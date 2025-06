Vasemmistoliiton kansanedustaja Veronika Honkasalo on huolissaan Gazaan pyrkineen Madleen-avustuslaivan ja sen 12 aktivistin tilanteesta. Aktivistien joukossa on ruotsalainen Greta Thunberg, 22, joka tuli teini-ikäisenä maailmanlaajuisesti tunnetuksi ilmastonmuutoksen vastaisesta toiminnastaan.

Israelin ulkoministeriö on aiemmin syyttänyt aktivisteja mediaprovokaation järjestämisestä. Ministeriö kertoi, että aktivistien alus jatkaa matkaa Israelin rannikolle.Sunnuntaina antamassaan lausunnossa Israelin ulkoministeri Israel Katz kutsui aktivisteja Hamasin äänitorviksi ja Thunbergiä antisemitistiksi.

Joukot nousivat alukselle

”Maailma ei voi katsoa vierestä.”

Israelin asevoimien joukot ovat nousseet varhain maanantaiaamuna Madleen-alukselle, jonka lastina on muun muassa lääkintäapua ja elintarvikkeita Gazaan. Laivan matkan tarkoituksena on ollut murtaa pitkään jatkunut Gazan saarto ja kiinnittää kansainvälisen yhteisön huomio Israelin harjoittamaan kansanmurhaan Gazassa.

– Suomen on vaadittava Israelia noudattamaan kansainvälistä oikeutta Freedom Floatilla Coalitionin aluksen kohdalla, Honkasalo painottaa.

Hän vetoaa siihen, että YK:nkin asiantuntijoiden mukaan Gazan kansalla on oikeus saada apua omien aluevesiensä kautta myös miehityksen aikana ja aluksella on oikeus vapaaseen kulkuun kansainvälisillä vesillä.

– Israelin on pidättäydyttävä kaikesta väkivallasta vapaaehtoisia kohtaan ja vapautettava heidät. Maailma ei voi katsoa vierestä, kun Israel uhmaa rohkeita vapaaehtoisia, jotka haluavat auttaa sietämättömissä olosuhteissa eläviä gazalaisia, Honkasalo sanoo.

Israel estänyt kaiken humanitäärisen avun perillepääsemisen Gazaan jo kuukausien ajan ja vasta äskettäin sallinut avun ripottaisen pääsyn sinne.

Ruoka-apua käytetään aseena

Yhä Israel on kuitenkin toiminut niin, että ruoka-avun saaminen on hengenvaarallista gazalaisille. YK:n asiantuntijat totesivat viime viikolla tiedotteessaan, että Israelin tapa toimittaa ruoka-apua gazalaisille käytännössä tarkoittaa ruoka-avun käyttämistä sota-aseena. He viittaavat siihen, että Israel on tehnyt useita tappavia iskuja avustuspisteiden lähistöllä.

– Suomella on YK:n jäsenvaltiona velvollisuus lopettaa nälänhätä ja kansanmurha Gazassa. Suomen hallitus ja ulkopoliittinen johto eivät voi katsoa sivusta yhä pahenevaa tilannetta sivusta, vaan on osoitettava konkreettisissa teoissa, ettei se hyväksy Israelin toimia, Honkasalo painottaa.

– Tällaisia konkreettisia toimia olisivat muun muassa asekaupan lopettaminen ja pakotteiden asettaminen. Suomen on myös tehtävä kaikkensa, jotta humanitaarinen apu pääsee perille YK:n peruskirjan mukaisesti.

Britannian lipun alla purjehtiva Madleen-laiva lähti kuun alussa Sisiliasta. Aluksen kyydissä on mediatietojen mukaan Thunbergin lisäksi muun muassa ranskalainen vasemmistolainen europarlamentaarikko Rima Hassan.