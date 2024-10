Tänä syksynä Euroopan vasemmistoliitto ELA hyväksyttiin virallisesti uudeksi eurooppalaiseksi puolueeksi. Suomen vasemmistoliitto on yksi uuden puolueen perustajajäsenistä.

Puolueen nimi on Euroopan vasemmistoliitto planeetan ja ihmisten puolesta, englanniksi European Left Alliance for the Planet and the People ja lyhenteeltään ELA. Vasemmistoliitosta se määritellään uudeksi eurooppalaiseksi kattopuolueeksi, joka tuo yhteen moderneja, punavihreitä ja feministisiä vasemmistopuolueita useista Euroopan maista.

Kattopuoluetta perustamassa olivat Suomen vasemmistoliiton lisäksi Ruotsin Vänsterpartiet, Tanskan Enhedslisten, Portugalin Bloco de Esquerda, Espanjan Podemos, Puolan Razem ja Ranskan La France Insoumise. Tiistaina ELA:n perustamisesta pidetyssä tiedotustilaisuudessa kerrottiin, että keskusteluja useiden mahdollisten uusien jäsenpuolueiden kanssa käydään paraikaa.

– ELA on kaikille sen jäsenpuolueille etu, eikä koskaan taakka, kertoo KU:lle ELA:n hallituksen varajäsen, europarlamentaarikko Jussi Saramo (vas).

Hänen mukaansa uusi eurooppalainen yhteistyöpuolue on myös enemmän kuin jäsenpuolueidensa summa.

– Jäsenillä on toisiltaan paljon opittavaa. Maailma näyttää erilaiselta Portugalista, Puolasta ja Suomesta katsottuna. ELA on meille todella hyödyllinen siksi, koska tämä on rakenne, jota kaikki jäsenpuolueet ovat odottaneet ja johon kaikki suhtautuvat hyvin optimistisesti, Saramo toteaa.

Vaihtamalla paranee

Vasemmistoliiton aikaisempi eurooppalainen viitekehys oli Euroopan vasemmistopuolueessa. Vasemmistoliitto erosi Euroopan vasemmistopuolueen täysjäsenyydestä joulukuussa 2022 ja tarkkailijajäsenyydestä tänä vuonna.

Uutispalvelu Euronews kuvasi ELA:n perustamista “hajaannukseksi” Euroopan vasemmistopuolueessa. Jussi Saramo haluaa ampua tämän käsityksen alas heti kättelyssä.

– Tämähän ei pidä ollenkaan paikkaansa. Suurin osa ELA:n jäsenpuolueista on sellaisia, jotka eivät ole koskaan kuuluneet mihinkään eurooppalaiseen kattopuolueeseen, kuten Ruotsin Vänsterpartiet, Espanjan Podemos ja Puolan Lewica Razem. He eivät ole myöskään koskaan ajatelleet, että Euroopan vasemmistopuolue olisi heille oikea viiteryhmä, Saramo selventää.

Hän kertoo vasemmistoliiton lähteneen Euroopan vasemmistopuolueesta, koska siinä työskentelemisestä ei ollut enää vasemmistoliitolle mitään hyötyä, vaan pikemminkin haittaa.

– Euroopan vasemmistopuolue on nykyään lähinnä keskustelukerho, jolla on myös hyvin ongelmallisia kantoja esimerkiksi Ukrainan tukemisesta, Euroopan vasemmistopuolueen puoluehallituksessakin istunut Saramo kertoo nyt.

– Se ei myöskään toimi järkevän puolueen tavoin. Siellä on puolueita, joilla on vain kourallinen jäseniä eikä yhtäkään parlamenttipaikkaa. Silti niillä oli teoriassa yhtä paljon valtaa kuin esimerkiksi Saksan Die Linkellä, jolla on kymmeniä tuhansia jäseniä, tai Kreikan Syrizalla, joka oli maansa pääministeripuolue. Se vinouttaa päätöksentekoa, Saramo sanoo.

Hän korostaakin, että ELA lähtee yhdistämään eikä hajottamaan eurooppalaista vasemmistoa. Se näkyy siinä, että uudessa puolueessa on nyt mukana moni sellainenkin puolue, jolla ei ole tähän asti ole ollut eurooppalaista yhteistyöpuoluetta.

– Jotkut puolueet ovat myös eronneet Euroopan vasemmistopuolueesta vasemmistoliiton tavoin, kun tilalle on ollut tarjota jotain parempaa, Saramo tuumii.

Europuolue on eri asia kuin parlamenttiryhmä Euroopan parlamentissa. Nyt Euroopan parlamentin vasemmistoryhmässä The Leftissä istuu kolmeen eurooppalaiseen kattopuolueeseen kuuluvia puolueita. Osa puolueista, kuten Belgian työväenpuolue tai Irlannin Sinn Féin ei myöskään kuulu mihinkään eurooppalaiseen puolueeseen.

Tilanne ei ole mitenkään poikkeuksellinen: Vihreiden G/EFA-parlamenttiryhmässä istuu neljän eri europuolueen edustajia, ja liberaalien Renew Europessa kolmen.

Jussi Saramon mukaan myös vasemmistoliiton europarlamenttiryhmän laatu on parantunut. Tsekkiläinen Böömin ja Määrin kommunistinen puolue KSČM jäi vasemmistoryhmän ulkopuolelle, samoin saksalainen Sahra Wagenknecht-liittouma.

Oikeudenmukainen talous, ilmaston suojelu ja eurooppalainen hyvinvointivaltio

Millaista politiikkaa uusi eurooppalainen vasemmistopuolue sitten ajaa, ja miten se eroaa muista eurooppalaisista puolueista?

