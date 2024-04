Vasemmistoliiton kansanedustaja Veronika Honkasalo vaatii kirjojen arvonlisäveron laskemista nollaan. Honkasalo alkaa tällä viikolla kerätä nimiä lakialoitteeseensa, jonka tavoitteena on kirjojen vapauttaminen arvonlisäverosta. Hän toteaa tämän olevan yksi keino kirjallisuuden tukemiseksi maassa, jossa lukutaito heikkenee kaikissa ikäluokissa ja lukutaito eriytyy.

– Lukemisella on vahva yhteys kaikkeen oppimiseen. Tarvitsemme toimia, joilla vahvistetaan lukutaitoa ja lukemista sekä tuetaan kirjallisuutta, kansalliskieliä, kulttuuria ja sivistystä. Valtion on tuettava kirjallisuutta pienellä kielialueella, Honkasalo sanoo.

Neljän prosenttiyksikön nosto

ILMOITUS ILMOITUS

”Kirjojen arvonlisäveron noston kansantaloudellinen merkitys on vähäinen.”

Kirjojen arvonlisävero on tällä hetkellä Suomessa kymmenen prosenttia. Pääministeri Petteri Orpon (kok.) johtama porvarihallitus on päättänyt nostaa lähes kaikkien kymmenen prosentin arvonverolisäkannassa olevien tuotteiden ja palveluiden verotusta 14 prosenttiin. Tämä koskee myös kirjoja. Korotuksen arvioidaan astuvan voimaan ensi vuonna.

– Kirjojen arvonlisäveron noston kansantaloudellinen merkitys on vähäinen, mutta kirjallisuuden, kirjailijoiden ja lukutaidon tukemiselle kyseenalainen, Honkasalo sanoo.

– Suomi siirtyy korotuksen jälkeen yhdeksi raskaimmin kirjoja verottavista maista Euroopassa.

Kirjailijoita tarvitaan

Honkasalo painottaa sitä, että kirjallisuutta ei ole olemassa ilman kirjailijoita. Lakialoitteen taustalla onkin myös kirjailijoiden toimeentulon tukeminen. Hän painottaa sitä, että kirjallisuus ei pysy moniäänisenä, jos meillä ei ole monenlaisista taustoista tulevia kirjailijoita. Heidän tuloihinsa vaikuttaa tällä hetkellä moni samanaikainen ja nopea kehityskulku. Yksi suurimmista muutoksista on e-kirjojen ja e-äänikirjojen tulo rytinällä markkinoille.

– Kirjojen monet formaatit ovat positiivisia asioita kirjallisuuden saavutettavuudelle. Tämä ei itsessään olekaan ongelma, päinvastoin: lukeminen kannattaa aina, Honkasalo sanoo.

– Ongelma on, että samalla tämä kehitys kuitenkin vaikuttaa kirjailijoiden toimeentuloon tavalla, johon on löydettävä pikaisesti ratkaisuja. Oikea ratkaisu ei ole esimerkiksi samanaikaisesti korottaa kirjojen arvonlisäveroa, vaan oikea suunta on tiputtaa arvonlisävero nollaan.

Luksuspalvelu?

Honkasalo muistuttaa valtiovarainministeri Riikka Purran (ps.) kutsuneen ennen eduskuntavaaleja kulttuuria luksuspalveluksi, johon Suomessa menee liikaa rahaa.

– Kulttuuri ei ole luksuspalvelu, se kuuluu kaikille niin tekijöinä kuin kokijoinakin. Suomessa kirjallisuus ja lukeminen ovat olleet myös erilaisia kansanryhmiä yhdistäviä ja ymmärrystä lisääviä tekijöitä, ja tästä on pidettävä ehdottomasti kiinni. Lukemisen eriarvoistumista ei saa syventää.