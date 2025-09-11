ILMOITUS ILMOITUS

Pääministeri Petteri Orposta on ”surullista”, että oppositio kyseenalaistaa hänen talousoptimisminsa. Orpo on toistuvasti nähnyt merkkejä talouden ja työllisyyden kääntymisestä nousuun, mutta etenkin keskustasta on vastattu hänen venyttävän tosiasioita ja puhuvan vaihtoehtoisia faktoja.

Orpo oli torstaina haastateltavana politiikan toimittajien tilaisuudessa. Hänen vastauksensa kritiikkiin oli, että oppositio ilmeisesti pelkää, että sen tarina siitä, että kaikki on huonosti, murenee.

– Ei pelkästään voi olla pessimisti, sanoi Orpo.

Pääministeri piti kiinni optimismistaan. Hänen mukaansa Suomi on hieno maa ja taouden tilanne paranee, jos maailman tilanne ei tuo uusia yllätyksiä.

Ainoa varsinainen perustelu väitteelle oli tänään julkaistu pk-yritysbarometri, jonka mukaan pienten ja keskisuurten yritysten talousnäkymät ovat hieman aiempaa myönteisemmät, ja useampi ennakoi tilanteen paranevan kuin heikkenevän.

Taustalla vaikuttavat odotukset talouden yleisestä elpymisestä, joka riippuu olennaisesti yksityisen kulutuksen vahvistumisesta. Tähän liittyy kuitenkin epävarmuutta, mutta tilannetta seurataan varovaisen toiveikkain mielin.

Valtiovarainvaliokunnan puheenjohtaja Markus Lohi (kesk.) luetteli viime viikolla työttömyyden kasvaneen ja talousennusteiden heikentyneen.

– Kansantalous supistui – ei siis kasvanut – tämän vuoden toisella neljänneksellä. Kuluttajien luottamus on tutkitusti heikkoa. Konkurssien määrä on jatkanut kasvuaan. Asuntorakentaminen on tilastohistorian alhaisimmalla tasolla, Lohi sanoi.

Vahvoja signaaleja kasvusta ei ole



STT:n haastattelemat asiantuntijat vetivät keskiviikkona jarrua Orpon talousoptimismille.

Laboren johtajan Mika Malirannan mukaan ei ole yksiselitteisen vahvoja signaaleja siitä, että meillä olisi vahva kasvu nyt lähtenyt käyntiin, hän sanoi STT:lle.

Teollisuustuotannon uudet tilaukset ovat nousussa, mutta odotuksiin nähden vähän. Yksityinen kulutus on laskussa vaikka ostovoima on parantunut. Työllisyyden parantumisesta ei ole merkkejä.