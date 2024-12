Israel on Hamasin 7.10.2023 iskujen jälkeen aloittamallaan sotilaallisella hyökkäyksellä tehnyt Gazan alueesta maanpäällisen helvetin palestiinalaisille. Asia käy ilmi ihmisoikeusjärjestö Amnesty Internationalin tänään julkaistusta raportista.

Raportin mukaan Israel on tuhonnut Gazaa häikäilemättömästi, jatkuvasti ja täysin rangaistuksetta.

Amnestyn tutkimus osoittaa, että Israel on syyllistynyt kansanmurhan vastaisessa sopimuksessakiellettyihin tekoihin: tappamiseen, vaikean ruumiillisen tai henkisen vamman aiheuttamiseen sekä Gazan palestiinalaisten elinehtojen tahalliseen huonontamiseen tarkoituksenaan heidän hävittämisensä.

Amnesty International on tutkinut Israelin toimia Gazassa perinpohjaisesti ja kokonaisuuden huomioiden. Tutkimuksessa on huomioitu Israelin tekojen toistuvuus ja samanaikaisuus sekä niiden välittömät vaikutukset ja kasautuneet seuraukset. Tutkimuksessa on otettu huomioon myös uhrien valtava määrä sekä tuhojen laajuus ja vakavuus. Lisäksi tutkimukseen on analysoitu Israelin hallituksen ministerien, armeijan johdon ja muiden viranomaisten lausuntoja.

Järjestö tarkastelee raportissaan perinpohjaisesti Israelin tekemiä kansanmurhan vastaisen sopimuksen kieltämiä tekoja Gazassa. Raporttiin on tutkittu yhdeksän ajanjaksoa, jotka ovat kuukauden pituisia.

Amnesty haastatteli 212 ihmistä, kuten palestiinalaisia uhreja ja todistajia, Gazan paikallisviranomaisia ja terveydenhuollon työntekijöitä. Lisäksi tutkijat tekivät kenttätutkimusta sekä analysoivat laajasti digitaalista todistusaineistoa, kuten satelliittikuvia. Tutkijat myös analysoivat Israelin hallituksen ja armeijan korkeiden viranhaltijoiden sekä Israelin virallisten elinten lausuntoja.

Amnesty on useasti kertonut havainnoistaan Israelin viranomaisille, mutta julkaisuhetkeen mennessä Israelin viranomaiset eivät ole vastanneet tutkimuksen havaintoihin.

Asetoimittajilla on velvollisuus estää kansanmurha

Amnesty Internationalin tutkimus osoittaa, että Israelin nimenomaisena tarkoituksena on hävittää Gazan palestiinalaiset.

– Kuukaudesta toiseen Israel on kohdellut Gazan palestiinalaisia ali-ihmisinä, jotka eivät ansaitse ihmisoikeuksia tai ihmisarvoa, ja osoittanut tarkoituksensa hävittää heidät, sanoo Amnesty Internationalin pääsihteeri Agnès Callamard järjestön tiedotteessa.

– Tutkimuksemme löydösten täytyy olla herätys kansainväliselle yhteisölle: tämä on kansanmurha. Se on lopetettava nyt, Callamard toteaa.

Kansainvälisen oikeuskäytännön mukaan tekijän ei tarvitse onnistua tarkoituksessaan hävittää suojeltu väestöryhmä kokonaan tai osittain, jotta kansanmurhan voidaan katsoa tapahtuneen. Riittää, että tekijä toteuttaa kansanmurhan vastaisen sopimuksen kieltämiä tekoja tarkoituksenaan hävittää väestöryhmä.

Agnès Callamardin mukaan Israelille aseita toimittavat valtiot rikkovat velvollisuuttaan estää kansanmurha ja ottavat riskin osallisuudesta siihen.

– Kaikkien valtioiden, joilla on vaikutusvaltaa Israeliin, erityisesti Yhdysvaltojen ja Saksan kaltaisten keskeisten asetoimittajien, mutta myös EU:n jäsenvaltioiden, Ison-Britannian ja muiden, täytyy toimia välittömästi, jotta Israelin palestiinalaisiin kohdistamat julmuudet saadaan loppumaan, Callamard vaatii.

