin olla uhmaamatta uusia vallanpitäjiä ja kylvi tiluksilleen oopiumiunikon sijasta vehnää, puuvillaa tai vihanneksia – siitäkin huolimatta, että näistä saatava tuotto jää vain murto-osaan oopiuminviljelyn tuottamista tuloista.

Kuluneen kesän aikana aseistetut talebansoturit ovat käyneet tuhoamassa oopiumiviljelyksiä siellä missä niitä on vielä ollut.

Äkkiseltään voisi kuvitella, että Afganistanin oopiumintuotannon vähentyminen olisi otettu ainakin jonkinmoisella ilolla vastaan kasvavien huumeongelmien kanssa painiskelevissa länsimaissa. Ei sentään. Tunnettujen länsimaisten ajatuspajojen ja tutkimuslaitosten reaktiot ovat olleet pikemminkin päinvastaisia.

Yhdysvaltalaisen Brookings-instituutin tutkijan mukaan tiukasti valvottu oopiuminviljelyn kielto tulee johtamaan humanitaariseen kriisiin, kun

Afganistanin maaseudulla ihmisillä ei ole enää varaa ruokaan, lääkkeisiin ja viljelymaan vuokraan. Monet tulevat ajautumaan velkavankeuteen ja joutuvat myymään tyttäriään pakkoavioliittoihin aiempaa nuorempina.

Yhdysvaltojen rauhaninstituutin tutkijan mielestä oopiuminviljelyn vähentyminen ei tule kestävällä tavalla hyödyttämään huumeidenvastaista taistelua Afganistanin sisällä eikä maailmanlaajuisesti. Afganistanin talous tulee sen sijaan romahtamaan, ja pakolaisten määrä kasvaa sekä naapurimaissa että Euroopassa.

Länsimaiden poliitikot eivät ole tainneet kommentoida talebanien huumepolitiikan saavutuksia lainkaan.

YK:n huumejärjestön UNODC:n mukaan Afganistanissa tuotettiin viime vuonna 6 200 tonnia oopiumia. Maan oopiumikaupan arvo oli noin kaksi miljardia euroa, mikä vastasi seitsemäsosaa maan kansantulosta.

Oopiumista valmistettiin heroiinia paikan päällä Afganistanissa tai naapurimaassa Pakistanissa. Jalostettu heroiini salakuljetettiin joko Iranin ja Turkin kautta Eurooppaan tai Afganistanin pohjoisrajan yli Uzbekistanin ja Kazakstanin kautta Venäjän markkinoille.

Yhdestä oopiumikilosta voidaan valmistaa noin 50 grammaa heroiinia. Heroiinin katukauppahintojen perusteella arvioidaan, että Afganistanissa tuotetulla oopiumilla on pyöritetty yli sadan miljardin euron suuruista maailmanlaajuista heroiinikauppaa.

Afganistaniin on jäänyt vain noin kolme prosenttia heroiinikaupan tuotosta ja paikallisille unikonviljelijöille noin prosentti. Suurin osa huumekaupan voitoista on päätynyt rahanpesun jälkeen länsimaiden ja Persianlahden maiden pankkeihin.

Oopiuminviljelyllä ei ole kovin pitkiä perinteitä Afganistanissa. Itse asiassa unikonviljely käynnistyi laajemmassa mitassa vasta sen jälkeen kun Neuvostoliiton joukot miehittivät maan vuonna 1979.

Miehityksen aikana Yhdysvaltojen tiedustelupalvelu CIA toimitti aseita neuvostojoukkoja vastaan taisteleville kapinallisille mujahediineille, jotka puolestaan komensivat valtaamiensa alueiden asukkaat viljelemään oopiumia ja maksamaan myyntituloista veroa kapinallisten johtajille.

Pakistanin rajan taakse perustettiin CIA:n ja Pakistanin tiedustelupalvelun hiljaisella hyväksynnällä satoja huumelaboratorioita. Afganistanin ja Pakistanin rajaseuduista tuli muutamassa vuodessa maailman johtava heroiinintuottaja.

Oopiumintuotanto kasvoi vuosi vuodelta, kunnes talebanit kielsivät oopiumin viljelyn edellisellä valtakaudellaan vuonna 2000 ja tuotanto lähes lakkasi.

Yhdysvaltojen miehitettyä Afganistanin vuonna 2001 oopiumintuotanto kohosi pian uusiin ennätyslukemiin.