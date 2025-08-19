Vasemmistoliiton europarlamentaarikko Li Andersson arvioi, että vaikka kaikki toivovat kestävää rauhaa Ukrainaan mahdollisimman nopeasti, liittyy Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin orkestroimaan rauhanprosessiin monia riskejä.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi tapasi Trumpin Washingtonissa maanantaina. Tapaamiseen osallistui myös joukko Euroopan johtajia, mukaan lukien Suomen presidentti Alexander Stubb.

Sulka hattuun

”Eurooppalaisten johtajien läsnäolo Washingtonissa on pieni voitto.”

Andersson toteaa riskien pohjautuvan Trumpin motiiveihin.

– Hän haluaa sulan hattunsa, mahdollisimman nopean ratkaisun sekä jättää Ukrainan tulevaisuuden eurooppalaisten murheeksi, Andersson päättelee. Hän kirjoitti asiasta facebookiin tiistaina aamupäivällä ja muun muassa arvioi Trumpin suhdetta Venäjän presidenttiin Vladimir Putiniin.

– Hän on Putinin ideologinen hengenheimolainen, mikä hänen presidenttikautensa alkumetreistä lähtien on näkynyt ulostuloissa, jotka ovat vahvistaneet Venäjän neuvotteluasemaa Ukrainan kustannuksella.

Andersson toteaa eurooppalaisten johtajien yrittäneen kaikin keinoin välittää omaa näkökulmaansa Trumpille.

– Tässä mielessä eurooppalaisten johtajien läsnäolo Washingtonissa on pieni voitto, sillä viesti Euroopan ja Ukrainan osallisuudesta meitä koskevien kysymysten neuvotteluissa on eurooppalainen ydinvaatimus. Muuten kokouksen anti jäi Euroopan kannalta vielä hyvin epäselväksi, hän kirjoittaa.

Ei tulitaukoa?

Andersson muistuttaa siitä, että Trump on toistuvasti torjunut ajatuksen tulitauosta neuvotteluiden aloittamisen ehtona.

– Se tarkoittaa, että Venäjä voi jatkaa hyökkäyksiään ja jatkuvasti pyrkiä parantamaan asemiaan entisestään, hän sanoo.

– Yhdysvaltojen osallisuus kestävän rauhan takaamisessa jonkinlaisten turvatakuiden muodossa on niin Ukrainalle kuin Euroopalle keskeistä, varsinkin jos prosessi tulee tarkoittamaan kovia myönnytyksiä Ukrainalle. Niiden vastapainoksi maa tulee tarvitsemaan mahdollisimman suurta varmuutta rauhan pysyvyydestä.

Hän huomauttaa, että Yhdysvaltojen osallisuudesta ei kuitenkaan ole mitään konkreettista tiedossa.

– Trumpin lausunnot ovat tältä osin olleet hyvin hähmäiset.

”Piinallista”

Anderssonin mielestä asetelma paljastaa taas kerran Euroopan riippuvuuden Yhdysvalloista. Hän kuvaa sitä piinalliseksi.

– On kiusallista katsoa kun johtaja johtajan jälkeen imartelee Trumpia tai kun von der Leyen kehuu Euroopan kannalta erittäin epäedullista kauppasopimusta, hän toteaa. Hän tarkoittaa Euroopan komission puheenjohtajaa Ursula von der Leyenia.

– Koko tämä asetelma pitäisi johtaa poliittiseen johtopäätökseen Euroopan riippuvuuksien vähentämisestä, mutta valitettavasti nykyisiltä johtajilta vaikuttaa puuttuvan rohkeus ja kyky ryhtyä aidosti toteuttamaan ohjelmaa Euroopan autonomian vahvistamiseksi esim vähentämällä energiariippuvuutta, investoimalla julkiseen digitaalisen infrastruktuuriin, kehittämällä omia puolustus kyvykkyyksiä sekä tekemällä kansainvälistä oikeutta kunnioittavaa ulkopolitiikalla.