Ennenäkemätöntä tuhoa ja hävitystä

Amnestyn tutkimus osoittaa, kuinka Israel on kuukausien ajan jatkanut kansanmurhaan tähtääviä tekoja täysin tietoisena korjaamattomasta vahingosta, jota se aiheuttaa Gazan palestiinalaisille.

– Israel on jatkanut näitä tekoja, vaikka se on saanut lukuisia varoituksia Gazan katastrofaalisesta humanitaarisesta tilanteesta. Israel on jatkanut näitä tekoja huolimatta Kansainvälisen tuomioistuimen oikeudellisesti sitovista päätöksistä, joissa Israel velvoitettiin toimimaan välittömästi humanitaarisen avun toimittamiseksi Gazan siviileille, Agnès Callamard sanoo.

Israel on ajanut Gazan väestön romahduksen partaalle. Israelin raaka sotilaallinen hyökkäys oli tappanut 7.10.2024 mennessä yli 42 000 palestiinalaista, heistä yli 13 300 oli lapsia, sekä haavoittanut yli 97 000 ihmistä. Moni heistä kuoli tai haavoittui summittaisissa iskuissa, jotka tuhosivat kokonaisia monisukupolvisia perheitä.

Israelin teot ovat aiheuttaneet Amnesty Internationalin mukaan ennennäkemätöntä tuhoa. Järjestön mukaan näin nopeaa ja laajaa tuhoa ei ole nähty missään konfliktissa 2000-luvulla. Sotilaat ovat tuhonneet kokonaisia kaupunkeja, kriittistä infrastruktuuria, maatalousmaata, kulttuurikohteita sekä uskonnollisia kohteita ja tehnyt suuria alueita Gazasta asuinkelvottomaksi.

Amnesty Internationalin raportin mukaan Israel on luonut Gazaan elinolot, joissa palestiinalaiset kärsivät aliravitsemuksesta, nälästä ja taudeista. Tällaiset elinolot altistavat Gazan palestiinalaiset hitaalle, laskelmoidulle kuolemalle. Israel on myös pitänyt satoja Gazan palestiinalaisia vangittuna eristyksissä ja kiduttanut heitä.

Vastuulliset oikeuden eteen



Amnesty International katsoo, että kansainvälinen yhteisö on epäonnistunut painostamaan Israelia lopettamaan julmuudet Gazassa. Kansainvälinen yhteisö viivytteli ensin tulitaukoa koskevissa vaatimuksissaan ja nyt se edelleen jatkaa asekauppaa Israelin kanssa.

– Tämä on häpeällinen tahra yhteisessä omassatunnossamme, sanoo Agnès Callamard.’

Hänen mukaansa hallitusten täytyy lakata teeskentelemästä, että ne ovat voimattomia lopettamaan tämän kansanmurhan, jonka on mahdollistanut vuosikymmeniä jatkunut Israelin kansainvälisen oikeuden loukkausten rankaisemattomuus.

– Valtioiden on lopetettava pahoittelu ja tyrmistyminen, ja ryhdyttävä vahvoihin toimiin. Siitäkin huolimatta, että kansanmurhan toteaminen olisi epämiellyttävää joillekin Israelin liittolaisille, Callamard toteaa.

Amnesty International kehottaa Kansainvälisen rikostuomioistuimen syyttäjänvirastoa harkitsemaan kiireellisesti kansanmurhan lisäämistä tutkimiensa rikosten luetteloon ja valtioita käyttämään kaikkia oikeudellisia keinoja rikoksiin syyllistyneiden saattamiseksi oikeuteen.

Amnesty vaatii myös, että kaikki siviilipanttivangit vapautetaan ehdoitta, ja että Hamas ja muut aseelliset ryhmät, jotka ovat vastuussa 7.10.2023 tehdyistä rikoksista, saatetaan vastuuseen. Lisäksi Amnesty kehottaa YK:n turvallisuusneuvostoa määräämään kohdennettuja sanktioita Israelin ja Hamasin johtajille, jotka ovat eniten osallisina kansainvälisen oikeuden vastaisiin rikoksiin.