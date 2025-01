Uudenvuodenaattona 31.12.2024 Helsingin metrossa pidettiin mielenosoitus Helsingin Seudun Liikenne HSL:n julkisen liikenteen hinnankorotuksia vastaan.

Pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen hintoja nostettiin 1. tammikuuta 2025 keskimäärin 8 prosenttia: esimerkiksi aikuisten AB-kertalipun hintaa nostettiin 2,95 eurosta 3,20 euroon.

Uudenvuodenaattona tunnin kestänyt mielenosoitus täytti kolme metrovaunua. Paikalla oli yli 200 osallistujaa, jotka liputtivat ilmaisen joukkoliikenteen puolesta, kertoo mielenosoituksen järjestänyt joukko huolestuneita kansalaisia tiedotteessaan.

Mielenosoitusmetrojuna pysähtyi Sörnäisissä muutamaksi minuutiksi, kun järjestyksenvalvojat yrittivät saada mielenosoituksen päättymään. Poliisi kuitenkin antoi mielenosoituksen jatkua.

Mielenosoitus lähti liikkeelle Itäkeskuksen metroasemalta, ja osallistujien joukossa oli järjestäjien mukaan kaikenikäisiä lapsesta vaariin. Matkalla kuultiin useita puheenvuoroja muun muassa paikalla olleelta tietokirjailija- ja podcastaajakaksikko Veikka Lahtiselta ja Pontus Purokurulta.

– Maksuton joukkoliikenne ei ole mikään utopia, vaan asia joka voidaan päättää huomenna, sanoi Lahtinen puheessaan.

– Se lopettaisi tämän naurettavan köyhyyden kriminalisoinnin: nyt jaetaan sadan euron sakkoja nuorille, joilla ei ole varaa lippuun, joka on ainoa tapa päästä käymään oman lähiön ulkopuolella.

Protestijuhla kertoo saaneensa inspiraationsa HSL:n tämänvuotisesta kampanjasta, jossa kuulutetaan: ”Kaikki on mahdollista.” Järjestäjien mukaan juuri tämä on myös protestijuhlan viesti: lyhyellä tähtäimellä lipuista on saatava halpoja, ja pidemmällä tähtäimellä julkisesta liikenteestä on tehtävä maksutonta.

”Kyse on sekä sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta että korvaamattomasta ilmastotoimesta.”

– Kyse on sekä sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta että korvaamattomasta ilmastotoimesta, totesi mielenosoitusjuhlaan valmistautuva Anton Johansson uudenvuodenaattona.

– Joukkoliikenne, joka ei ole saavutettava suurelle osalle kaupunkilaisista, on räikeä sosiaalinen vääryys, ja äärimmäisessä ristiriidassa Helsingin kaupunkistrategian kanssa, sanoi mielenosoitusjuhlaan osallistunut Noia Kattelus. Hän viittaa Helsingin kaupunkistrategian kohtaan, jossa sanotaan: ”Helsinki on sitoutunut edistämään yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja ihmisoikeuksia kaikessa toiminnassaan.”

– HSL toteuttaa hinnankorotuksensa aikana, jolloin kaupunkilaisten elintasoa kiristävät jo elinkustannusten nousu, sosiaaliturvan heikennykset ja Hekan vuokrankorotukset. Päivittäin julkista liikennettä käyttävien budjettiin matkaliput lohkaisevat jo nyt suuren loven, eivätkä rahat monilla riitä edes perustarpeisiin.

Puheenvuorot kuultiin myös Arvind Ramachandranilta sekä Elina Kauppilalta, jotka ovat vasemmistoliiton Helsingin kaupunginvaltuutettuja.

Tapiolassa mielenosoittajat siirtyivät asemalaiturille ja nousivat itäänpäin lähteneeseen junaan.

Mielenosoitus päätettiin mielenosoittajien päätöksellä noin tunnin kuluttua, koska sen ei haluttu haittaavan metroliikenteen sujuvuutta.

HSL ei ole kommentoinut mielenosoitusta sosiaalisessa mediassaan. Mielenosoituksen järjestävät huomauttavat kuitenkin, että kello 19.10, kymmenen minuuttia mielenosoituksen alkamisen jälkeen, HSL tiedotti kello 19.01 alkaneesta teknisestä viasta.

Juttua muokattu 3.1.2025 klo 13:55: Poistettu jutusta maininta järjestyksenvalvojien aggressiiviseksi kuvatusta käytöksestä.