Mikä on se yhteinen arvo, joka yhdistää 450 miljoonaa EU:n kansalaista, kysyy vasemmistoliiton europarlamentarikko Silvia Modig tiistina sosiaalisessa mediassa julkaisemassaan kirjoituksessa.

”Se on oikeusvaltio. Oikeusvaltio tarkoittaa laillista yhteiskuntaa. Sen vastakohta on mielivalta ja diktatuuri”, Modig kirjoittaa.

Oikeusvaltioperiaate on keskeisiä EU:n perusarvoja. Unionin jäsenmaissa kansalaisten oikeudet ja velvollisuudet suhteessa valtioon ja toisinpäin on kirjattu lakeihin.

”Lakia ja oikeutta ylläpitää riippumaton ja puolueeton oikeuslaitos. Tämä luo järjestäytyneen, ennakoitavan ja laillisen yhteiskunnan. Samalla oikeusvaltio suojelee kansalaisia. Toimiva oikeusvaltio tuo luottamusta, turvaa, oikeuksia, avoimuutta, demokratiaa ja vapautta”, Modig toteaa.

Oikeusvaltioperiaatteen mureneminen yhdessä jäsenmaassa nakertaa Modigin mukaan yhteistä arvopohjaa, ja siksi se asettaa koko Euroopan unionin uskottavuuden kyseenalaiseksi.

”Unkari ei ole ainoa maa, jossa kehitys on huolestuttavaa.”

”Miten verovarojen käyttöä voidaan uskottavasti valvoa, jos jäsenmaalla esimerkiksi ei ole riippumatonta oikeuslaitosta? Miten mahdolliseen korruptioon voidaan silloin puuttua?”, Modig kysyy.

Unkarin polku on vaarallinen esimerkki

Silvia Modig arvioi, että Unkarin pääministeri Viktor Orbán on jo vuosien ajan vienyt maataan suuntaan, jossa sitä ei voi enää pitää täytenä demokratiana. Maassa onkin vakavia ongelmia esimerkiksi medianvapauden, korruption, ihmisoikeuksien ja oikeuslaitoksen riippumattomuuden suhteen.

Unkarin varoja on aikaisemmin jäädytetty toistuvien oikeusvaltiorikkomusten takia. Komissio teki kuitenkin joulukuussa päätöksen vapauttaa varoja niiden toimien pohjalta, joita Unkari on toki luvannut tehdä, mutta ei ole vielä tehnyt.

”Pidän tätä lähestymistä todella ongelmallisena”, Silvia Modig toteaa.

Unkarin aika valita

Euroedustajan mukaan toimivaan oikeusvaltioon kuuluu myös asioita, jotka eivät ole EU:n päätösvallassa, kuten moniääninen riippumaton media.

”Unkarin parlamenttivaaleja tarkkailleet ETYJin vaalitarkkailijat totesivatkin, että vaikka vaalivilppiä ei ollut, vaalit eivät olleet tasapuoliset. Tähän tilanteeseen päädytään, kun vallanpitäjä alkaa vaikuttaa siihen, mitä valintoja mediat tekevät. Näin media toistaa vallanpitäjän viestiä, ja oppositio ja kritiikki hiljenee”, Modig sanoo.

Hän huomauttaa, että myös Suomessa on käynnissä ennennäkemätön hyökkäys Yleä kohtaan, koska sen sisällöt eivät miellytä vallassa olevia perussuomalaisia.

”Unkarin esimerkki on osoittanut, että tämä on äärimmäisen vaarallinen polku, joka suomalaisten tulisi määrätietoisesti torjua”, Modig kehottaa.

Silvia Modig painottaa, että Unkarin on aika valita, mitä se haluaa.

”Se on tervetullut osa EU-perhettä, mutta se edellyttää yhteisten pelisääntöjen noudattamista”, Silvia Modig sanoo.

Viime viikolla euroedustaja Petri Sarvamaa (kok) pani alulle vetoomuksen parlamentin puhemiehelle Roberta Metsolalle, joka tähtää siihen, että Unkarilta voitaisiin mahdollisesti viedä äänioikeus väliaikaisesti.

”Yli sata meppiä eri puolueista, minä mukaan lukien, allekirjoittivat vetoomuksen oikeusvaltiota suojellakseen”, Silvia Modig kertoo.

Äänioikeuden vieminen on EU:n voimakkain vipuvarsi, eikä sitä tule Silvia Modigin mukaan käyttää harkitsemattomasti. Hänen mielestään on kuitenkin välttämätöntä, että EU toimii, koska oikeusvaltion mureneminen uhkaa jo koko Euroopan tulevaisuutta.

”Unkari ei ole ainoa maa, jossa kehitys on huolestuttavaa. Demokratiaa on haastettu, ja se tarvitsee nyt puolustajia. Me emme voi tinkiä arvopohjastamme, koska ilman sitä olemme vain kauppaliitto”, Silvia Modig muistuttaa.