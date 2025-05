Pia Lohikoskelle päälimmäinen aihe oli koulutus. Hän toteaa viime viikon kehysriihen päätösten osoittaneen, että vaikka pääministeri Petteri Orpon (kok.) johtama oikeistohallitus väittää koulutuksen olevan erityissuojeluksessa, uusia koulutusleikkauksia on taas tulossa.

– Hallitus laittaa vastavalitut kuntapäättäjät epäreiluun asemaan toteuttamaan koulutusleikkaukset puolestaan. Kuntien valtionosuuksista leikataan peräti 75 miljoonaa euroa. Tämä tulee osumaan varhaiskasvatukseen, perusopetukseen, lukioihin ja amiksiin, Lohikoski sanoi.

Hän puhui vappupäivänä kotikaupungissaan Keravalla sekä Vantaalla Tikkurilassa.

ILMOITUS ILMOITUS

”Ihmiskunnan hyvinvointi ei ole irtikytketty maapallon hyvinvoinnista.”

Hallituksen koulutuspolitiikka vie hänen mukaansa suuntaan, jossa lasten ja nuorten tulevaisuus riippuu postinumerosta ja vanhempien lompakon paksuudesta.

– Maksuton koulutus on meille vasemmistossa arvo, josta emme tingi tippaakaan. Tähän saatiin iso kolaus kehysriihestä, kun hallitus mahdollistaa korkeakoulututkinnon suorittamisen avoimessa korkeakoulussa ja samalla nostaa opintojen hintaa vapauttamalla maksusääntelyä. Tällä linjauksella hallitus vahvistaa luokkayhteiskuntaa, jossa rahalla pääsee ohituskaistalle ja duunarin lapset laitetaan jonoon odottamaan vuoroaan.

Hyökkäys hyvinvoinivaltiota vastaan

Turkulainen Timo Furuholm muistutti siitä, että hyökkäys työväenliikettä vastaan on hyökkäys hyvinvointivaltiota vastaan. Hän puhui kotikaupungissaan Turussa.

– Työväen vappu on mielenosoitus paremman tulevaisuuden puolesta. Nyt se on jälleen sitä – ja syystä. Hallituksen kurjistamispolitiikka, rikkaiden suosiminen ja työntekijöiden järjestäytymisoikeuden horjuttaminen on suoraa hyökkäystä suomalaista hyvinvointivaltiota vastaan, Furuholm sanoi.

Hän muistutti siitä, että elintason nousu Suomessa ei tapahtunut sattumalta, vaan järjestäytyneen työn ja poliittisen kamppailun tuloksena. Nyt hän näkee tuon perustan olevan uhattuna.

– Oikeistohallituksen politiikan seurauksena ruoka-apujonot kasvavat. Niissä seisoo nyt yhä useammin lapsiperheitä – ja jopa yksittäisiä lapsia. Samalla hallitus alentaa hyvätuloisten veroja miljardeilla ja rahoittaa sen velkarahalla.

Erityisen vaarallisena Furuholm pitää hallituksen toimia työmarkkinoilla. Hänen mukaansa ammattiliittojen jäsenmaksujen verovähennysoikeuden poistamisen tavoitteena on horjuttaa työntekijöiden järjestäytymisastetta ja sopimusyhteiskuntaa.

– Hallitus ei todellisuudessa pyri tasapainottamaan taloutta vaan murentamaan työväenliikkeen aseman, Furuholm sanoi.

Hän korosti, että etenkin nyt ammatillinen järjestäytyminen ja vastarinta hallituksen politiikalle on paitsi oikeutettua, myös välttämätöntä.

Kaikki saajan osassa

Myös helsinkiläinen Mai Kivelä arvioi, että oikeistohallitus ajaa alas suomalaista yhteiskuntasopimusta.

Hän puhui Kotkassa ja Porvoossa.

– Suomalainen yhteiskuntamalli on onnistunut, koska se on perustunut vahvoihin julkisiin palveluihin, progressiiviseen verotukseen ja kattavaan sosiaaliturvaan. Malliin, jossa kaikki ovat saajan osassa, Kivelä sanoi.

– Suomessa luottamus toisiin ihmisiin ja yhteiskuntaan on ollut kansainvälisesti vertailtuna erittäin korkealla, ja tuo luottamus on perustunut juuri tähän yhteiskuntamalliin. Orpon hallitus ajaa tietoisesti alas suomalaista hyvinvointivaltiota. Hallitus on lähtenyt tuhoamaan juuri sitä, mikä on tehnyt Suomesta niin onnistuneen maan.

Hän totesi Orpon hallituksen hyökänneen työntekijöiden oikeuksia vastaan ja rajanneen ihmisten poliittisia oikeuksia. Se on myös tehnyt myös ilmaston ja ympäristön kannalta tuhoisaa politiikkaa.

– Ihmiskunnan hyvinvointi ei ole irtikytketty maapallon hyvinvoinnista. Siksi ekologista kriisiä ei saa eikä voi unohtaa edes kaikista vaikeimpina aikoina, Kivelä sanoi.

Hän muistutti siitä, että olemassa on kestävä vaihtoehto.

– Kestävä tulevaisuus on sellainen, jossa meidän kaikkien toimeentulomme ja perustarpeemme on turvattu, jossa ihmisillä on aikaa levätä ja aikaa läheisilleen, ja jossa talous toimii luonnon sallimissa rajoissa.

Turvaverkot hajoavat

Myös kuopiolainen Laura Meriluoto totesi kotikaupungissaan puhuessaan, että hallituksen politiikassa ei ole ikinä ollut kyse talouden tasapainottamisesta. Sen sijaan kyse on ollut julkisten palveluiden heikentämisestä ja työntekijöiden polvilleen laittamisesta.

– Hallitus nakertaa turvaverkkoja monesta kohtaa. Hallitus pistää romuttamolleen paitsi sosiaaliturvan myös järjestöt. Osattomuus siirtyy monesti sukupolvelta toiselle, ja juuri tämän kehityksen murtamisessa järjestöt ovat Meriluodon mukaan olennaisessa asemassa, hän sanoi.

Yksi esimerkki sivistysporvarien kadosta on Meriluodon mukaan hallituksen jatkuvat leikkaukset kehitysyhteistyöhön.

– Ajatus siitä, että maailma on yhteinen ja olemme riippuvaisia toisistamme, murenee ahdasmielisen, typerän, lyhytkatseisen ja julman ajattelun tieltä. Tällaista politiikkaa RKP ja kokoomus ovat persujen kainalossa tukemassa ilman mitään vastalauseita, hän sanoi.