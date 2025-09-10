ILMOITUS ILMOITUS

Maailma muuttui eilen ja viime yönä monta astetta vaarallisemmaksi paikaksi. Venäjä ja Israel eskaloivat sotiaan tavalla, joka voi muuttua hallitsemattomaksi pahan kierteeksi.

1980-luvulla eläneet muistavat, miten todelliselta ydinsodan uhka silloin tuntui. Se heijastui suuriin rauhanmarsseihin, joissa tosin tuomittiin yksipuolisesti lännen ohjukset. Nyt tilanne on paljon pahempi. Kylmä sota pysyi Neuvostoliiton ja Yhdysvaltojen hallinnassa. Kumpikin osapuoli tunsi toisensa ja tiesi, että niiden välinen sota tuhoaisi molemmat.

Uudet pelurit ovat täysin vastuuttomia.

Israel iski tiistaina Qatarin pääkaupunkiin Dohaan jahdatessaan sivullisista piittaamatta Hamasin johtajia. Gazan tuhoamisen ohella Israel on laajentanut sotaansa naapurimaihinsa ja Iraniin asti.

Viime yönä Puola ampui alas maan ilmatilaan tulleita Venäjän lennokkeja. Pääministeri Donald Tusk ilmoitti, että Puolassa on käynnissä sotilasoperaatio.

”Venäjän hyökkäys Ukrainan alueelle johti ilmatilaloukkaukseen Puolassa lennokeilla. Tämä on aggressiivinen teko, josta aiheutui todellinen uhka kansalaistemme turvallisuudelle”, Puolan asevoimat tiedotti.

Tapahtuman jälkeen Puola sulki osan lentokentistään.

Keskeinen kysymys kuuluu, harhautuivatko Venäjän Ukrainaan lähettämät lennokit Puolaan vai oliko kyseessä tahallinen provokaatio Natoa vastaan. Jo pitkään on uumoiltu, että Venäjä saattaa testata jossain Naton viidettä artiklaa. Oliko tämä nyt se testi?

Venäjä on loppukesällä ja alkusyksyllä kiihdyttänyt iskujaan Ukrainaan. Se on saanut lisää itseluottamusta menestyksestään itärintamalla, mutta ehkä enemmän sen takia, että Ukrainaa tukevalla lännellä ei ole keinoja painostaa sitä lopettamaan sotaansa.

Israelin ja Venäjän entistä röyhkeämpiä otteita yhdistää yksi mies, Yhdysvaltain höperö presidentti Donald Trump.

Israel on vuosikymmeniä kuunnellut tärkeimmän tukijansa Yhdysvaltojen mielipidettä, mutta pääministeri Benjamin Netanjahu tekee mitä tahtoo, ja Trump voi vain valitella ja olla pahoillaan, kun Israel iskee Yhdysvaltojen liittolaismaahan.

Paljon muuhun Trump ei pysty Venäjänkään suhteen. Presidentti Alexander Stubb kertoi keväisen golf-matkansa yhteydessä, että Yhdysvalloilla olisi valmiina järeä ja todella tuntuva pakotepaketti Venäjää kohtaan, mutta kerta toisensa jälkeen Trump perääntyy asettamistaan takarajoista. Tämä Trumpin heikkous saa Venäjän kiihdyttämään ja eskaloimaan sotaansa, koska siitä ei ole mitään seurauksia, eikä EU:n pakotepaketeilla ole riittävää vaikutusta.

Kun vielä Kiina pullistelee omalla alueellaan, ja näkee, että Trumpista on tuskin haittaa, jos maa miehittää Taiwanin, elämme suurimpia vaaran vuosia sitten 1930-luvun lopun.

Nyt jos koskaan olisi niiden rauhanmarssien aika.