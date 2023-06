Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jussi Saramo aloittaa yllätyksellä KU:n perinteisen ryhmyrin juhannushaastattelun. Saramo antaa kehuja Petteri Orpon (kok.) oikeistohallituksen ohjelmalle.

– On jäänyt vähän huomaamatta, että kokoomus ei todellakaan tee mitä lupasi. Mittaluokka julkisen talouden suorassa tasapainottamisessa on hyvin lähellä vasemmistoliiton esittämää, ei sitä, mitä kokoomus esitti.

Vasemmistoliitto esitti ennen eduskuntavaaleja kolmen miljardin sopeutusta, kokoomuksen vaaliohjelmassa leikkausten osuus on kuusi miljardia. Nyt kokoomus on Saramon mukaan peruuttanut selvästi alkuperäisestä tavoitteestaan. Esimerkiksi sote-säästöistä miljardin verran perustuu humpuukiin, Saramo sanoo.

Tämä on Suomen historian oikeistolaisin hallitus

– Hallituksen varsinaiset leikkaukset ovat vain kolme miljardia, mikä on hyvin lähellä meidän esittämäämme tasapainotusta.

Siinä ne hyvät asiat sitten olivatkin. Saramo huomauttaa, että siinä missä vasemmisto halusi parantaa julkisen talouden tilaa korjaamalla verojärjestelmää, oikeistohallitus on käyttänyt vain leikkaussaksia.

– Hallitus ei tule korottamaan veroja lainkaan tai korjaamaan epäkohtia, vaan jopa hieman laskee verotusta. Sen vuoksi joudutaan leikkaamaan enemmän.

Saramo nostaa esiin jo ennen vaaleja mainitun asian eli sen, että valtiovarainministeriö on huomauttanut Suomen veroasteen laskevan ilman korjaavia toimia.

– Nyt kun sitä lasketaan vielä lisää, rahat eivät tule riittämään hyvinvointivaltioon. Tämä on se iso ongelma.

Neljä linjaa

Orpon hallitusta kuvaa neljä isoa linjaa, Saramo sanoo. Ensimmäisenä hän mainitsee työmarkkina-asiat, jotka ovat hallitusohjelmassa myös ensimmäisinä toteuttavien asioiden joukossa. Ohjelmassa on mainittu, että niiden toimeenpano aloitetaan heti syksyllä.

– Siellä on todella rajuja toimia. Hallitus perustelee, että jokaiselle toimelle löytyy joku Pohjoismaa esimerkiksi. Mutta missään Pohjoismaassa kaikki asiat eivät ole niin huonosti.

– Jos hallitus saa kaikki esityksensä läpi, silloin meidän työmaailmamme on kokoelma kaikkein huonoimmista käytännöistä.

Toisena isona linjana tulee verojen ja leikkausten suhde. Tämä hallitus ei todellakaan korjaa verojärjestelmää, se leikkaa.

– Asiantuntijat sanovat, että vähintään puolet sopeutuksesta pitäisi olla veronkorotuksia. Siinäkin on todella oikeistolainen ratkaisu, Saramo linjaa.

Kolmannesta isosta linjasta ei Saramon mukaan ole vielä paljon puhuttu, mutta sitä hän kuvailee asumiseen kasatuksi myrkkypilleriksi. Sen keskiössä on hallituksen kaavailemat muutokset valtion asuntopolitiikkaan, jota hallinnoi Ara eli Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus.

– Käytännössä oikeistohallitus aikoo kupata vanhojen Ara-asukkaiden maksamat vuokrarahat, joilla oli tarkoitus rakentaa lisää Ara-tuotantoa ja korjata vanhaa. Nyt kun se kupataan, keskipitkällä aikavälillä asumisen hinta tulee nousemaan.

Ja samalla tämä tehdään hetkellä, jolloin yksityinen rakentaminen on romahtanut. Uusien asuintalojen aloitukset ovat painuneet ennätyksellisen alas.

– Tämä on suhdannepoliittisestikin todella typerä veto.

Saramo tuntuu kiihtyvän, kun hän puhuu asiasta. Hän huomauttaa, että hallitus on myös leikkaamassa asumistukea. Jos leikkaus toteutuu, uhkaa se ajaa matalapalkkaisia työntekijöitä toimeentuloluukulle. Toimeentulotuki puolestaan on kaikkein lannistavin tukimuoto, koska se leikkaantuu automaattisesti, jos ihminen saa muita tuloja jostain.

– Asumisen kokonaisuus on kasvukeskusten näkökulmasta aivan järkyttävää luokkapolitiikkaa. Tuntuu pahalta, vaikka en elätellyt harhatoiveita siitä, että perussuomalaisia tai kokoomusta kiinnostaisi pienituloisten ihmisten hyvinvointi.

– Mutta kun he itse puhuvat kannustavuudesta ja siitä, että pitää saada ihmiset töihin. Sitten he toimivat aivan päinvastoin.

Se neljäs suuri linja Saramon listalla on sosiaali- ja terveyspalveluihin kaavaillut leikkaukset. Hän kammoksuu esimerkiksi hallituksen aietta luopua seitsemän päivän hoitotakuusta.

Kuinka oikeistolainen

Petteri Orpo totesi kokoomuksen äänenkannattaja Nykypäivän haastattelussa kysyneensä viime vaalikaudella sittemmin edesmenneeltä Ilkka Kanervalta, milloin Suomessa oli niin vasemmistolainen hallitus kuin Marinin hallitus. On siis aika kysyä Jussi Saramolta, milloin Suomessa oli viimeksi näin oikeistolainen hallitus kuin nyt.

– Tämä on Suomen historian oikeistolaisin hallitus. Aika on toki aina eri. Meillä on sosiaaliturvaa, jota ei sata vuotta sitten ollut. Kaiken pitäisi olla hyvin.

– Meillä olisi keinot vastuullisesti tasapainottaa valtiontaloutta. Tällaisessa tilanteessa lähdetään tekemään näin rajua luokkapolitiikkaa.

Saramo pohtii, näkyykö hallituksen politiikassa Suomen eriytyminen.

– Enää ei välttämättä käydä samoja kouluja, ei nähdä mitä pienituloisen duunarin arki on. Mistä tämä ahneus ja itsekkyys kumpuaa?, hän kysyy.

Kello käy, aikaa on vielä parille kysymykselle. Juha Sipilän oikeistohallitusta (2015–2019) seurasi keskustavasemmistolainen SDP-johtoinen hallitus. Nyt vuorossa on taas oikeistohallitus. Onko Suomen politiikka siis sittenkin blokkiutunut? Tosin tässä on hyvä muistaa, että Sipilän hallituksessa ja viime kauden hallituksessa istui keskusta.

– Siltähän se näyttää. Jos hallitus porskuttaa pitempään, voidaan nähdä Suomen oloissa sellainen ihme, että voisimme saada kokoon enemmistön ilman oikeistopuolueita. Täytyy uskoa, että tästä voi syntyä jotain hyvää, vaikka tämä onkin niin kammottavaa, Saramo päättää.