Hallituksen kunnianhimoisena tavoitteena on ollut nostaa Suomi tasa-arvon kärkimaaksi. Vasemmistonaiset totea, että odotukset hallituksen tasa-arvopolitiikkaa kohtaan ovat syystäkin olleet suuria. Järjestö arvioi, että merkittäviä parannuksia, kuten seksuaalirikoslainsäädännön kokonaisuudistus suostumusperusteiseksi ja perhevapaauudistus, onkin saatu aikaan tämän hallituskauden aikana.

– Erityistä huomiota hallitus on omassa ohjelmassaan sitoutunut kiinnittämään työelämän tasa-arvon parantamiseen, kuten perusteettomien palkkaerojen ja palkkasyrjinnän kitkemiseen. Perusteeton palkkaero on esimerkiksi pienemmän palkan maksaminen sukupuolen perusteella. Keskeinen keino perusteettomien palkkaerojen kitkemisessä on palkka-avoimuuden lisääminen, järjestö toteaa tiedotteessaan perjantaina.

Tavoite avoimuuden lisääminen palkoissa

Vasemmistonaiset painottaa harvan osanneen odottaa tasa-arvon edistämiseen sitoutuneelta hallitukselta sitä, että valmistelu tasa-arvolain muuttamiseksi palkka-avoimuuden lisäämiseksi keskeytetään, kuten sosiaali- ja terveysministeriö ja tasa-arvoasioista vastaava ministeri Thomas Blomqvist (r.) tiedottivat elokuun puolivälissä.

Lakimuutoksen keskeisenä tavoitteena oli palkka-avoimuuden lisääminen. Tiedotteen mukaan hallituspuolueet eivät saavuttaneet yksimielisyyttä lakiesityksen sisällöstä.

– On pettymys, että hallitus ei pysty toteuttamaan omia hallitusohjelmakirjauksiaan, jotka jo ovat viiden puolueen yhteinen kompromissi, Vasemmistonaisten puhenainen, kansanedustaja Veronika Honkasalo sanoo.

Häikkää tiedonsaantioikeuksissa

Kiistaa neuvotteluissa aiheuttivat etenkin työntekijöiden tiedonsaantioikeudet. Vasemmistonaisten mukaan perusteettomiin palkkaeroihin on kuitenkin varsin hankalaa puuttua, jos syrjintää epäilevän ei ole mahdollista saada palkkatietoja. Hallitusohjelmaan on kirjattu, että tasa-arvolakiin lisätään henkilöstön, henkilöstön edustajien ja yksittäisen työntekijöiden oikeuksia saada palkkoja koskevia tietoja.

– Lakiesitys olisi tärkeä edistysaskel palkkasyrjinnän kitkemisessä ja sen varmistamisessa, että jokaiselle maksetaan samasta työstä sama palkka, Honkasalo sanoo.

Vasemmistonaiset vaatii, että lakiesitys valmistellaan loppuun ja annetaan eduskunnalle.

– Tasa-arvokirjausten osalta historiallisen edistyksellinen hallitusohjelma ei saa jäädä toimeenpanovaiheessa pannukakuksi. Työelämän tasa-arvo vaatii tekoja, se arvioi ja muistuttaa siitä, että Suomi saa toistuvasti kritiikkiä palkkatasa-arvon edistämisen hitaudesta. Suomessa sukupuolten välinen palkkakuilu on EU-maiden keskiarvoa suurempi.