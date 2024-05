Helsingin asuntotilanne nyt poikkeuksellisen haastava, sanoo vasemmistoliiton Helsingin kaupunginvaltuustoryhmän puheenjohtaja, kaupunginvaltuutettu Mia Haglund.

– Petteri Orpon hallituksen päätökset asuntopolitiikasta iskevät erityisen kovaa Helsinkiin, Haglund kertoo KU:lle.

Hän mainitsee erityisesti hallituksen päätöksen leikata yleisestä asumistuesta.

ILMOITUS ILMOITUS

– Monet helsinkiläiset ovat riippuvaisia asumistuesta saadakseen asumismenonsa katettua, koska asumisen hinta on täällä niin korkea. Helsingissä lähes 80 % ihmisistä käyttää asumismenoihinsa yli 40 prosenttia tuloistaan, Haglund sanoo.

Helsingin väestö kasvoi vuonna 2023 hieman alle 11 000 henkilöllä. Kohtuuhintaisille asunnoille on siis kysyntää. Samaan aikaan hallitus kuitenkin kaventaa mahdollisuuksia kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen rakentamiseen. Valtio vähentää Ara-vuokra-asuntojen rahoitusta ja lopettaa asumisoikeusasuntojen tuen kokonaan. Molemmat ovat olleet helsinkiläisille merkittäviä asumisen muotoja.

– Olemme tilanteessa, jossa kaupungin asukasluku kasvaa kovaa tahtia, mutta emme voi kuitenkaan vastata siihen asuntotuotannolla. Se johtaa suoraan sanottuna katastrofaaliseen lopputulokseen, Haglund varoittaa.

”Hallituksen päätökset asuntopolitiikasta iskevät erityisen kovaa Helsinkiin.”

Hallituksen pyörrettävä päätöksensä

Mikä siis neuvoksi? Helsingin vasemmistoliiton valtuustoryhmä toivoisi, että kaupunki parantaisi edunvalvontaansa hallituksen suuntaan.

– Ykköstavoitteena pitäisi olla se, että hallitus pyörtäisi päätöksensä lakkauttaa asumisoikeusasuntojen rakentamisen tuki, Mia Haglund sanoo.

Samalla hän peräänkuuluttaa Helsingiltä omia, uusia keinoja tuottaa kohtuuhintaista asumista.

– Kaupungin on otettava aktiivisempi rooli asuntopolitiikassa. Kaupunki voi itsekin tuottaa ARA- ja ASO-järjestelmien ulkopuolella asuntoja omakustannehintaan. Tämä koskee sekä vuokra- että omistusasumista, Haglund sanoo.

Omakustannehintainen rakentaminen tarkoittaa sitä, että vuokratuloilla katetaan asunnon rakentamisen ja ylläpidon kustannukset, mutta ei tavoitella voittoa.

Mia Haglund kertoo, että Helsingissä vasemmistoliitolle on tärkeää rakentaa erilaista asumista ja pitää huolta siitä, että kaupungin omalla kaavoitustoiminnalla ei luoda segregaatio- eli eriytymiskehitystä.

– Olemme siinä onnistuneet verrattain hyvin. Siitä on pidettävä kiinni jatkossakin, Haglund toteaa.

Segregaation torjunnassa on kuitenkin Helsingissäkin kehitettävää.

– Meidän ei pidä pelkästään tuijottaa niitä alueita, joilla on paljon vuokra-asuntoja ja suunnata sinne omistusasuntoja, vaan on myös tarkasteltava sellaisia alueita, jonne hyväosaisuus on kasautunut ja saada sinne aikaiseksi enemmän kaupungin tukemaa vuokra-asumista, Mia Haglund ehdottaa.

Hänen mukaansa Helsingissä vasemmistoliitto on ottamassa asumisen yhdeksi kärkiteemoistaan vuoden 2025 kuntavaaleissa.

– Olemme olleet vahva asuntopolitiikan puolestapuhuja Helsingissä. On pitkälti meidän ansiotamme, että olemme pystyneet pitämään kaupungin omaa vuokra-asuntotuotantoa pystyssä. Ilman sitä poliittista painetta, jonka vasemmistoliitto on asettanut, ei Helsingissä edistettäisi sosiaalista asuntotuotantoa siinä mittakaavassa, kuin se nyt tekee, Haglund sanoo.