Olympiastadionin viheriöllä jatkui lauantaina Suomen miesten taisto jalkapallon Kansojen liigassa. C1-lohkossa saatiin vastaan Albania, joka Fifa-rankingissa on 67:s ja Suomi 75:s. Ottelusta oli lupa odottaa tasaväkistä, Suomelta myös laadukkaampaa kuin viime tiistain ala-arvoinen 0–0-peli Valko-Venäjän kanssa.
Toppareista Ville Koski puuttui kokoonpanosta tyystin, ja tilalla pelasi Samuli Miettinen. Hyökkääjistä laituri Topi Keskinen teki avauksessa tilaa Daniel Håkansille. Isoja muutoksia ei pääkoutsi Jacob Friis ollut tehnyt.
Sää oli tyynen lämmin ja tihkusateinen, lehtereillä istui 24885 katsojaa odottaen Huuhkajien tason nostoa. Fanaattisesti kannustavaa albaaniyleisöä oli paikalla toista tuhatta, punamustaliput liehuivat ja rummut kumisivat.
Alkutunnelma oli kiihkeän odottava.
Albanian hienoisella hallinnalla aloitettiin. Ja heti 4 minuutin kohdalla, ensimmäisestä kulmasta, napsahti vieraille avausmaali. Sentteri Rei Manaj puski tolpan kautta sisään. Ou nou.
Maalin jälkeen aaltoili tasaisemmin, kuitenkin harvat tilanteet loi Albania. Vartti oli pelattu, eikä Huuhkajilla ollut esiintynyt juurikaan hyökkäystoimia. Vasta 20 minuutin jälkeen tuli Joel Pohjanpalon hento pukkaus.
Mutta 22. minuutilla Albanian veskari Etrit Berisha torppasi rankkariviivan ulkopuolella Håkansin. Suora punainen kortti, ja Albanialle yhden pelaajan vajaus.
Seuranneesta vaparista Leo Walta jysäytti voimalla ja tarkasti oikeaan alakulmaan: 1–1.
Kaameat alkuhetket oli kuitattu – nyt painetta.
Suomi saikin otteen pelistä. Hyökkäyksiä kuvioitiin nätisti, etenkin Waltan ja Adam Marhievin avuin. Marhiev myös puolusti ja riisti palloja. Toveittain Albania oli alakynnessä, muttei täysin lirissä. Suomen pitää irrota ripeämmin hyökkäykseen.
Kaan Kairinen taklasi itselleen keltaisen kortin ja pelikiellon, kun 40 minuuttia oli takana.
Pukukoppiin mentiin tauolle 3 lisäminuutin jälkeen. Tasatilanne, toisesta puoliskosta tulisi vielä kiperä koitos.
Friis vaihtoi Kairisen paikalle Glen Kamaran.
Kakkosjakson alku tunnusteltiin. Suomi ei miesylivoimallaankaan rynninyt ylettömästi. Aiottiin kypsyttää Albania hiljaisella tulella.
Yhtäkkiä Albanian Stavro Pilo karkasi läpijuoksuun, laukoikin tulisesti, mutta Huuhkajakapteeni Lukas Hradecký torjui varmasti.
Suomi otti 62. minuutilla Tony Miettisen ja Daniel Håkansin tilalle Oiva Jukkolan ja Leo Väisäsen.
Sitten 71. minuutilla pamahti: vaparista Suomelle 2–1. Yli 20 metristä pallon takana oli taas Leo Walta! Tällä kertaa hänen kutinsa hujahti vasemmasta kulmasta sisään.
Kolmisen minuuttia myöhemmin sama mies kiskaisi samasta kohtaa, mutta nyt muuri niukasti pelasti.
80. minuutilla albaanit vaativat rankkaria, tuomari nosti heille kaksi kertaa keltaisen. VAR-tarkistus oli samalla kannalla: ei palloa pilkulle.
Suomen sankarpoika Leo Walta vaihdettiin 82. minuutilla Onni Valakariin. Kiitosaplodit Waltalle olivat raikuvat.
Pohjanpalo oli lähellä ohjata 3–1:een, niukasti painui ohi.
Albania painosti vajaallakin pelaten. Lopussa Marhiev antoi tilaa Matti Peltolalle.
Viiden minuutin lisäaika kului piinallisen verkkaisesti.
Toisella lisäminuutilla Albania sai vaparin aivan rankkariviivalta. Tarkka veto luikersi muurin lävitse – onneksi Hradeckýn syliin. Maali varjeltui.
Irlantilaistuomarin pilli soi. Pakkovoiton Albaniasta ottanut Huuhkajat siirtyi lohkon johtoon.
Tästä on kovasti luottavaisempi katsoa jatkopeleihin kuin tuhritun Valko-Venäjä-pelin jälkeen. Tämä näytti jo jalkapallolta – otteiltaan, intensiteetiltään ja jännitykseltään.
Stadionin tunnelma oli tänään parasta pitkiin aikoihin.
Seuraavaksi Suomi kohtaa Kansojen liigassa Valko-Venäjän, neutraalilla kentällä tiistaina 6. lokakuuta Budapestissä. Katseet kohti Unkaria.