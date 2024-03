Hallitus on viime viikolla julkaissut lakiesityksen välineellistetyn maahantulon torjumiseksi.

Kansalaisjärjestö Pelastakaa Lapset pitää hyvänä, että esityksessä on huomioitu lasten asema erityisen haavoittuvana ryhmänä. Pelastakaa Lapset edellyttää, että lapsilla ja lapsiperheillä on oltava tosiasiallinen mahdollisuus hakea turvapaikkaa ja lapsia on suojeltava rajoilla riippumatta heidän tilanteestaan tai statuksestaan.

– Rajaa koskevassa lainsäädännössä on varmistettava, että lasten ja lapsiperheiden oikeudet pystytään myös käytännössä turvaamaan, toteaa Pelastakaa Lapset ry:n yhteiskuntasuhdejohtaja Veli Liikanen järjestön tiedotteessa.

– Emme halua Suomen rajoille samanlaisia lapsikohtaloita, jollaisia olemme nähneet Välimeren rannoilla ja muualla Euroopassa, Liikanen sanoo.

Hädässä olevien lasten kohtaaminen vaatii erityistaitoja

Pelastakaa Lapset muistuttaa, että jos poikkeuslaki säädettäisiin, olisi ensisijaisen tärkeää vahvistaa viranomaisten osaamista erityisen haavoittavassa asemassa olevien lasten erityistarpeiden tunnistamiseksi.

– Turvapaikkaa hakevien ja hädässä olevien lasten kohtaaminen vaatii erityisiä taitoja ja viranomaisille on tarjottava tähän koulutusta ja ohjeistusta. Lapset ovat kuitenkin syyttömiä omaan tilanteeseensa, Veli Liikanen toteaa.

Esitystä poikkeuslaiksi on arvioitava suhteessa kansainvälisiin sopimuksiin, joihin Suomi on sitoutunut. Maailman johtavana sitoutumattomana lapsijärjestönä Pelastakaa Lapset kertoo kiinnittävänsä erityistä huomiota lasten oikeuksien toteutumiseen.