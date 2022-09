Vasemmistoliiton kansanedustaja Suldaan Said Ahmed kiittää hallitusta ulosoton suojaosuuden väliaikaisesta korotuksesta.

– Olen iloinen juuri sovitusta budjetista, jossa pienituloisten huolet on otettu laajasti huomioon. Kokonaisuudessa mielestäni erityisen tärkeä yksityiskohta on ulosoton suojaosuuden väliaikainen korotus. Tämä on helpotus monelle taloudellisesti jo valmiiksi todella ahtaalla olevalle, Said Ahmed sanoi.

Hallituksesta kerrottiin torstaina, että kyseessä on ulosoton suojaosaa koskeva vuoden kestävä kokeilu. Tavoitteena on korottaa ulosoton suojaosaa takuueläkkeen tasolle.

Hallitus on jo aiemmin keväällä osana työllisyyden edistämisen toimenpidekokonaisuutta tehnyt päätöksiä, joiden tavoitteena on helpottaa ulosotossa olevien tilannetta. Esimerkiksi vapaakuukausien ottamisen mahdollisuutta on tarkoitus edistää syysistuntokaudella.

– Ylivelkaantuneiden arkea on helpotettava niin, ettei heidän tilanteensa pahene entisestään kriisien pitkittyessä. Tarvitsemme kuitenkin myös pysyviä ratkaisuja. Ulosoton suojaosuuden pysyvä korotus tulisikin olla vielä tämän hallituskauden aikana harkinnassa, Said Ahmed vaatii.