– ELA tarjoaa Euroopan tasolla samoja arvoja, joita vasemmistoliitto tarjoaa Suomessa, Jussi Saramo kertoo.

– Yhdistämme sosiaalisen oikeudenmukaisuuden talouspolitiikkaan, jota tehdään kaikille, eikä harvoille. Lisäksi puolustamme aina työntekijöiden oikeuksia, päivitettynä tähän päivään. ELA on moderni eurooppalainen puolue, joka tarjoaa ratkaisuja ilmastokriisiin heikentämättä ihmisten hyvinvointia, Saramo summaa.

Uuden Eurooppa-puolueen keskeisin tavoite on Saramon mukaan yhdistää politiikan punainen ja vihreä.

– Siirtymä fossiilisista polttoaineista pois tulee joka tapauksessa. Se on kuitenkin tehtävä nopeammin, ja reilusti tavallisten ihmisten näkökulmasta, eikä pelkästään sijoittajien tukemisprojektina, kuten nykyinen EU-komissio haluaa tehdä.

Jussi Saramo pohtii, että pohjoismaisen vasemmiston Eurooppa-politiikassa tärkeää on aina ollut hyvinvointivaltion vahvistaminen ja sen puolustaminen.

– Joskus aikanaan suomalaisessa vasemmistossa ajateltiin, että hyvinvointivaltiota piti suojella EU:lta. Nyt asetelma on kääntynyt niin, että EU voi ja sen pitääkin suojella hyvinvointivaltiota oikeistolta, Saramo kertoo ja mainitsee esimerkiksi vähimmäispalkka- ja palkka-avoimuusdirektiivit sekä ilmasto- ja ympäristösääntelyn.

– Emme me olisi näissä asioissa läheskään yhtä pitkällä Suomessa ilman Euroopan unionia, hän muistuttaa.

Saramo kertoo ELA:n puolustavan ja kannattavan myös Euroopan tasolle vietyä pohjoismaista hyvinvointivaltiota.

– Ranska, Espanja ja Portugali eivät tietenkään ole Pohjoismaita, mutta sielläkin on ollut erilaisia hyvinvointivaltion rakenteita. Nyt käynnissä on oikeiston johtama vyörytys hyvinvointia vastaan, joka tehdään kilpailukyvyn nimissä, Saramo sanoo ja lisää, että oikeistolainen politiikka ei tosiassa edes paranna Euroopan kilpailukykyä.

– Korkeintaan sillä lisätään omistajille valuvia voittoja ja heikennetään entisestään työntekijöiden asemaa.

Ulkopolitiikan kaksoisstandardit

Tiedotustilaisuudessa ELA:n perustamisesta kritisoitiin myös eurooppalaisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan kaksoisstandardeja.

– Euroopassa on puolueita, jotka aivan oikein puolustavat ukrainalaisten oikeutta omaan valtioon ja itsepuolustukseen, mutta samalla hyväksyvät kansanmurhan Palestiinassa, Jussi Saramo syyttää.

– Kylmästä sodasta piti päästä kauan sitten pois, mutta valitettavasti moni eurooppalainen puolue käy sitä edelleen. Oikeistossa ajatellaan, että veriset diktaattorit ovat ihan ookoo, kunhan he ovat länsimielisiä diktaattoreita. Esimerkkeinä vaikkapa Saudi-Arabia tai sitten Arabiemiraatit, joka on syvällä Sudanin sisällissodassa mukana. Vasemmisto työskentelee ihmisoikeuksien puolesta kaikille eikä valitse, että toisille ne kuuluvat ja toisille eivät, Saramo sanoo.

Jussi Saramo katsoo, että vasemmistolla ja oikeistolla on myös perustavanlaatuinen ero suhtautumisessa ylikansallisiin organisaatioihin, kuten Natoon ja Euroopan unioniin. Oikeistolle Nato-jäsenyys oli itseisarvo ja siihen liittyminen oli juhlapäivä, kun taas vasemmistossa rakenteet ovat välineitä politiikan tekemiseen tai poliittisten päämäärien saavuttamiseen.

– Kukaan ELA:n jäsenpuolueista ei ole sitä mieltä, että Nato itsessään on hieno asia, jota pitää tukea varauksetta. Päinvastoin, sitä pitää muuttaa tai korvata paremmalla – aivan kuten pitää muuttaa EU:ta, Saramo sanoo.

Hän myös huomauttaa, että jos Donald Trump valitaan muutaman viikon päästä USA:n presidentiksi, saattaa se vaarantaa koko sotilasliiton uskottavuuden.

– Jos Trump valitaan, on meillä siitä hetkestä lähtien aivan erilainen Nato riippumatta siitä, haluammeko me sitä vai emme.

Saramo itse kertoo suhtautuvansa edelleen Natoon kriittisesti, vaikka kansanedustajana äänestikin Suomen Nato-jäsenyyden puolesta.

– Jos minä saisin päättää, meillä olisi Natosta erillään oleva eurooppalainen turvallisuusjärjestelmä. Valitettavasti Nato on nyt se ainoa tällä hetkellä olemassa oleva rakenne. Kun meillä on imperialistista hyökkäyssotaa sotiva itänaapuri, on joskus otettava vaihtoehdoista vähiten huono ja yrittää parantaa sitä.

– Olemme kaikki rauhan puolella militarismia vastaan. Joskus vaan ei ole oma valintamme, missä viitekehyksessä sitä tehdään, Saramo sanoo.