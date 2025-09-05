ILMOITUS ILMOITUS

Vasemmistoliiton kansanedustaja Timo Furuholm vaatii pääministeri Petteri Orpoa korjaamaan eduskunnalle annetut virheelliset tiedot hallituksen asuntopolitiikasta. Torstaina eduskunnan kyselytunnilla Orpo syytti Furuholmia “väärästä informaatiosta”, mutta antoi itse harhaanjohtavaa tietoa hallituksen päätöksistä.

Furuholm kysyi torstain kyselytunnilla hallituksen budjettiriihestä, ja kutsui sen yhdeksi suurimmaksi huijaukseksi niin sanottua rakennusalan vauhdittamista.

– Tämä hallitus on jo aiemmilla toimillaan syventänyt rakennusalan ahdinkoa, lisännyt häätöjen määrää ja kääntänyt asunnottomuuden Suomessa kasvuun ensimmäistä kertaa 12 vuoteen. Se on ollut oikeistohallituksen tietoinen päätös ja kenties tavoitekin, Furuholm sanoi.

– Nyt kohtuuhintaista asuntotuotantoa ollaan ajamassa alas rajusti ja nopeasti. On arvioitu, että korkotukilainavaltuuksien leikkaaminen johtaa jo ensi vuonna siihen, että kohtuuhintaisen asuntotuotannon määrä jopa puolittuu verrattuna viime vuoden tasoon. Vuonna 2027 romahdus on vielä rajumpi.

– Pääministeri Orpo: miksi miljonäärien ja suuryritysten veronalennukset ovat teille tärkeämpiä kuin se, että jokaisella suomalaisella olisi koti, jossa asua? Furuholm kysyi.

Orpo vastasi Furuholmin jakaneen ”väärää informaatiota”. Pääministerin mukaan korkotukivaltuudet ovat ennätyskorkealla tänä vuonna ja ensi vuodelle sinne lisättiin 135 miljoonaa.

”Asuntotuotanto romahtaa”



Furuholmin mukaan toisin kuin pääministeri Orpo väitti, korkotukivaltuudet eivät ole tänä vuonna “ennätystasolla”, eivätkä valtuudet myöskään pysy ensi vuonna “lähes samalla tasolla”.

– Tosiasiallisesti hallitus on ajamassa kohtuuhintaisen asuntotuotannon nopeasti alas.

Vuonna 2024 korkotukivaltuudet olivat 2 250 miljoonaa, josta ne laskivat tänä vuonna 1 750 miljoonaan. Ensi vuonna hallitus laskee valtuuksia 1 135 miljoonaan ja vuonna 2027 500 miljoonaan. Kun viime vuonna tuella aloitettiin yli 8 000 asuntoa, asiantuntijoiden arvioiden mukaan vuonna 2027 määrä olisi enää noin 2 000.

– Hallituksen silmänkääntötemput eivät muuta sitä, että kohtuuhintainen asuntotuotanto uhkaa romahtaa jo ensi vuonna. Kun pääministeri väittää valtuuksien pysyvän “lähes samalla tasolla”, herää kysymys onko hän ymmärtänyt päätöksiensä sisällön ja vaikutukset. Tilanne on selvitettävä heti eduskunnalle, Furuholm vaatii.

Furuholm ei pidä kestävänä perusteluita, joiden mukaan mahdollisesti myöhemmin toipuva markkinaehtoinen asuntotuotanto paikkaisi kohtuuhintaisen tuotannon alasajon. Hallitus on leikannut rajusti asumistukea ja kiristänyt asumismenojen korvaamista toimeentulotuella, minkä johdosta häädöt ovat lisääntyneet rajusti.

– Oikeistohallituksen politiikan vuoksi ihmisiä häädetään nyt kiihtyvää tahtia markkinahintaisista asunnoista ja samalla kohtuuhintainen asuntotuotanto ajetaan alas. Hallitus on jo kääntänyt asunnottomuuden nousuun Suomessa ensimmäistä kertaa 12 vuoteen, ja budjettiriihen päätöksillä kriisi uhkaa pahentua, Furuholm sanoo.

”Ei ainoa leikkaus”



Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela oikoi Orpon puheita jo kyselytunnilla. Hän sanoi, että vasemmistoliitolla on oikeat luvut.

– Mutta tämä ei ole ainoa leikkaus, jonka te olette tehneet. Te olette myös puolittaneet asumisneuvonnan resurssit, te olette leikanneet asumistukea, te olette heikentäneet opiskelijoiden asumistukea, te olette leikanneet erityisryhmien investointiavustuksia, te olette siirtäneet Valtion asuntorahaston itsenäisestä rahastosta budjettitalouteen, te olette lakkauttaneet ARAn itsenäisenä virastona. Ovatko nämäkin tiedot väärin, pääministeri Orpo?

– Asunnottomuus on teidän kautenne aikana lähtenyt ensimmäistä kertaa nousuun 12 vuoteen. Se ei ole sattumaa, se on teidän politiikkanne.