Mikä politiikan asia on viikon tärkein ja miksi, vasemmistoliiton oululainen kansanedustaja Jessi Jokelainen?

– Viikon tärkein poliittinen asia on varmastikin hallituksen talousarvioesitys vuodelle 2025, josta on käyty salikeskusteluja koko viikon ajan. Se on suuri kokonaisuus, josta voisi helposti puhua montakin viikkoa perätysten!

Miten vasemmistoliitto on toiminut sen suhteen?

”Tämän viikon ajan keltainen budjettikirja on kyllä ollut hyvä ystävä.”

– Vasemmistoliitto on esittänyt osuvaa kritiikkiä muun muassa hallituksen kulttuuri-, koulutus- ja sosiaaliturvaleikkauksia kohtaan, esittänyt vaihtoehtoja tuhoisalle talouspolitiikalle, ollut tiukkana ympäristövastuukysymyksissä ja keskustellut salissa aktiivisesti soten rahoituksesta.

– Keskustelun aktiivisuudessa ja monipuolisuudessa on hienosti näkynyt eduskuntaryhmämme monialainen osaaminen ja sinnikäs palo muuttaa Orpon hallituksen talouspolitiikan suuntaa.

Miten se on näkynyt omassa työssäsi?

– Tämän viikon ajan keltainen budjettikirja on kyllä ollut hyvä ystävä, ja istumalihaksia on kysytty, kun eduskunnan keskustelut sen pohjalta keskustelut salissa ovat kestäneet myöhäiseen iltaan.

Mikä asia on jäänyt tiedotusvälineiltä huomaamatta?

– Tiedotusvälineet haastavat tai ylipäätään käsittelevät yllättävän vähän sitä, miten puutteellisia ministereiden vastaukset edustajien kysymyksiin voivat olla.

– Kaikkeen ei tietenkään parin tunnin keskustelussa voi ehtiä vastata, mutta ministerit tuntuvat pääsevän melko vähällä, kun vaikeisiin ja kiusallisiin budjettikysymyksiin voi yksinkertaisesti jättää vastaamatta eikä media tartu tähän näkyvästi.

Mikä on tämän viikon kulttuurielämyksesi?

– Tämän viikon kulttuurielämykset ovat olleet kiireen ja pitkien työpäivien vuoksi vähissä, mutta siirtymien aikana ja matkalla kotiin olen kuunnellut äänikirjaa.

– Tällä hetkellä kuuluu Rutger Bergmanin Ilmaista rahaa kaikille ja muita ideoita, jotka pelastavat maailman. Kyseinen teos on ihan toiveikasta kuunneltavaa hallituksen budjetin vastapainoksi, sillä se käsittelee sitä, millä kaikilla tavoilla yhteiskunta ja sen sosiaaliturva olisi järjestettävissä niin, että hyvinvointia olisi entistä kattavammin tarjolla ihan kaikille.

Kansan Uutiset julkaisee sarjaa, jossa vasemmistoliiton kansanedustajat vuorotellen kertovat politiikan viikosta.