”Olemme peruuttamattoman ilmastokatastrofin partaalla. Ei epäilystäkään, etteikö tämä olisi globaali hätätila. Suuri osa Maan elämästä on vaarassa. Olemme astumassa ilmastokriisissä uuteen arvaamattomaan vaiheeseen.”

Näillä sanoilla alkaa yhdysvaltalaisessa BioScience- tiedejulkaisussa ilmestynyt tuore tutkimus.

Vastaavia äänenpainoja on kuulunut jo vuosien ajan. Aina, kun on julkaistu uusi hiuksianostattava IPCC-raportti tai muu tutkimus, siitä on kohistu mediassa hetken, mutta pian palattu takaisin normaaliin eli huolehtimaan ensisijaisesti talouskasvusta.

Tutkijat huutavat tuuleen vuodesta toiseen

Tutkimuksessa todetaankin tiedemaailman varoitusten kaikuneen kuuroille korville. Fossiilipäästöt ovat kohonneet ennätyslukemiin, ja heinäkuussa 2024 maapallolla elettiin kolme kuuminta päivää koskaan. Myös merenpinnan lämpötilat olivat ennätyskorkealla ja jäätiköt ennätyksellisen vähissä.

Tutkijoiden mukaan myös ainakin osa viimeaikaisista sään ääri-ilmiöiden aiheuttamista katastrofeista liittyy ilmastonmuutokseen. Ne tulevat jatkossakin lisäämään nälänhätää, kuolemia, konflikteja ja pakolaisuutta.

”Tavoitteenamme on viestiä suoraan tutkijoille, päättäjille ja suurelle yleisölle. Tiedemiehinä ja akateemikoina koemme, että meillä on moraalinen velvollisuus varoittaa ihmiskuntaa uhista mahdollisimman selkeästi.”

Arktinen alue muuttumassa aivan muuksi

Tutkimuksessa muistutetaan, että nykyisellä politiikalla planeetan keskilämpötila nousee 2,7 astetta vuosisadan loppuun mennessä.

Suomessa nousu tulee olemaan huomattavasti rajumpi. Arktinen alue lämpenee ainakin kolminkertaisella nopeudella. Suomessa suurimmassa vaarassa ovat siten pohjoisimmat alueet. Jos nykyisellä uralla jatketaan, esimerkiksi Tunturi-Lappi näyttää vuoteen 2100 mennessä täysin toisenlaiselta.

Toisaalta aiemmassa tutkimuksessa on spekuloitu myös, että jäätiköiden sulaminen muuttaisi Atlantin merivirtoja niin, ettei lämmintä vettä kulkeutuisi enää näin pohjoiseen. Tämä niin sanottu Amoc-romahdus laskisi Suomen keskilämpötiloja 10–20 astetta.

Päästöt ovat kasvaneet ja kasvavat yhä

Ilmastonmuutoksen merkittävin tekijä ovat kasvihuonekaasut. Tutkimuksen mukaan hiilidioksidi-, typpioksidi- ja metaanipäästöt ovat ennätyskorkealla ja metaanipäästöjen kasvu yhä kiihtynyt.

Fossiilisten polttoaineiden käyttö aiheuttaa päästöistä noin 90 prosenttia – ja niiden käyttö on vain lisääntynyt. Käytännössä uusiutuva energia on kattanut vain energian kasvaneen kysynnän. Loput noin kymmenen prosenttia aiheutuu enimmäkseen metsien hävittämisestä. Myös metsäkato on ennätyksellisellä tasolla.

Koska päästöjen nopeassa ja oikeudenmukaisessa leikkaamisessa ei ole onnistuttu, ilmastovaikutukset ovat lisääntyneet nopeasti. Tutkimuksessa seurattiin 35:tä eri mittaria, jotka ovat yhteydessä planeetan elinkelpoisuuteen. Suurin osa oli huolestuttavalla tasolla.

Kulutustottumukset ovat entistä kestämättömämpiä.

Jo mainittujen lisäksi muun muassa ihmisten kulutustottumukset ovat entistä kestämättömämpiä, lihaa tuotetaan entistä enemmän, merien happamuus ja lämpötila ovat kriittisellä tasolla, ja hiilinielut ovat vähentyneet ”dramaattisesti”.

Monia käänteentekeviä muutoksia, joiden vaikutukset voivat olla arvaamattomia ja kiihdyttää ilmastonmuutosta entisestään, tapahtuu 1,5 asteessa. Verrattuna esiteolliseen aikaan yksi aste on jo ylitetty. Esimerkiksi Grönlannin ja Länsi-Antarktiksen jääpeitteet sekä boreaalinen ikirouta tulevat todennäköisesti sulamaan.

Tuloksista on vaikea löytää mitään positiivista.

”Arvio on ankaruudessaan rehellinen. Sen kieltäminen, että ilmastonmuutos on uhka olemassaololle, on yhä vähemmän uskottavaa. Tosiasia on, että joka kymmenes asteen lämpeneminen on erittäin tärkeää. Sen sijaan, että esittäisimme pessimistisiä tai optimistisia ennusteita, haluamme olla totuudenmukaisia.”

Fossiilijarruttajat pitävät tuhon tiellä

Tutkimuksen kirjoittajat nimeävät fossiiliteollisuuden yhdeksi pääsyylliseksi siihen, että huolimatta tiedemaailman harvinaisen laajasta konsensuksesta, toistuvista tuomiopäivän raporteista ja ilmastokokouksista, ilmastonmuutoksen torjumisessa on edistytty vain vähän. Suunta on väärä ja kohti katastrofia.

”Pelkäämme ilmastoromahdusta. Havaitsemamme todisteet ovat sekä hälyttäviä että kiistattomia, mutta juuri tämä järkytys saa meidät toimimaan. – – Maailmassa, jossa on rajalliset resurssit, rajaton kasvu on vaarallinen illuusio.”

Tutkimuksessa luetellaan useita toimia, joihin tulisi viipymättä ryhtyä seurausten minimoimiseksi: kulutuksen raju vähentäminen erityisesti varakkaiden osalta, väestönkasvun vakauttaminen tyttöjen ja naisten koulutuksia ja oikeuksia vahvistamalla, ruokajärjestelmän muuttaminen kasviperäistä syömistä suosivaksi. Taloudessa tulisi omaksua ekologinen, kasvunjälkeinen kehys, joka varmistaa myös sosiaalisen oikeudenmukaisuuden. Lisäksi tarvitaan globaalia ilmastovalistusta sekä ekosysteemien tehokkaampaa suojelua ja ennallistamista.

Suunta on väärä ja kohti katastrofia.

Koska juuri mitään ei ole vielä tehty, ovat yhä useammat tutkijat alkaneet tutkia yhteiskunnan romahtamisen mahdollisuutta. Ilman sitäkin ilmastonmuutos voi aiheuttaa kymmeniä miljoonia ylimääräisiä kuolemia vuoteen 2050 mennessä. Lisäksi se voi ajaa jopa miljardeja ihmisiä kotiseuduiltaan.

Tutkimuksessa huomautetaankin, että ilmastonmuutoksesta kärsivät eniten ne, jotka ovat siihen vähiten syyllisiä – ja toisinpäin. Rikkaimmat ihmiset, joiden päästöt ovat suurimmat, kärsivät ilmastovaikutuksista vähiten.

”Vuosittaisten ilmastokatastrofien lisääntyminen osoittaa, että olemme suuressa kriisissä, ja pahempaa on luvassa, jos jatkamme toimintaamme normaalisti. – – Ihmiskunnan tulevaisuus riippuu luovuudestamme, moraalisuudestamme ja sinnikkyydestämme.”