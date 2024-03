Ylen vastaava päätoimittaja Jouko Jokinen on rakentanut melko pienestä asiasta koko suomalaista journalismia ravisuttavan kohun. Syynä ovat Jokisen varomattomat kommentit, joilla hän on syyttänyt muita tiedotusvälineitä uutisoinnista ja sanonut, ettei enää juuri luota Helsingin Sanomiin ja Iltalehteen.

On hyvä pysähtyä siihen, että Ylen vastaava päätoimittaja on tosiaan sanonut, ettei juuri enää luota kahteen isoon tiedotusvälineeseen. Jokisen asemassa olevalta ihmiseltä lausunto on pöyristyttävä. Puhe ei kuulosta Suomen suurimman tiedotusvälineen johtajan puheelta vaan enemmän oikeistopopulistien demagogiselta julistukselta.

Jokista varmasti harmittaa, että Aamulehden toimittajan Matti Kuuselan teoista kohu on siirtynyt Jokiseen. Siitä Jokinen voi syyttää vain itseään, hän on omilla kommenteillaan kaivanut itselleen syvän kuopan. Nyt hän on kaiken lisäksi kuvaannollisesti napannut suomalaisen journalismin kuoppaan mukaan.

Jokisen mielestä on ilmeisesti ok mennä vieraaseen maahaan kuvittelemaan stereotyyppisesti ihmisten kuulumisia.

Jokinen sanoi ensin, että kyllä sepitekin voi olla journalismia. Väitettä sopii hämmästellä. Vähemmälle huomiolle jäi se, että Jokisen mielestä on ilmeisesti ok mennä vieraaseen maahaan kuvittelemaan stereotyyppisesti ihmisten kuulumisia. Jälleen kerran: näkemys on pöyristyttävä.

Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan Jokinen on menettänyt monien Ylen toimittajien luottamuksen. Siitä hän voisi vielä selvitä. Mutta siitä on vaikeampi selvitä, että Jokinen on heittänyt ison epäluottamuksen isojen mediatalojen ylle.

Politiikassa on tapana sanoa, että toivottavasti joku vetää asiasta johtopäätökset. Näin voisi olla eläkepäiviä odottavan Jokisenkin järkevä tehdä. Muuten kohu vain jatkuu.