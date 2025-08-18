Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela vaatii pääministeri Petteri Orpon (kok.) oikeistohallitusta perumaan yksityisen sairaanhoidon Kela-korvauksien korotukset ja ohjaamaan rahat julkiseen perusterveydenhuoltoon.

Ylen

”Vasemmisto varoitti”

”Valitettavasti kaikki se, mistä vasemmisto varoitti, on toteutunut.”

– Ministerit Grahn-Laasonen ja Orpo väittivät toistuvasti Kela-korvauksien noston lyhentävän hoitojonoja, mutta näin ei ole tapahtunut, Koskela toteaa peruspalveluministeri Sanni Grahn-Laasosen (kok.) ja pääministerin vakuutteluista.

– Valitettavasti kaikki se, mistä vasemmisto varoitti, on toteutunut ja hoitoon pääsy on alkanut jo heikentyä, kun perusterveydenhuollon hoitotakuu on romutettu.

Viime vuoden alusta voimaan tulleen muutoksen jälkeen yksityislääkärilläkäyntien Kela-tukiin kuluu kolminkertainen määrä verorahaa, mutta käyntimäärät ovat nousseet vain kaksi prosenttia.

Kelan seurannan

Yhä lisää rahaa

Koskela pitää valitettavana sitä, että Orpon hallitus ei ole huonoista tuloksista huolimatta luopunut jo tehdyistä Kela-korvauksien korotuksista vaan päättänyt lisätä niiden määrää entisestään. Hallitusohjelmaan aiemmin kirjatun 500 miljoonan sijasta uusiin Kela-korvauksiin ollaan käyttämässä kuluvan hallituskauden aikana arviolta 545 miljoonaa euroa.

– Jos hallitus ei suostu tekemään korjausliikettä kaikkien tosiasioiden tultua ilmi, Kela-korvauksien lapiointi terveysjättien voittoihin on verorahojen tietoista väärinkäyttöä, Koskela syyttää.

– Erityisen moraalitonta on se, että samalla kokoomus romuttaa julkista terveydenhuoltoa ja ajaa yhä uusia leikkauksia pienituloisimpien suomalaisten toimeentuloon.

”Sumutusta”

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Aino-Kaisa Pekonen puolestaan toteaa maanantaiaamuna tiedotteessaan, että kokoomuksen väitteet hoitojonojen lyhentämisestä Kela-korvauksilla olivat alusta asti sumutusta

Pekonen pitää odotettuina maanantaina julkaistuja tietoja yksityisen hoidon Kela-korvausten tehottomuudesta.

– Kyse on tietoisesta verorahojen lapioimisesta yksityisille terveysjäteille samalla kun julkista terveydenhuoltoa ajetaan alas, Pekonen sanoo.

Rahaa riittää

Pekonen muistuttaa vasemmiston lisäksi useiden asiantuntijoiden varoittaneen siitä, että korvaukset tulevat siirtymään suurilta osin terveysfirmojen kasvaviin voittoihin.

– Vastuuministeri Grahn-Laasonen vetoaa julkisen talouden tilaan aina, kun on mahdollisuus leikata pienituloisilta, hän arvioi.

– Samalla hän on entisestään kasvattanut uusiin Kela-korvauksiin jaettavaa yli puolen miljardin pottia surkeista tuloksista huolimatta. Rahaa on, kun oikea taho pyytää.