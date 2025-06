Vasemmistoliiton europarlamentaarikot ehdottavat ilmastoinvestointien nostamisen puolustusinvestointien rinnalle EU:n finanssipoliittisten sääntöjen poikkeuksissa. Li Andersson, Jussi Saramo ja Merja Kyllönen arvioivat maanantaina kesäkokouksessaan Helsingissä, että vihreään siirtymään investoiminen on välttämätöntä paitsi ilmaston vuoksi myös Venäjästä irtautumiseksi sekä työllisyyden parantamiseksi.

Tänä keväänä EU päätti, että puolustusinvestointeihin voidaan soveltaa poikkeussääntöä, joka mahdollistaa jäsenvaltioille merkittävän puolustusmenojen lisäämisen ilman, että ne huomioidaan EU:n alijäämärajoissa. Poikkeuslausekkeen tarkoituksena on kannustaa ja mahdollistaa jäsenvaltioita investoimaan puolustukseen.

Helpotusta vihreille investoinneille

ILMOITUS ILMOITUS

”Oikeisto ei ole valmis konkreettisiin investointeihin.”

Ehdotus tarkoittaa käytännössä sitä, että jäsenvaltiot voisivat pyytää myös vihreän siirtymän investointien huomiotta jättämistä alijäämä- ja velkalaskelmissa finanssipoliittisten sääntöjen kansallisen poikkeamalausekkeen perusteella.

Poikkeama voisi toimia samoin ehdoin kuin puolustusmenoissa.

– Ilmasto- ja ympäristökriisi on aikakautemme suurin uhka myös turvallisuuden kannalta. Siksi EU:n on tehtävä kaikkensa tulevaisuutemme turvaamiseksi – aivan kuten teemme nyt sotilaallisen turvallisuuden suhteen puolustushankinnoissa, Li Andersson sanoo.

– Vihreän siirtymän investoinnit ovat välttämättömiä ja EU:n vastuulla on mahdollistaa ne jäsenvaltioille.

Tarkkailuluokan mörkö

Mepit muistuttavat siitä, että erityisesti uusiutuvan energian investoinnit ovat lähivuosina tärkeitä EU:n jäsenvaltioille. EU on aikeissa kieltää venäläisen maakaasun ostamisen.

He toteavat, että jotta tämä tarpeellinen ja kannatettava kielto ei johtaisi muiden fossiilisten energiamuotojen kasvuun tai toisaalta tavallisten kansalaisten energialaskujen kallistumiseen, on jäsenvaltioiden pakko pystyä tekemään merkittäviä investointeja uusiutuvaan energiatuotantoon, he toteavat.

– Kukaan ei halua, että kansalaisten sähkölaskut nousevat taas pilviin. Kukaan ei myöskään halua, että ilmastokriisi tuhoaa planeettamme, Jussi Saramo sanoo.

– Silti oikeisto ei ole valmis konkreettisiin investointeihin. He ovat luoneet alijäämämenettelystä – oikeiston kielellä tarkkailuluokasta – mörön, jonka vuoksi esimerkiksi irtautuminen venäläisestä maakaasusta on nyt vaikeampaa. Eihän siinä ole mitään järkeä.

Omaatuntoa ei voi ostaa puhtaaksi

Komissio on aikeissa julkistaa ehdotuksensa EU:n uudeksi ilmastolaiksi. Ennakkotietojen mukaan esitys sisältää jäsenvaltioille mahdollisuuden ostaa kansainvälisiä päästövähennysyksiköitä kolmansista maista. Vasemmisto vastustaa tätä ehdotusta.

– Jäsenvaltioilla on oltava taloudellisesti edellytykset tehdä päästövähennyksiä omissa maissaan, ei ostaa omaatuntoaan puhtaaksi ulkoistamalla teot muille, Merja Kyllönen huomauttaa.

– Ilmastoinvestointien poikkeuslauseke olisi erityisen hyödyllistä juuri Suomelle meidän surkean työllisyystilanteen vuoksi. Jos EU mahdollistaisi suuremmat investoinnit Suomessa, loisimme myös uusia työpaikkoja suomalaisille.