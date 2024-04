Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK:n hallitus päätti keskiviikkona kokouksessaan olla jatkamatta nyt käynnissä olevia poliittisia lakkoja. Neljä viikkoa kestäneet lakot päättyvät ilmoitetun mukaisesti sunnuntain ja maanantain välisenä yönä.

– Me emme ole päättäneet lopettaa lakkoja, vaan olemme päättäneet keskeyttää nyt käynnissä olevat toimet, emmekä ole ilmoittaneet uusista toimista tässä yhteydessä, kertoo Teollisuusliiton varapuheenjohtaja Turja Lehtonen KU:lle.

– Tärkein ja painavin syy sille, miksi näin toimitaan, on se, että haluamme tässä yhteydessä mitata maan hallituksen puheet. He ovat pitkälti puhuneet siitä, että jos työtaistelutoimia ei ole, niin he ovat valmiit käymään keskustelua näistä asioista ja luomaan kokonaiskuvaa. Siltä osin pallo on nyt hallituksella, Lehtonen toteaa.

Teollisuusliiton varapuheenjohtajana Lehtonen on myös SAK:n hallituksen jäsen. SAK:n hallitus kokoontuu seuraavan kerran 18. huhtikuuta, eli hallituksen kehysriihen jälkeen.

– Itse voisin todeta sen, että valmius työtaisteluiden uudelleenkäynnistämiseen on täysin olemassa, Turja Lehtonen jyrähtää.

Asennemuutos kohti Pohjoismaita

Turja Lehtonen arvioi, että ulospääsyyn työmarkkinoiden umpikujasta on vain yksi tie.

– Tie on se, että maan hallituksen asenteessa pitää tapahtua muutos. Sen muutoksen pitää tapahtua pohjoismaisempaan suuntaan, Lehtonen sanoo ja viittaa eilen julkaistuun Uuden talousajattelun keskuksen UTAKin raporttiin, jossa todetaan, että yhdessäkään Pohjoismaassa ei ole toteutettu tämän kaltaisia muutoksia ilman neuvotteluprosessia.

– Meidän näkemyksemme on se, että kun maan hallitus puhuu pohjoismaisesta mallista, myös tekojen pitää olla pohjoismaisen mallin kaltaisia, tai edes sen suuntaisia. Tätä me hallitukselta kaiken kaikkiaan odotamme, Turja Lehtonen sanoo.

Hallituksen ja ammattiliittojen välinen kiista on tulehduttanut luottamusta myös työmarkkinaosapuolten välillä. Tämä voi muodostua ongelmaksi syksyllä, kun isoja työehtosopimuksia on päättymässä, ja uudet neuvottelut alkavat. Esimerkiksi Teknologiateollisuudessa nykyinen työehtosopimus on umpeutumassa marraskuun lopussa.

– Tilanne on kokonaisuudessaan se, että luottamus työmarkkinaosapuolten välillä on hyvin heikko, ellei olematon, Turja Lehtonen kommentoi.

Mistä luottamusta?

Teollisuusliiton varapuheenjohtajan mukaan on selvää, että työmarkkinoihin kohdistuneilla lakimuutoksilla ja sosiaaliturvan heikennyksillä on vaikutusta siinä vaiheessa, kun ammattiliitot ja työnantajat lähtevät kohti syksyn työehtosopimusneuvotteluita.

– Pidämme itsestäänselvyytenä sitä, jos ”sairaussakko” eli ensimmäisen sairauslomapäivän palkattomuus tulee lakiin, lähtee työnantajapuoli viemään sitä myös kaikkiin työehtosopimuksiin, Lehtonen sanoo.

Toki vastaavasti myös työntekijäpuoli on varautunut vaatimaan enemmän.

– Kun irtisanomissuojaa ja sosiaaliturvaa heikennetään lakien kautta, on selvää, että me tulemme hakemaan niihin kompensaatiota työehtosopimuskierroksilla, Lehtonen toteaa.

Vaikealta siis näyttää. Työmarkkinoilla avainsana on kuitenkin edelleen luottamus. Miten tuota luottamusta sitten saataisiin palautettua?

”EK ei ole enää neuvottelujen osapuoli, vaan se on lähtenyt ideologiselle poliittisen oikeiston tielle.”

– Selvää on se, että ammattiliittojen luottamus Elinkeinoelämän keskusliittoon on mennyt, Turja Lehtonen sanoo suoran.

– EK ei ole enää neuvottelujen osapuoli, vaan se on lähtenyt ideologiselle poliittisen oikeiston tielle. Se on lähtenyt hajottamaan työmarkkinajärjestelmää ensin ulkoistamalla itsensä siitä, ja sen jälkeen rahoittamalla sellaista politiikkaa, jolla suomalaista sopimusyhteiskuntaa hajotetaan.

Turja Lehtosen mukaan EK:n valitsema linja ei millään tavalla palvele työnantajaliittoja eikä niiden jäsenyrityksiä.

– Mutta silloin kun ideologiat pääsevät johtamaan asioita, tulos on tämän näköinen. Pitää muistaa se, että lähes koko EK:n johto on nykyisillä tai entisillä kokoomusvaikuttajilla täytetty organisaatio, Lehtonen sanoo.

– Kova ikävä tulee Lasse Laatusen kaltaisia rakentavia osaajia, jotka ovat olleet ehdottomasti porvareita, mutta rakentavia porvareita.