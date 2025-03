Suojelupoliisin (Supo) tuoreessa kansallisen turvallisuuden katsauksessa todettiin sekä äärioikeistolaisen että ääri-islamistisen väkivallan uhan kohonneen. Viisiportaisella asteikolla molemmat ovat nyt tasolla kolme.

Supon terrorismiin perehtynyt erikoistutkija Anna Santaholma kertoo, että viime vuosina erityisesti äärioikeistoon liittyvät havainnot ovat lisääntyneet turvallisuusselvityksessä. Niiden suuri osuus turvallisuusselvitysten havainnoista ylipäänsä selittyy Santaholman mukaan henkilöiden taustoilla.

– Kun puhutaan äärioikeistolaisesta toiminnasta, nämä henkilöt ovat tyypillisesti kantasuomalaisia henkilöitä, jotka hakeutuvat eri tyyppisiin tehtäviin, joten pitäisin loogisena, että näitä herätteitä tulee siksi enemmän kuin muita.

ILMOITUS ILMOITUS

Myös ääri-islamistisen terrorismin uhka oli noussut tasolle kolme eli ”kohonnut”, mutta turvallisuusselvityksissä se ei korostunut.

Akselerationisteja ja natsisatanisteja

Supon katsauksessa kerrotaan turvallisuusselvityksissä nousseen esiin kytköksiä erityisesti Pohjoismaiseen Vastarintaliikkeeseen. Muunkin tyyppisiä toimijoita on.

– Keskeiset terrorismin uhkaa aiheuttavat tekijät tulevat niin sanotusta Siege-ideologian kannattajien ja akselerationistien joukosta. On noussut myös viitteitä natsisatanismista, kaikki tällaisia väkivaltaan kannustavia aatteita.

Siege-ideologiaan kuuluu ajatus valkoisesta ylivallasta.

Kuten Ylioppilaslehtikin taannoin kirjoitti, kuulostavat satanistinatsit lähinnä 1990-lukulaiselta vitsiltä. Kyseessä on kuitenkin todellinen ilmiö, joskin Santaholman mukaan marginaalinen myös äärioikeiston piirissä.

– Se kumpuaa tällaisesta Order of Nine Angles -aatteesta jo 1980-luvun Briteistä, ja siihen liittyvää propagandaa on levitetty myös Suomessa. Siitä nousi viitteitä esimerkiksi Kankaanpään ja Lahden tapauksissa.

Sekä Kankaanpään terrorismiepäilyyn että Lahden terrorismitapaukseen liittyi tällaisia yhteyksiä.

Nuorten radikalisoituminen huolestuttaa

Siege-ideologiaan puolestaan kuuluu ajatus valkoisesta ylivallasta. Sen kannattajat lietsovat rotusotaa ja pyrkivät vallitsevan yhteiskuntajärjestyksen romahduttamiseen väkivaltaisesti, mistä puhutaan myös akselerationismina.

– Toki on myös ekstremististä äärioikeistolaista toimintaa, joka näkyy katukuvassa esimerkiksi kamppailukerhoina ja äärioikeiston itsenäisyyspäivän marsseina, Santaholma sanoo ja viittaa esimerkiksi niin sanottuun soihtukulkueeseen.

Ääripiireissä suhtaudutaan kriittisesti valtamediaan.

Kaiken kaikkiaan Supossa ollaan huolissaan nuorten radikalisoitumisesta väkivaltaisiin ääriliikkeisiin.

– Olemme todella huolissamme lapsista ja nuorista, jotka sosiaalisen median logiikan kautta, jota algoritmit vahvistavat, altistuvat tällaiselle väkivaltaiselle propagandalle.

Seksuaalivähemmistöt molempien kohteena

Äärioikeistolaisten terroristien todennäköisimpiä kohteita ovat etniset ja uskonnolliset vähemmistöt sekä seksuaalivähemmistöt. Näiden lisäksi kohteena voivat olla ideologisiksi vastustajiksi katsotut tahot, kuten poliitikot tai viranomaiset.

Seksuaalivähemmistöt ovat myös ääri-islamistien kohteena. Niiden lisäksi radikaali-islamistinen propaganda kehottaa väkivaltaan kristinuskoa ja juutalaisuutta kohtaan. Santaholma huomauttaa, että ääripiireissä ylipäänsä suhtaudutaan kriittisesti myös niin sanottuun valtamediaan ja nähdään se vastustajana.