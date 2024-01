Alankomaiden pääkaupungissa Haagissa kokoontunut Kansainvälinen tuomioistuin ICJ on tänään perjantaina antanut välipäätöksen Etelä-Afrikan Israelia vastaan laatimassa kanteessa. ICJ on Yhdistyneiden kansakuntien oikeudellinen pääelin, joka käsittelee syytteitä valtioita vastaan.

Tänään pidetyssä istunnossa Kansainvälisen tuomioistuimen puheenjohtaja Joan E. Donoghue totesi, että palestiinalaisilla on oikeus tulla suojelluksi kansanmurhalta ja määräsi Israelin valtion toimimaan kansanmurhan välttämiseksi. ICJ ei kuitenkaan määrännyt Israelia lopettamaan hyökkäystään Gazassa.

Tuomioistuin totesi, että Israelin on käytettävä ”kaikki käytettävissään olevat keinot” estääkseen kansanmurhan tapahtumisen Gazassa sekä estettävä ja rangaistava yllytystä kansanmurhaan.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja ja presidenttiehdokas Li Andersson pitää Kansainvälisen tuomioistuimen päätöstä merkittävänä. Hänen mukaansa on tärkeää, että Etelä-Afrikka on hyödyntänyt käytettävissä olevia kansainvälisen oikeuden rakenteita siviilien kärsimyksen lopettamiseksi.

– Se, että tuomioistuin totesi tuomiovaltansa tapauksessa tarkoittaa sitä, että ICJ tunnustaa kansanmurhariskin, joka Gazassa on tällä hetkellä, Andersson kommentoi puhelimitse KU:lle.

– Tuomioistuin on myös määrännyt Israelia huolehtimaan siviilien suojelemisesta ja humanitaarisen avun perille pääsystä. Se on kaikista akuutein kysymys tässä tilanteessa, Andersson toteaa.

Tulitaukoa vaadittava

Kansainvälisen tuomioistuimen päätökset ovat juridisesti sitovia. Li Andersson pitää kuitenkin huolestuttavana sitä, että Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu on aikaisemmin antanut ymmärtää, että Israel ei välitä ICJ:n päätöksistä. Israelin kansallisesta turvallisuudesta vastaava ministeri Itamar Ben-Gvir twiittasi pian ICJ:n välipäätöksen jälkeen “Hague Schmague”, vähätellen Kansainvälistä tuomioistuinta.

– Isona kysymysmerkkinä on, miten Israel tulee toimimaan. Jos käy niin, että Israel ei välitä kansainvälisestä oikeudesta, on sekin asia, johon kansainvälisen yhteisön pitää reagoida, Andersson huomauttaa.

Tuomioistuimen tämänpäiväinen päätös on välipäätös oikeusjutussa, jonka käsittely jatkuu todennäköisesti vielä pitkään, mahdollisesti vuosia. Li Anderssonin mukaan lopullista päätöstä odottaessa on kuitenkin jatkettava tulitauon vaatimista Gazaan.

– Nyt on painettava kovaa päälle tulitauon puolesta. Sen ja humanitaarisen avun on oltava diplomaattisten ponnistelujen ykköstavoitteina, Andersson vaatii.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja katsoo, että Suomi ja Euroopan unioni ovat tehneet liian vähän ja liian myöhään Gazan tilanteen helpottamiseksi.

– Sekä Suomi että EU ovat olleet myöhässä oman reagointinsa kanssa. Nyt äänenpainot ovat kyllä koventuneet viimeisimmässä EU:n ulkoministerikokouksessa, mutta minun mielestäni tämä ei ole vielä riittävää. On oltava valmiutta toimenpiteisiin, jos tilanne ei parane.

Vasemmistoliitto on aikaisemmin ehdottanut pakotteiden asettamista Israelille.

ICJ:n välipäätöksen taustalla on Etelä-Afrikan Israelia vastaan nostama kanne, jonka tarkoituksena on selvittää, onko Israel sotatoimillaan Gazassa syyllistynyt joukkotuhontaan eli kansanmurhaan. Israel on vaatinut tuomioistuinta hylkäämään kanteen. Tuomioistuin kuitenkin totesi, että Etelä-Afrikalla on riittävät perusteet epäillä Israelin syyllistyvän palestiinalaisten kansanmurhaan. Näin ollen tuomioistuin ei voi puheenjohtaja Donoghuen mukaan hylätä tapausta.

Tuomioistuin on lisäksi määrännyt Israelin taltioimaan todisteet tekemistään toimista kansanmurhan välttämiseksi ja raportoimaan niistä tuomioistuimelle kuukauden kuluessa. Kansainvälinen tuomioistuin määräsi myös Hamasin ja muut Gazassa toimivat aseelliset ryhmät vapauttamaan ja palauttamaan vangitsemansa panttivangit välittömästi.