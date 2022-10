Vasemmistonaiset vaatii loppua naisten kontrolloinnille ja julmalle väkivallalle, jota Iranin autoritaarinen hallinto kohdistaa sekä iranilaisiin että kurdivähemmistöön.

– Meidän on annettava tukemme näille rohkeille naisille ja kaikille kurdeille ja iranilaisille, jotka puolustavat ihmisoikeuksiaan ja itsemääräämisoikeuttaan, sanoo Vasemmistonaisten puhenainen, kansanedustaja Veronika Honkasalo.

Iranissa on puhjennut lukuisia mielenosoituksia naisten oikeuksien, elämän ja vapauden puolesta sen jälkeen, kun Iranin siveyspoliisi pidätti 22-vuotiaan kurdinaisen Jina Aminin tiistaina 13.9. “väärin” puetun hijabin takia. Vain muutama tunti sen jälkeen Amini vietiin koomassa sairaalaan, jossa hän kuoli perjantaina 16.9. Kuoleman syynä pidetään poliisin pahoinpitelyä.

Kurdinaiset ja iranilaisnaiset ovat olleet eturintamassa mielenosoituksissa eri puolilla Irania ja muualla maailmassa. Mielenosoittajat ovat muun muassa polttaneet huiveja vastalauseena tiukentuneille moraalisäännöille ja Aminin kuolemalle. Mielenosoituksiin on vastattu väkivaltaisesti, ja satoja ihmisiä on pidätetty, kymmeniä kuollut ja satoja loukkaantunut. Heidän joukossaan on lukuisia naisia.

Etenkin Iranin kurdialueella protestit ovat kärjistyneet aseellisiksi konflikteiksi.

– Aminin kurditausta on mielenosoitusten leviämisessä oleellinen, sillä Iranin hallinnon ja kurdien suhteet ovat entuudestaan jännitteiset. Kurdit ovat yksi Iranin suurimmista vähemmistöistä ja heitä on kautta historian syrjitty sekä etnisenä että uskonnollisena vähemmistönä, Honkasalo muistuttaa.

Harvinaisen laajoja mielenosoituksia



Iranin huono ihmisoikeustilanne on heikentynyt entisestään viimeisen vuoden aikana ja kansalaisyhteiskunnan tila on kapea. Näin laajat mielenosoitukset ovat harvinaisia Iranissa, jossa naisten oikeuksia ja itsemääräämisoikeutta puolustavia ihmisoikeusaktivisteja vangitaan ja jopa tapetaan.

Mielenosoitusten taustalla on myös synkkä taloudellinen tilanne, joka on seurausta epäonnistuneesta talouspolitiikasta ja vuosia kestäneistä pakotteista.

Vasemmistonaisten mukaan totalitaristisen hallinnon konservatiivisuus ja naisiin kohdistuva kontrolli ovat ristiriidassa ihmisten vapaamielisemmiksi muuttuneiden asenteiden kanssa. Tästä kertoo se, että naisten lisäksi myös lukuisat miehet ja eri yhteiskuntaluokkiin kuuluvat ihmiset ovat osallistuneet mielenosoituksiin.

Vasemmistonaiset muistuttaa, että jokaisella naisella on oltava oikeus päättää pukeutumisestaan itse ja tähän oikeuteen kaikkialla maailmassa kuuluu sekä oikeus käyttää hijabia että olla käyttämättä.

Vaadimme myös, että Iranin viranomaiset järjestävät riippumattoman tutkinnan Aminin kuolemasta ja saattavat syylliset vastuuseen, järjestö toteaa.