Kansanedustaja Johannes Yrttiaho on vasemmistoliiton ehdokkaana aluevaaleissa Varsinais-Suomessa. Asiasta päätti yksimielisesti Vasemmistoliiton piirijärjestö.

Yrttiaho nostaa esiin, että hyvinvointialueilla ensimmäinen vaalikausi on tarkoittanut palveluiden rajua heikentämistä. Tähän on johtanut se, että alueiden rahoitus jäi sote-uudistuksessa liian pieneksi.

– Nyt Petteri Orpon (kok.) hallitus on lisäksi leikannut rahoitusta rajusti ja kanavoinut sitä yksityisiin terveyspalveluihin, Yrttiaho tiivistää.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueella kokoomus on suurin puolue. Siellä on käynnissä yli 300 miljoonan sopeutusohjelma leikkauksineen ja henkilöstövähennyksineen.

– Se on jo halvaannuttanut monet palvelut ja alkaa synnyttää uusia kustannuksia säästöjen sijaan. Samalla palveluita ostetaan yhä enemmän yksityisiltä, Yrttiaho sanoo.

Yrttiaho on vasemmistoliiton aluevaltuustoryhmän mukana ollut vastustamassa monia leikkauksia. Tiedotteessaan hän listaa epäkohtia, joihin hän on puuttunut. Hän on esimerkiksi kannellut neuvoloista ja kouluterveydenhuollosta oikeusasiamiehelle, minkä jälkeen asiaan saatiin korjaus.

Lisäksi hän on vastustanut aluevaltuustossa terveyskeskusten lakkautuksia, kun enemmistö vei läpi useiden terveyskeskusten lopettamisen ja jäljelle jäävien yksiköiden supistukset.

Tehdyt leikkaukset ovat Yrttiahon mukaan vuodenvaihteessa näkyneet muun muassa päivystyksen ruuhkautumisena Varsinais-Suomessa.

– Perusterveydenhuolto olisi tarvinnut kipeästi lisäpanostuksia. Niiden sijaan tehtiin leikkauksia ja nyt terveysasemille ei pääse. Vuodeosastoista ja hoivakotipaikoista on pulaa, koska niitä on lopetettu.

– Seurauksena Tyksin päivystys ruuhkautuu. Tilanne on leikkauspolitiikan suoraa seurausta.

Yrttiaho painottaa, että valtionrahoitusta on parannettava.

– On myös herättävä siihen, että sotilasmenojen raju lisääminen on keskeinen syy leikkauksien taustalla. Suomessa on vihdoin kysyttävä, ostetaanko lisää aseita vai turvataanko ihmisten hyvinvointi, Yrttiaho sanoo.

Yrttiaho muistuttaa, että viimeksi tällä viikolla valtionvarainministeri Riikka Purra (ps.) esitti uusia leikkauksia sotilasmenojen korotuspaineella niitä perustellen.

– Sotilasmenot on jo kaksinkertaistettu vain muutamassa vuodessa. Se raha olisi riittänyt hyvinvointialueiden leikkausten estämiseen ja palveluiden aitoon parantamiseenkin.

– Esillä olleet sotilasmenojen korotukset tarkoittaisivat vielä miljardien lisämenoja valtiolle. Rahat on pantava aseiden sijasta nyt ihmisten hyvinvointiin.