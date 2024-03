SAK:laiset liitot aloittavat ensi maanantaista alkaen kahden viikon lakkoja, jotka vaikuttavat voimakkaasti Suomen vientiin. Käytännössä Suomen vienti pysähtyy, kun satamat suljetaan ja tavaraliikenne rautateillä pysähtyy.

Hallituksen työelämäesityksiä vastaan järjestetyissä poliittisissa työtaisteluissa ovat mukana Teollisuusliitto, Auto- ja kuljetusalan liitto AKT, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ja Sähköliitto. Aiemmilla kierroksilla lakot ovat kestäneet vain muutamia päiviä, nyt liitot löivät pöytään kaksi viikkoa kestävät työtaistelut.

– Pääsyy on siinä, että aikaisemmat toimet eivät ole tuottaneet sitä tulosta, jota olemme hakeneet. Emme ole saaneet neuvotteluprosessia auki. Meidän toimillemme on viitattu kintaalla. Sen vuoksi joudumme toimimaan nyt näin, sanoo Teollisuusliiton varapuheenjohtaja Turja Lehtonen.

ILMOITUS ILMOITUS

Teollisuusliitto julkaisi puolenpäivän aikaan lakkojen piirissä olevat toimipaikat. Terästehtaiden lisäksi mukana ovat Nesteen terminaalit Kemissä, Kokkolassa, Naantalissa ja Porvoossa.

– Käytännössä se tarkoittaa Suomen viennin ja tuonnin totaalista pysähtymistä. Se tulee aiheuttamaan ajalla varmasti erilaisia haittoja, erilaisia ongelmia. Erityisesti polttoainejakelussa tulee varmasti olemaan suurimmat ongelmat, joita on tässä yhteydessä syytä pahoitella.

– Toimet ovat rajut, mutta niin ovat asiatkin, Lehtonen sanoo.

Käytännössä toimet tarkoittavat, että Nesteen polttoainejakelu pysähtyy maanantaiaamuna. Sen jälkeen varastot riittävät niin pitkään kuin ne riittävät. Työtaistelujen aikana niitä ei tulla täyttämään.

Lehtosen mukaan tämä tarkoittaa, että polttoaine tulee lakon aikana loppumaan huoltoasemilta ja lentokentiltä.

– Olemme huolehtineet, että omakotitaloasujat eivät jää ilman lämmitysöljyä. Viranomaiset saavat omat polttoaineensa. Kansallinen kokonaisturvallisuus ja huoltovarmuus on hoidettu, Lehtonen sanoo.

Koko liikkeen juttu

Lehtonen painottaa, että työtaistelujen takana eivät ole vain tässä mainitut neljä liittoa. Mukana on myös keskusjärjestö STTK:n liittoja. Lehtonen nostaa myös esiin, että tuki työtaisteluille on hyvin vahva SAK:n kentällä. Tuoreessa mielipidekyselyssä yli 80 prosenttia SAK:n jäsenistä sanoi kannattavansa uusia työtaistelutoimia.

– Tämä on koko suomalaisen palkansaajaliikkeen juttu.

Lehtonen on myös tyrmistynyt joidenkin ministerien kielenkäytöstä ja viestinnästä. Esimerkiksi elinkeinoministeri Wille Rydman (ps.) on toistuvasti kutsunut ay-liikettä mafiaksi.

– He ovat halveksuneet 1,5 miljoonaa suomalaiseen ammattiyhdistysliikkeeseen kuuluvaa, joista osa on myös perussuomalaisia äänestänyt. Pidän heidän käytöstään ala-arvoisena.

SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta sanoi tiistaina tiedotustilaisuudessa, että ay-liike on tarjonnut hallitukselle useita vastaantuloja. Myös Lehtonen painottaa kompromissihalukkuutta.

– Meillä on aina täysi neuvotteluvalmius, jos meille ilmaantuu neuvottelukumppani, jonka kanssa voidaan asioista neuvotella. Kuten tässä on tullut todettua, olemme tarjonneet kompromisseja koko ajan. Olemme tehneet sen jopa julkisesti.

– Kaikkiin näihin on tullut vain kylmä ei. Tällä todistetaan viimeistään se, että hallituksella ei ole koskaan ollutkaan aikomusta neuvotella näistä asioista – saati käydä edes aitoa keskustelua. Heillä on ollut EK:n, Kauppakamarin ja Suomen yrittäjien agenda, jonka he ovat sitoutuneet viemään läpi.

Lehtonen huomauttaa, että Elinkeinoelämän keskusliitto EK tuli keskiviikkona ulos viestillä, jossa se painotti kestävänsä työtaistelut. Se osoittaa Lehtosen mukaan EK:n olevan osapuoli.

– Jos aiemmin keisarin uudet vaatteet eivät ole paljastuneet, viimeistään eilinen ja tämä päivä ovat osoittaneet, että tässä on kyse ideologisesta hyökkäyksestä suomalaista ay-liikettä ja suomalaista palkansaajaa kohtaan. Se tehdään rajummin kuin on sotien jälkeen nähty.

Viimeistään levään ja kesän jälkeen syksyllä on odotettavissa jatkoa työmarkkinamyllerryksiin, kun palkkaneuvottelut alkavat.

– Jos joku kuvittelee, että tämä kevät on ollut vaikutukseton ja syksyllä kaikki menee hymyillen, kehotan vakavasti katsomaan peiliin, Lehtonen päättää.