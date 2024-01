Ei ole todellista. Tämä oli ensimmäinen ajatus, kun koiranliha.com-verkkomainos tuli vastaan tammikuun puolivälissä. Liian brutaalia, tunteetonta ja kaikin puolin suomalaiseen ajattelutapaan sopimatonta. Ostaako joku tosiaan Suomessa koiranlihaa, oli kuinka luomua tahansa?

Järvenpään luomukoiratilan verkkomainoksen lukeminen jäi kesken ensimmäisellä kerralla. Toisella kerralla kuitenkin selvisi, että sivusto on satiirinen muunnelma lihansyöjille suunnatusta mainostamisesta.

Järvenpää ei viitannut Järvenpään kaupunkiin, vaan Mikko Järvenpään sukunimeen.

”Ihmiskunta voidaan ravita myös ilman eläinkärsimystä.”

Mikko Järvenpää on San Fransiscossa Yhdysvalloissa asuva suomalainen entinen teknologia-alan yrittäjä, joka myytyään yrityksensä alkoi toimia eläinten oikeuksien hyväksi. Maatilalla Lappeenrannassa kasvanut Järvenpää eli lapsuutensa eläinten ympäröimänä ja tiesi, että esimerkiksi lampaat ovat älykkäitä ja tuntevia otuksia.

– Kampanjalla haluan tuoda eläinten näkökulmaa esille suhteessa ruuantuotantoon. Kulttuurimme tunnistaa koiran ystäväksi ja kumppaniksi, jolla on moraalista arvoa, samaan aikaan, kun käytämme aivan yhtä älykkäitä ja tuntevia eläimiä tuotantokoneiston osina, Järvenpää kertoo Kansan Uutisille, kun Luomukoiratila on ollut reilun viikon verran julkisuudessa.

Amerikkalainen esikuva

Järvenpää on eläinsuojeluaktivisti ja suomenkielinen kampanja on hänen yksin toteuttamansa. Sen esikuvana toimii Yhdysvalloissa julkaistu Elwood’s Dog Meat Farm, jonka sisällön ja tyylin Järvenpää on sivuston luvalla muuntanut suomalaiselle yleisölle sopivaksi.

– Tapasin Elwoodin perustajan vuosi sitten ja tykkäsin ajatuksesta todella paljon. Satiirinen lähestymiskulma, joka parodia “eettistä eläinkasvatusta” saavuttaa suuren yleisön aivan eri tavalla kuin monet muut eläinten hyvinvointia ja oikeuksia ajavat kampanjat, Järvenpää kertoo.

Hän on muun muassa perustanut Sentient Media-nimisen järjestön, joka pyrkii tuomaan esiin eläinnäkökulmaa mediassa ja julkisessa keskustelussa ruuasta ja ruokatuotannosta.

– Olen lisäksi pienenä enkelisijoittajana muutamassa yrityksessä, jotka luovat uusia proteiineja ja innovaatioita ruokatuotannon muuttamiseksi, hän kertoo.

Musta huumori uppoaa suomalaisiin

Luomukoiranlihasivusto tavoitti nopeasti paljon lukijoita.Lisäksi siitä on ollut juttua useissa medioissa. Järvenpään mukaan jo ensimmäisen viikon aikana sivuston on nähnyt prosentti koko Suomen väestöstä. Sitä on jaettu tuhansia kertoja eri sosiaalisissa medioissa.

Miksi näin kävi?

– Koira on ovi empatiaan muitakin eläimiä kohtaan. Jos näemme koiran kärsivän, se tuottaa meissä välittömästi moraalisen tunnereaktion, ja tämä johtuu koiran läheisestä roolista ihmiselämässä, Järvenpää arvioi.

– Samalla tavalla kuin koira kärsisi tuotantoeläinsysteemin osana, kärsii myös sika, kana, ja maitolehmä kalafarmeista puhumattakaan. Tämän tajuaminen on monelle ollut uusi kokemus, mikä on varmasti vaikuttanut huomattavasti kampanjan onnistumiseen.

Järvenpää on saanut satoja viestejä kampanjastaan.

– Noin puolet on ollut kiittävää ja innostunutta. Lopuista isossa osassa on kerrottu, miten tämä on herättänyt ajatuksia omasta kulutuksesta ja eläinten tilanteesta, hän kuvailee.

– Osa on vitsaillut mukana – kysellyt esimerkiksi nyhtömopsireseptejä. Musta huumori uppoaa suomalaisiin.

Lisäksi on tullut viestejä, joissa on epäilty salaliittoja, jotka pyrkivät estämään lihan syömisen.

– Kyseessä ei ole kuitenkaan kosmopoliittisen eliitin juoni syöttää ihmisille hyönteisiä, vaan tapa herätellä ihmisiä ajattelemaan, mitä olemme älykkäille erilajisille eettisesti oikeutettuja tekemään, Järvenpää rauhoittelee.

Sata miljardia kärsijää

Yritysmaailmasta hyväntekeväisyyden varainhankintaan siirtynyt Järvenpää aikoo jatkaa eläinsuojelutyötä.

– Työtä on valtavasti. Tälläkin hetkellä jopa sata miljardia eläintä – hieman riippuen mitä lajeja mukaan lasketaan – kärsii osana tuotantosysteemiä, joka on syntynyt puhtaasti markkinatalouden ehdoilla, ja jossa eläinten hyvinvointia mitataan tuotetun lihan, maidon, ja munien määrän kautta, hän sanoo.

Hän nostaa esiin myös ilmastomuutoksen.

– Eläinmaatalous myös tuottaa yhtä paljon ilmastopäästöjä kuin koko kuljetusala, lentoliikenne mukaan luettuna. Suurin osa metsien hakkuusta maailmalla tapahtuu rehuviljelyn ja laidunmaiden lisäämiseksi. Ja tämä on tarpeetonta. Nopeastikin kasvava ihmiskunta voidaan ravita myös ilman eläinkärsimystä, hän uskoo.

Järvenpää painottaa sitä, että on tärkeää hahmottaa nykyinen tilanne systeemisenä ongelmana.

– Eläinkärsimyksen tuottaja ei ole yksittäinen ruokailija sen enempää kuin yksittäinen autoilija on ilmastokriisin tuottaja, hän muistuttaa.

– Yhteys toki on, mutta ongelmaa tulee purkaa erityisesti systeemisellä tasolla sen sijaan että syyllistetään kuluttajaa tai vyörytetään eettinen vastuu kansalaiselle. Järvenpään Luomukoiratilan tarkoitus ei olekaan pahoittaa mieliä tai heristellä sormea lihansyöjille, vaan saada aikaan muutosta asenteissa, mikä lopulta johtaa positiiviseen muutokseen maailmassa.