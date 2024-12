Jussi Virkkunen: Toivo, mitkä ovat havaintosi Helsingin Sanomain uusimmasta gallupista? Demarit ovat ylhäisessä yksinäisyydessä kärjessä 24 prosentilla ja kokoomus toisena vajaassa 20 prosentissa. Vasemmistoliiton kannatus oli nyt 8,5 prosenttia.

Toivo Haimi: Ensimmäinen ajatukseni oli, että SDP tekee nyt jotain oikein. Hieman asiaa pureskeltuani totesin, että pikemminkin SDP ei tee mitään väärin. Demaripomo Antti Lindtman on ilmeisesti valinnut ”hiljaa hyvä tulee” -strategian: SDP pitää matalaa profiilia ja antaa hallituksen sekoilla menemään. Korkeassa kannatuksessa ei varmaankaan ole kyse SDP:n erinomaisuudesta, vaan siitä, että hallituspuolueet, etenkin perussuomalaiset, menettää nyt suosiotaan. Hyvin näyttää demareiden pelikirja toimivan, ainakin jos gallupeja on uskominen.

Jussi, mihin sinun mielenkiintosi kiinnittyi?

JV: Juha Sipilän keskusta rakensi pelikirjansa oppositiossa samaan kuin Lindtmanin SDP. Ei sanota oikein mitään, jotta kukaan ei suutu.

Demareiden ongelma vain on, että vaalikausi ei ole vielä edes puolivälissä. Seuraavat eduskuntavaalit ovat keväällä 2027.

Demarit olivat ainoa puolue, jonka kannatuksessa tapahtui yli prosenttiyksikön muutos. Asetelmat ovat pysyneet aika vakaana, kokoomuksen kannatus on parinkymmenen ja persujen 15-16 prosentit hujakoilla. Se ei vielä aiheuta suurta paniikkia, mutta tammikuussa tilanne voi olla toinen – jos sairaalapäätös on oikeasti suututtanut ihmisiä.

Vasemmistolla ja vihreillä meno jatkuu entiseen tapaan. Vasemmiston kohdalla kannattaa huomata, että puolueella on nyt varmimmat äänestäjät.

TH: On todella kiinnostavaa, että demarit eivät esimerkiksi tämän vuoden vaihtoehtobudjetissaan peruisi hallituksen sosiaaliturvaleikkauksia tai arvonlisäveron korotusta. Sen sijaan viestinnässään SDP korostaa olevansa yhtä vastuullinen valtiontalouden hoitaja kuin porvaripuolueet, tai jopa vastuullisempi.

Toisin sanoen: SDP kyllä vastustaa hallituksen politiikkaa äänellä ja vimmalla, mutta kun päätös on kerran tehty, niin antaa mennä vaan. Ja kannattajat eivät näytä olevan moksiskaan, ainakaan toistaiseksi. Onko tässä havaittavissa sitä kuuluisaa kaksilla rattailla ajamista, Jussi?

JV: Ainakin muut puolueet ovat tästä demareita syyttäneet, mutta kiinnostaako se ketään? Ainakaan tämän gallupin perusteella ei.

Mutta selvää on, että Lindtmanin SDP haluaa tehdä pesäeroa viime vaalikauteen. Siitä kertoo myös hermostuminen valtiovarainministeri Riikka Purran (ps) sosialisti-tölväisyyn.

Ehkä eniten tämä kertoo keskustaoikeiston ja -vasemmiston jonkinlaisesta kyvyttömyydestä tarjota vaihtoehtoja tähän aikaan. Ellei vaihtoehdoksi sitten lasketa, että tehdään pari pientä muutosta ja vaihdetaan kravatin väri pääministerin puolueen mukaiseksi.

Tämä linja näkyy tällä hetkellä Britanniassa, jossa Keir Starmerin Labour voitti kyllä vaalit mutta puoli vuotta myöhemmin kannatus on romahtanut. Miksi? Koska puolue tarjoaa samaa kuin konservatiivit.

Vasemmiston vastattavaksi tulee sitten yksi kysymys. Miten tämä tilanne pystyttäisiin kääntämään omaksi eduksi? Tällä hetkellä virta vie lähes kaikkialla oikealle.

TH: Virta vie oikealle, koska kansalaisilla on huolia, joihin oikeisto on perinteisesti osannut vastata: ihmisiä huolestuttavat sodan uhka, turvallisuus ja epävarmuus. Eikä syyttä: Ukrainassa on meneillään neljäs sotatalvi ja Israel on laajentanut sotaansa Libanoniin ja Syyriaan. Oikeisto vastaa näihin huoliin rummuttamalla lisää asejärjestelmiä, raja-aitoja, henkilömiinoja, kuria ja järjestystä.

Virta voi toisaalta viedä myös vasemmalle. Aivan yhtä lailla ihmisiä huolestuttaa työelämän epävarmuus, kuten eilen julkaistusta Tilastokeskuksen työolotutkimuksesta saamme lukea. Huolenaiheina ovat myös ostovoiman heikkeneminen, asumisen hinta, sote-palvelut ja mielenterveys. Eikä ilmastokriisi ole minnekään kadonnut, vaikka sitä ei päivittäin otsikoissa näekään. Se pitää edelleen hoitaa, tai muuten nykymuotoinen elämä tällä planeetalla loppuu.

Nämä ovat kaikki asioita, joihin oikeistolla ei ole vastauksia, mutta vasemmistolla on. Olenko aivan hakoteillä, Jussi?

JV: Alamme karata aika kauas HS:n gallupista, mutta et kyllä ole. Tästä voisi jatkaa sopivasti vaikkapa sukupuolten välisiin eroihin, jotka näkyvät politiikassa aika selkeästi nykyään.

Tammikuun alussa on jälleen luvassa Ylen kannatusmittaus. Sitten onkin enää nelisen kuukautta kunta- ja aluevaaleihin. Niiden asetelmista lisää myöhemmin, mutta alkaa näyttää melko selvältä, minkälaisilla asioilla niihin lähdetään. Vai kuinka?

TH: Jo vain. Oman lusikkansa soppaan tuo tietysti pääministeri Petteri Orpon (kok) hallitus, joka runnoi tällä viikolla läpi lakiesityksen sairaalaverkon supistamisesta. Sen myötä yöpäivystys loppuu useassa sairaalassa Suomessa.

Yhtäältä näyttää selvältä, miten kunta- ja aluevaaleihin lähdetään: oppositiopuolueet haastavat hallitusta erityisesti sote-asioilla, koulutuksella sekä ilmasto- ja ympäristöpolitiikalla. Oppositiopuolueilla on vetoapunaan hyvä noste valtakunnallisissa gallupeissa, ja se varmasti näkyy etenkin suurissa kaupungeissa.

Toisaalta samaan aikaan on epäselvää, mistä varsinkin aluevaaleissa oikeastaan on kyse. Jos maan hallitus voi mahtikäskyllä lakkauttaa sairaaloiden yöpäivystyksiä, mitä virkaa sote-asioista nimellisesti päättävillä aluevaltuustoilla ylipäätään on?

JV: Se on mainio kysymys, johon toimittajien pitäisi löytää hyvä vastaus. Tällä hetkellä tilanne näyttää siltä, että nämä valtuustot pääsevät päättämään siitä, mitä muita palveluita ne lakkauttavat. Rahat kun tulevat valtiolta. Ei käy kateeksi poliitikkoja.