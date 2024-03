Vasemmistoliitto ei tule tukemaan pääministeri Petteri Orpon hallituksen ajamaa poikkeuslakia, sanoo vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson KU:lle. Orpo ja sisäministeri Mari Rantanen (ps.) esittelivät hallituksen valmistelemaa poikkeuslakia, joka mahdollistaisi turvapaikanhakijoiden maahantulon estämisen ja hakemusten vastaanottamisen merkittävän rajoittamisen.

– Onhan tämä surullista ja huolestuttavaa Suomen oikeusvaltion ja ihmisoikeuksien kannalta.

– Nyt ollaan siinä pisteessä, ettei edes anneta ymmärtää, että tehtävät toimet olisivat kansainvälisen oikeuden kanssa yhteensovitettavissa, vaan ihan reilusti tunnustetaan, että nyt lähdetään tekemään ihmisoikeusvastaisia toimia.

ILMOITUS ILMOITUS

Hallituksen lakiesitys lähti perjantaina lausuntokierrokselle, joka kestää 25.3. asti. Hallituksen tavoitteena on saada poikkeuslaki mahdollisimman nopeasti hyväksyttyä, mutta se tulee vaatimaan viiden kuudesosan enemmistön eduskunnassa. Eduskunnassa esitystä tulee käsittelemään myös perustuslakivaliokunta.

– Lainsäädäntö on hyvin todennäköisesti myös Suomen perustuslain kanssa ristiriidassa, Andersson tiivisti.

Käytännössä kyse on siitä, että turvapaikanhakeminen voitaisiin Suomen rajalla estää. Jos laki olisi voimassa, voitaisiin suojelua hakevan ihmisen maahantulo estää.

Venäjä taustalla

Hallituksen esityksen taustalla on Venäjän käyttämä niin kutsuttu välineellistetty maahantulo. Viranomaisten mukaan Venäjä on ohjannut turvapaikanhakijoita Suomen itärajalle, minkä vuoksi kaikki raja-asemat on nyt suljettu ja turvapaikanhaku keskitetty Helsinki-Vantaan lentoasemalle.

Poikkeuslailla hallitus haluaa tehdä mahdolliseksi työntää rajalle tulevat ihmiset takaisin. Orpon mukaan lain käyttöönotto edellyttäisi hallituksen erillistä päätöstä ja käsittelyä tasavallan presidentin kanssa.

Soveltaminen edellyttäisi, että se olisi välttämätöntä Suomen suvereenisuutta tai kansallista turvallisuutta vakavasti vaarantavan vaikuttamisen torjumiseksi. Päätös voitaisiin tehdä ennakoivasti ja enintään kuukaudeksi kerrallaan, kirjoitetaan sisäministeriön tiedotteessa.