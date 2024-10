Vasemmistoliitto tiedotti tiistai-iltana, että Euroopan vasemmistoliitto ELA on juuri virallisesti hyväksytty uudeksi eurooppalaiseksi puolueeksi. Suomen Vasemmistoliitto on yksi puolueen perustajajäsenistä.

Puolueen nimi on Euroopan vasemmistoliitto planeetan ja ihmisten puolesta, englanniksi European Left Alliance for the Planet and the People ja lyhenteeltään ELA. Vasemmistoliitosta se määritellään uudeksi eurooppalaiseksi kattopuolueeksi, joka tuo yhteen moderneja, punavihreitä ja feministisiä vasemmistopuolueita useista Euroopan maista.

Puoluetuki käyttöön

”ELA:n jäsenten kattava kokemus tarjoaa eväitä konkreettiseen vaikuttamistyöhön.”

Kattopuolueen perustaminen virallistaa jo pitkään jatkuneen yhteistyön jäsenpuolueiden välillä ja mahdollistaa samalla EU:n puoluetuen hyödyntämisen tämän yhteistyön jatkamiseen.

– Sosiaalisesti oikeudenmukainen vihreä siirtymä, johdonmukainen ihmisoikeuksien puolustaminen ulko- ja turvallisuuspolitiikassa, vaihtoehto militarisoituvalle tulevaisuuden kuvalle, naisten ja vähemmistöjen oikeudet sekä työntekijöiden parempi asema yhdistävät meitä jäsenpuolueita, Silvia Modig luettelee. Hän edustaa vasemmistoliittoa ELA:n ensimmäisessä hallituksessa.

– Ne ovat myös aiheita, jotka nykypäivän globaalissa maailmassa ovat valtiorajat ylittäviä. ELA:n perustamisen myötä eurooppalainen vasemmisto voi aiempaa vahvemmin tehdä yhdessä töitä näiden edistämiseksi.

Seitsemän perustajapuoluetta

Kaikilla ELA:n perustajapuolueilla on kokemusta käytännön työskentelystä europarlamentissa ja lisäksi monella on kokemusta myös hallitusvastuusta kansallisissa parlamenteissa.

– ELA:n jäsenten kattava kokemus tarjoaa eväitä konkreettiseen vaikuttamistyöhön. Ei siis vain juhlapuheita vaan oikeita neuvotteluja ja päätöksiä, joilla on oikeita vaikutuksia oikeiden ihmisten arkeen. Näiden vuoksihan me olemme politiikassa ylipäänsä mukana, vasemmistoliiton europarlamentaarikko ja ELA:n hallituksen varajäsen Jussi Saramo sanoo.

Kattopuoluetta perustamassa olivat Suomen vasemmistoliiton lisäksi Ruotsin Vänsterpartiet, Tanskan Enhedslisten, Portugalin Bloco de Esquerda, Espanjan Podemos, Puolan Razem ja Ranskan La France Insoumise. ELA:n perustamisesta pidetyssä tiedotustilaisuudessa kerrottiin, että keskusteluja useiden mahdollisten uusien jäsenpuolueiden kanssa käydään paraikaa.

Vasemmistoliitosta arvioidaan, että ELA tuo kaivatun eurooppalaisen poliittisen kodin Suomen vasemmistoliitolle, joka ei useaan vuoteen ole kuulunut mihinkään eurooppalaiseen kattopuolueeseen. Kattopuolueen saaman rahoituksen myötä Suomen vasemmistoliitto pääsee vahvistamaan ääntään Euroopan laajuisesti esimerkiksi poliittisilla kampanjoilla.