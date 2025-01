Turun vasemmistoliiton valtuustoryhmästä erotetut Johannes Yrttiaho ja Elina Sandelin ovat perustaneet oman valtuustoryhmänsä. Kaksikon muodostaman valtuustoryhmän nimi on ”Vasemmistoryhmä – Asukkaiden Turku”.

Kyse on uudesta askeleesta Turun vasemmistoliiton riidassa, jonka keskiössä on Yrttiahon ja Sandelinin jättäminen pois vasemmistoliiton kuntavaalien ehdokaslistalta. Yrttiaho on tunnetusti vasemmistoliiton toinen kansanedustaja Varsinais-Suomesta.

1. Mistä riidassa on kyse?

Yrttiaho ja Sandelin erotettiin valtuustoryhmästä vuonna 2022, vajaa vuosi kuntavaalien jälkeen. Silloinen valtuustoryhmän puheenjohtaja Mirka Muukkonen perusteli päätöstä tuolloin koko ryhmän luottamuksen menettämisellä, epäasiallisella käytöksellä ja yhteisesti sovittujen päätösten rikkomisella.

Muukkonen kirjoitti Facebook-sivuillaan kaksikon toiminnan osoittavan, etteivät he ole edes halunneet yrittää vaikuttaa ryhmän sisällä. Hän tähdentää, että kriittisyys ja omien mielipiteiden esiin tuominen on sallittua.

– Se, että ei kunnioita ryhmäpäätöksiä ja toimii niitä vastaan mm. tuomalla oman esityksen saliin ilman, että kertoo siitä omalle ryhmälle, ei ole hyväksyttävää.

– Minä haluan edustaa vasemmistolaista liikettä, jossa toisia ei nimitellä, solvata eikä haukuta. Ei huudeta, käyttäydytä aggressiivisesti eikä luoda turvatonta tilaa toimia. Ikävä kyllä juuri näin Yrttiaho ja Sandelin ovat ryhmän sisällä toimineet. Jokaisen ihmisarvoa on kunnioitettava eikä henkilökohtaisuuksiin mennä, Muukkonen kirjoitti.

Yrttiaho syytti puolestaan vasemmistoliittoa siitä, että erottaminen tehtiin kokoomuksen miellyttämiseksi.

Yrttiaho ja Sandelin ovat kritisoineet paljon Turun niin kutsuttua pormestarisopimusta, jonka myös vasemmistoliitto on hyväksynyt. Muukkonen sanoo KU:lle, että Yrttiaho ja Sandelin allekirjoittivat sopimuksen.

Yrttiaho ja Sandelin ovat sanoneet yltyneen riidan johtuvan poliittisista erimielisyyksistä.. Toiselta puolelta painotetaan jo vuonna 2022 julkilausuttuja asioita eli muun muassa epäasiallista käytöstä, luottamuspulaa ja toimintatapoja.

Yrttiahon mukaan hän ei ole saanut vastausta siihen, mitä väitetty epäasiallinen kohtelu on ollut. Hän myös kiistää, että olisi Sandelinin kanssa toiminut ryhmäpäätöksiä vastaan.

– Mitään ei ole tietenkään voitu meille kertoa, koska mitään ei ole tapahtunut. Esitetyt väitteet ovat olleet alusta alkaen valheellisia.

– Toki olemme käyneet normaalia poliittista keskustelua ja varmasti haastaneet ryhmän valtavirtaa, mutta mielestäni sellainen kuuluukin poliittiseen keskusteluun, Yrttiaho sanoi tammikuussa Turun Sanomien haastattelussa.

2. Enemmistö vastaan vähemmistö

Yhdessä asiassa riidassa ei ole mitään uutta – siinä on kyse vähemmistön ja enemmistön välisestä nokkapokasta. Turussa on osin historiallisten syiden vuoksi runsaasti paikallisyhdistyksiä, joista muutaman johto on asettunut Yrttiahon ja Sandelinin taakse. Itä-Turun vasemmistoliiton puheenjohtaja on Elina Sandelin.

Siitä ei ole varmuutta, kuinka moni jäsenyhdistyksen jäsen lopulta on ottanut kantaa millään tavoin erimielisyyksiin. Julkisuudessa tapausta on kommentoinut lopulta hyvin harva.

Yksi käänteistä nähtiin tammikuussa, kun yksi jäsenyhdistyksistä, Kaerlan Naiset, ilmoitti vievänsä Yrttiahon ja Sandelinin poisjättämisen vasemmistoliiton listoilta oikeuteen.

Se kertoo kaiken siitä, kuinka myrkyttynyt ilmapiiri on.

3. Vaaliasetelmat

Sandelin ja Yrttiaho ovat Turussa suosittuja poliitikkoja. He olivat viime kuntavaaleissa vasemmistoliiton listalla kolmas ja neljäs. Sandelin sai 781 ja Yrttiaho 731 ääntä. Heidän edellään oli Timo Furuholm, joka sai ensimmäisissä kuntavaaleissaan 794 ääntä.

Vasemmistoliiton listan ylivoimainen ykkönen oli Li Andersson 5 002 äänellään. Kevään vaaleissa Andersson ei ole ehdolla, joten vasemmistoliitolla on kova työ puolustaa asemiaan. Andersson on Turussa ollut suosituin poliitikko kuntavaaleissa vuoden 2012 vaaleista lähtien.

Vaaliasetelmiin liittyy myös se, että Yrttiaho on nimetty vasemmistoliiton ehdokkaaksi aluevaaleihin Varsinais-Suomessa.

Juttua päivitetty 31.1. klo 15.01. Juttuun on päivitetty, että Yrttiaho kiistää väitteet epäasiallisesta kohtelusta.